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    04:06
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. Fluminense e Chelsea venceram Al Hilal e Palmeiras e vão encontrar-se nas meias-finais do Mundial de Clubes. O acompanhamento do Observador regressa já amanhã com os outros dois jogos dos quartos de final: o PSG-Bayern Munique, às 17h, e o Real Madrid-Borussia Dortmund, às 21h. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!

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    04:04
    Mariana Fernandes

    Uma piada de Malo Gusto foi mesmo o suficiente (a crónica do Palmeiras-Chelsea)

    Num jogo partido e com muitas transições, o Chelsea beneficiou de um lance caricato para vencer o Palmeiras e seguir para as meias-finais do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Fluminense (1-2).

    Uma piada de Malo Gusto foi mesmo o suficiente (a crónica do Palmeiras-Chelsea)

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    03:56
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Chelsea vence Palmeiras e está nas meias-finais (1-2)

    Fim do jogo! O Chelsea vence o Palmeiras em Filadélfia e está nas meias-finais do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Fluminense, sendo que os brasileiros estão eliminados. Cole Palmer, Weverton (ag) e Estêvão marcaram os golos da partida (1-2)

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    91'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Chelsea

    Sai Andrey Santos, entra Dário Essugo.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Quatro minutos de tempo extra para jogar em Filadélfia.

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    03:50
    Mariana Fernandes

    O segundo golo do Chelsea

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    87'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Chelsea

    Sai Pedro Neto, entra Dewsbury-Hall.

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    86'
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    Substituição no Palmeiras

    Sai Richard Ríos, entra Raphael Veiga.

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    85'
    Mariana Fernandes

    Quase o empate! Paulinho apareceu na área, trocou as voltas a Levi Colwill e rematou rasteiro e ao lado da baliza do Chelsea.

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    85'
    Mariana Fernandes

    A FIFA acaba por atribuir o golo, ou autogolo, ao guarda-redes Weverton.

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    84'
    Mariana Fernandes

    É um golo muito caricato. Na sequência de um canto na esquerda, Malo Gusto procurou cruzar para a área mas a bola desviou levemente em Giay e foi direita à baliza, com Weverton a ser muito mal batido.

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    83'
    Mariana Fernandes

    Golo do Chelsea!

    Está feito o segundo dos ingleses! Marca Malo Gusto!

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    76'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Palmeiras

    Saem Vitor Roque e Emiliano Martínez, entram Flaco López e Aníbal Moreno.

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    74'
    Mariana Fernandes

    Remate de Marc Cucurella, de fora de área, a passar por cima da baliza do Palmeiras.

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    03:34
    Mariana Fernandes

    O golo do empate do Palmeiras

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    67'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Palmeiras

    Saem Allan e Facundo Torres, entram Paulinho e Maurício.

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    64'
    Mariana Fernandes

    Remate de Allan, de fora de área, a passar ao lado da baliza do Chelsea.

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    54'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Chelsea

    Saem Liam Delap e Nkunku, entram Madueke e João Pedro.

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    54'
    Mariana Fernandes

    O jovem brasileiro recebeu descaído na direita mas já dentro da grande área, passou por um adversário e atirou praticamente sem ângulo para empatar, com a bola a bater ainda na trave antes de entrar.

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    53'
    Mariana Fernandes

    Golo do Palmeiras!

    Está feito o empate! Que grande golo de Estêvão!

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