Histórico de atualizações
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    23:30
    Tiago Gama Alexandre

    Está assim tudo dito deste dia que marcou o fim dos quartos de final do Mundial de Clubes. A competição terá agora dois dias de paragem, iniciando-se, na terça-feira, as meias-finais. Antes, na segunda, a Seleção feminina volta a entrar em campo no Europeu, frente a Itália (20h). Obrigado pela companhia e bom fim de semana!

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    23:28
    Tiago Gama Alexandre

    O que falta jogar no Mundial de Clubes

    Terminados os quartos de final, restam apenas quatro equipas em competição nos Estados Unidos, com Fluminense a afirmar-se como o único clube não europeu. A partir de agora, todos os jogos serão disputados no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsia, que também será o palco da final do Mundial de seleções.

    Esta espécie de final-four arranca na terça-feira, com o Chelsea-Fluminense. No dia seguinte, na quarta, é a vez de PSG e Real Madrid medirem forças numa espécie de final antecipada. A final, essa, está marcada para domingo, dia 13. Todos os jogos começam às 20 horas, num horário bem mais convidativo para os europeus. Em sentido, o horário local (15 horas) poderá voltar a trazer complicações com o calor.

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    23:23
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

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    23:20
    Tiago Gama Alexandre

    Um caminho certo cada vez mais Real com a alegria do duo García (a crónica do Real Madrid-Borussia Dortmund)

    Com exibição irrepreensível durante 90 minutos, o Real resolveu cedo, controlou e quase foi surpreendido no fim. Garcías voltaram a marcar, Mbappé ajudou, Huijsen foi expulso e Courtois segurou (3-2).

    Um caminho certo cada vez mais Real com a alegria do duo García (a crónica do Real Madrid-Borussia Dortmund)

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    23:01
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O Real Madrid avança para as meias-finais (3-2)

    Final do jogo!

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    99'
    Tiago Gama Alexandre

    Courtois salva o Real

    No último lance da partida, a bola viajou para a área, Sabitzer dominou de peito e atirou à meia-volta para uma enorme intervenção de Courtois com a luva direita.

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    98'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Dortmund! 3-2 por Guirassy (g.p.)

    Guirassy atira forte para a direita de Courtois e volta a relançar o jogo!

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Huijsen expulso!

    Na sequência do lance, Huijsen é expulso e vai falhar o jogo com o PSG.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Penálti para o Dortmund!

    Guirassy aparece isolado e é agarrado por Huijsen dentro da área.

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    94'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Real Madrid! 3-1 por Mbappé

    Está cimentada a vitória! Cruzamento de Güler para o segundo poste, Mbappé ganha ao adversário e desfere um remate fantástico, de triciclo, para o 3-1!

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Borussia Dortmund! 2-1 por Beier

    O Real Madrid não consegue aliviar e a bola sobra para Beier, que arma o pé à entrada da área e desfere um belo remate, rasteiro e cruzado, para o 2-1!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Recomeça a partida!

    Recomeça a partida no MetLife!

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    21:53
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas ao intervalo

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    21:49
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Real Madrid na frente (2-0)

    Termina a primeira parte (2-0)!

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    33'
    Tiago Gama Alexandre

    Pausa para hidratação

    Cumpre-se agora a habitual pausa.

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    20'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Real Madrid! 2-0 por Fran García

    Gonzalo García deixa em Alexander-Arnold na direita, o inglês desfere um cruzamento rasteiro para a área e Fran García atira de primeira para o 2-0!

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    10'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Real Madrid! 1-0 por Gonzalo García

    Aí está o menino! Grande cruzamento de Arda Güler para o coração da área, Gonzalo García foge a três adversários e aparece sozinho a completar para o golo.

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o Real Madrid-Borussia Dortmund!

    Rola a bola em East Rutherford!

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    20:59
    Tiago Gama Alexandre

    Minuto de silêncio

    Cumpre-se um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva.

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    20:53
    Tiago Gama Alexandre

    O balneário do Real Madrid

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