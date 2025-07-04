Momentos-chave
- Final da partida! Chelsea vence Palmeiras e está nas meias-finais (1-2)
- Golo do Chelsea!
- Golo do Palmeiras!
- Arranca a segunda parte do Palmeiras-Chelsea!
- Intervalo! Chelsea está a vencer o Palmeiras (0-1)
- Golo do Chelsea!
- Começa o Palmeiras-Chelsea!
- Onze inicial do Chelsea
- Onze inicial do Palmeiras
- Onze inicial do Palmeiras
- Final da partida! Fluminense vence Al Hilal e está nas meias-finais (2-1)
- Golo do Fluminense!
- Golo do Al Hilal!
- Recomeça o Fluminense-Al Hilal!
- Intervalo! Fluminense está a vencer o Al Hilal (1-0)
- Não há grande penalidade!
- Grande penalidade para o Al Hilal!
- Golo do Fluminense!
- Começa o Fluminense-Al Hilal!
- Onze inicial do Al Hilal
- Onze inicial do Fluminense
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. Fluminense e Chelsea venceram Al Hilal e Palmeiras e vão encontrar-se nas meias-finais do Mundial de Clubes. O acompanhamento do Observador regressa já amanhã com os outros dois jogos dos quartos de final: o PSG-Bayern Munique, às 17h, e o Real Madrid-Borussia Dortmund, às 21h. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!
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Uma piada de Malo Gusto foi mesmo o suficiente (a crónica do Palmeiras-Chelsea)
Num jogo partido e com muitas transições, o Chelsea beneficiou de um lance caricato para vencer o Palmeiras e seguir para as meias-finais do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Fluminense (1-2).
Uma piada de Malo Gusto foi mesmo o suficiente (a crónica do Palmeiras-Chelsea)
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Final da partida! Chelsea vence Palmeiras e está nas meias-finais (1-2)
Fim do jogo! O Chelsea vence o Palmeiras em Filadélfia e está nas meias-finais do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Fluminense, sendo que os brasileiros estão eliminados. Cole Palmer, Weverton (ag) e Estêvão marcaram os golos da partida (1-2)
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Substituição no Chelsea
Sai Andrey Santos, entra Dário Essugo.
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Quatro minutos de tempo extra para jogar em Filadélfia.
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O segundo golo do Chelsea
Gusto restores the @ChelseaFC lead!
Going down as an Weverton Own Goal due to a deflection on the back line. pic.twitter.com/gKpM6jjXCU
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
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Substituição no Chelsea
Sai Pedro Neto, entra Dewsbury-Hall.
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Substituição no Palmeiras
Sai Richard Ríos, entra Raphael Veiga.
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Quase o empate! Paulinho apareceu na área, trocou as voltas a Levi Colwill e rematou rasteiro e ao lado da baliza do Chelsea.
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A FIFA acaba por atribuir o golo, ou autogolo, ao guarda-redes Weverton.
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É um golo muito caricato. Na sequência de um canto na esquerda, Malo Gusto procurou cruzar para a área mas a bola desviou levemente em Giay e foi direita à baliza, com Weverton a ser muito mal batido.
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Golo do Chelsea!
Está feito o segundo dos ingleses! Marca Malo Gusto!
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Dupla substituição no Palmeiras
Saem Vitor Roque e Emiliano Martínez, entram Flaco López e Aníbal Moreno.
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Remate de Marc Cucurella, de fora de área, a passar por cima da baliza do Palmeiras.
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O golo do empate do Palmeiras
FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!
ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 – @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
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Dupla substituição no Palmeiras
Saem Allan e Facundo Torres, entram Paulinho e Maurício.
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Remate de Allan, de fora de área, a passar ao lado da baliza do Chelsea.
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Dupla substituição no Chelsea
Saem Liam Delap e Nkunku, entram Madueke e João Pedro.
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O jovem brasileiro recebeu descaído na direita mas já dentro da grande área, passou por um adversário e atirou praticamente sem ângulo para empatar, com a bola a bater ainda na trave antes de entrar.
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Golo do Palmeiras!
Está feito o empate! Que grande golo de Estêvão!