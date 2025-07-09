Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas da partida
- Acabou! PSG goleia e está na final (4-0)
- Golo do PSG! 4-0 por Gonçalo Ramos
- Recomeça a partida!
- Intervalo! PSG vai goleando o Real (3-0)
- Golo do PSG! 3-0 por Fabián Ruiz
- Golo do PSG! 2-0 por Dembélé
- Golo do PSG! 1-0 por Fabián Ruiz
- Começa o PSG-Real Madrid!
- Início do jogo adiado 10 minutos
- O onze inicial do Real Madrid
- O onze inicial do PSG
Histórico de atualizações
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Encerramos assim este liveblog, depois do triunfo expressivo do PSG diante do Real Madrid (4-0). A final do Mundial de Clubes está marcada para as 20 horas de domingo. Obrigado pela companhia, boa noite!
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O melhor em campo
⚽️ MVP DO JOGO ⭐️
???????? Paris SG 4 – 0 Real Madrid ????????
◉ Números absurdos de Fabián Ruiz ????????, autor de um bis e de uma exibição portentosa
◉ Todos os ratings do #MundialDeClubes em https://t.co/QZuwKyufuG#PSGREAL #PSGRealMadrid #RealMadridJuve #RatersGonnaRate pic.twitter.com/TBirjm6qld
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 9, 2025
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As estatísticas da partida
⚽️ FINAL ✅
???????? Paris SG 4 – 0 Real Madrid ????????
◉ Tareia francesa a merengues atarantados
◉ Ao intervalo já estavam 3-0
◉ Real tentou reagir, mas não teve hipóteses
◉ Todos os ratings do #MundialDeClubes em https://t.co/QZuwKyufuG#PSGREAL #PSGRealMadrid #RatersGonnaRate… pic.twitter.com/zx1rgmlKMM
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 9, 2025
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Dois presentes adoçaram um chocolate do tamanho da Europa de quem está pronto a conquistar o mundo (a crónica do PSG-Real Madrid)
Num jogo de sentido único, o PSG entrou a pressionar e aproveitou os erros dos centrais para fazer dois golos em dois minutos. Jogo acabou antes dos 30′ e Ramos entrou para fechar a goleada (4-0).
Dois presentes adoçaram um chocolate do tamanho da Europa de quem está pronto a conquistar o mundo (a crónica do PSG-Real Madrid)
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Acabou! PSG goleia e está na final (4-0)
Final do jogo no MetLife!
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Anatomia de um golo
Lee Kang-in rompe a defesa pela direita, flete para o meio e serve Barcola, que deixa para Gonçalo Ramos que, depois de se virar para a baliza, atira para o 4-0. O golo foi dedicado a Diogo Jota.
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Golo do PSG! 4-0 por Gonçalo Ramos
Está feito o quarto e é português!
Golo de Gonçalo Ramos com dedicatória a Diogo Jota ????
???? @FIFACWC | @PSG_inside 4 x 0 @realmadrid@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 9, 2025
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Defende Donnarumma
Remate de fora da área de Militão para defesa pouco ortodoxa do italiano.
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Responde Alonso
Sai Arda Güler, entra Lucas Vázquez.
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Nova substituição no PSG
Sai Nuno Mendes, entra Lee Kang-in
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Pausa para hidratação
Cooling break no MetLife.
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Amarelo para Carvajal
O espanhol atinge Barcola na barriga e é amarelado.
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Ramos atira ao lado
Grande passe de Hakimi para a desmarcação de Ramos, que atirou de primeira perante a pressão de Militão, mas a bola saiu ao lado.
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Nova alteração
Sai Gonzalo García, entra Dani Carvajal.
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Enrique volta a mexer
Saem Fabián Ruiz e Désiré Doué, entram Warren Zaïre-Emery e Senny Mayulu.
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Responde Xabi Alonso
Saem Raúl Asencio, Jude Bellingham e Vini Jr., entram Éder Militão, Luka Modric e Brahim Díaz.
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Dupla alteração nos franceses
Saem Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé, entram Bradley Barcola e Gonçalo Ramos.
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Recomeça a partida!
A bola volta a rolar em Nova Jérsia!
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Intervalo! PSG vai goleando o Real (3-0)
Termina a primeira parte!
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Defende Courtois
Dembélé tira um chapéu na última jogada da primeira parte, mas Courtois defende em cima da linha de baliza.