Histórico de atualizações
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    22:19
    Tiago Gama Alexandre

    Encerramos assim este liveblog, depois do triunfo expressivo do PSG diante do Real Madrid (4-0). A final do Mundial de Clubes está marcada para as 20 horas de domingo. Obrigado pela companhia, boa noite!

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    22:18
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    22:08
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas da partida

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    22:05
    Tiago Gama Alexandre

    Dois presentes adoçaram um chocolate do tamanho da Europa de quem está pronto a conquistar o mundo (a crónica do PSG-Real Madrid)

    Num jogo de sentido único, o PSG entrou a pressionar e aproveitou os erros dos centrais para fazer dois golos em dois minutos. Jogo acabou antes dos 30′ e Ramos entrou para fechar a goleada (4-0).

    Dois presentes adoçaram um chocolate do tamanho da Europa de quem está pronto a conquistar o mundo (a crónica do PSG-Real Madrid)

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    22:02
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! PSG goleia e está na final (4-0)

    Final do jogo no MetLife!

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    21:59
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Lee Kang-in rompe a defesa pela direita, flete para o meio e serve Barcola, que deixa para Gonçalo Ramos que, depois de se virar para a baliza, atira para o 4-0. O golo foi dedicado a Diogo Jota.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do PSG! 4-0 por Gonçalo Ramos

    Está feito o quarto e é português!

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    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Donnarumma

    Remate de fora da área de Militão para defesa pouco ortodoxa do italiano.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Responde Alonso

    Sai Arda Güler, entra Lucas Vázquez.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova substituição no PSG

    Sai Nuno Mendes, entra Lee Kang-in

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    77'
    Tiago Gama Alexandre

    Pausa para hidratação

    Cooling break no MetLife.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Carvajal

    O espanhol atinge Barcola na barriga e é amarelado.

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    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Ramos atira ao lado

    Grande passe de Hakimi para a desmarcação de Ramos, que atirou de primeira perante a pressão de Militão, mas a bola saiu ao lado.

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    71'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova alteração

    Sai Gonzalo García, entra Dani Carvajal.

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    66'
    Tiago Gama Alexandre

    Enrique volta a mexer

    Saem Fabián Ruiz e Désiré Doué, entram Warren Zaïre-Emery e Senny Mayulu.

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Responde Xabi Alonso

    Saem Raúl Asencio, Jude Bellingham e Vini Jr., entram Éder Militão, Luka Modric e Brahim Díaz.

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    59'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla alteração nos franceses

    Saem Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé, entram Bradley Barcola e Gonçalo Ramos.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Recomeça a partida!

    A bola volta a rolar em Nova Jérsia!

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    21:00
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! PSG vai goleando o Real (3-0)

    Termina a primeira parte!

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    49'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Courtois

    Dembélé tira um chapéu na última jogada da primeira parte, mas Courtois defende em cima da linha de baliza.

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