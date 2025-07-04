O nosso liveblog fica por aqui. Fluminense e Chelsea venceram Al Hilal e Palmeiras e vão encontrar-se nas meias-finais do Mundial de Clubes. O acompanhamento do Observador regressa já amanhã com os outros dois jogos dos quartos de final: o PSG-Bayern Munique, às 17h, e o Real Madrid-Borussia Dortmund, às 21h. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!