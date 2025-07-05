Momentos-chave
- O que falta jogar no Mundial de Clubes
- Acabou! O Real Madrid avança para as meias-finais (3-2)
- Golo do Dortmund! 3-2 por Guirassy (g.p.)
- Huijsen expulso!
- Penálti para o Dortmund!
- Golo do Real Madrid! 3-1 por Mbappé
- Golo do Borussia Dortmund! 2-1 por Beier
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Real Madrid na frente (2-0)
- Golo do Real Madrid! 2-0 por Fran García
- Golo do Real Madrid! 1-0 por Gonzalo García
- Começa o Real Madrid-Borussia Dortmund!
- O onze inicial do Borussia Dortmund
- O onze inicial do Real Madrid
- Acabou! PSG segue em frente (2-0)
- Taylor anula o penálti
- Penálti para o Bayern!
- Golo do PSG! 2-0 por Dembélé!
- Vermelho para Lucas Hernández!
- Golo anulado a Kane!
- Pacho expulso!
- Golo do PSG! 1-0 por Doué
- Laimer falha meia-final
- Neuer volta a evidenciar-se
- Recomeça a partida!
- Musiala fraturou o pé em lance com Donnarumma
- Intervalo! Tudo empatado
- Golo anulado a Upamecano!
- Começa o PSG-Bayern Munique!
- O onze inicial do Bayern Munique
- O onze inicial do PSG
- Os jogos deste sábado
Histórico de atualizações
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Está assim tudo dito deste dia que marcou o fim dos quartos de final do Mundial de Clubes. A competição terá agora dois dias de paragem, iniciando-se, na terça-feira, as meias-finais. Antes, na segunda, a Seleção feminina volta a entrar em campo no Europeu, frente a Itália (20h). Obrigado pela companhia e bom fim de semana!
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O que falta jogar no Mundial de Clubes
Terminados os quartos de final, restam apenas quatro equipas em competição nos Estados Unidos, com Fluminense a afirmar-se como o único clube não europeu. A partir de agora, todos os jogos serão disputados no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsia, que também será o palco da final do Mundial de seleções.
Esta espécie de final-four arranca na terça-feira, com o Chelsea-Fluminense. No dia seguinte, na quarta, é a vez de PSG e Real Madrid medirem forças numa espécie de final antecipada. A final, essa, está marcada para domingo, dia 13. Todos os jogos começam às 20 horas, num horário bem mais convidativo para os europeus. Em sentido, o horário local (15 horas) poderá voltar a trazer complicações com o calor.
Semi-finals: set. ✅
BUY TICKETS | https://t.co/QE1Z92ZT7e#FIFACWC
— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 5, 2025
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???????? Real Madrid 3 – 2 Dortmund ????????
◉ Jogo louco!!! 3 golos nos descontos manteve jogo em suspense
◉ Alemães nunca desistiram e quase conseguiram empate
◉ Courtois ???????? fez defesa milagrosa no último lance
◉ Merengues com PSG na 4ª feira
◉ Todos os ratings do… pic.twitter.com/xdPDUk9gxt
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 5, 2025
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Um caminho certo cada vez mais Real com a alegria do duo García (a crónica do Real Madrid-Borussia Dortmund)
Com exibição irrepreensível durante 90 minutos, o Real resolveu cedo, controlou e quase foi surpreendido no fim. Garcías voltaram a marcar, Mbappé ajudou, Huijsen foi expulso e Courtois segurou (3-2).
Um caminho certo cada vez mais Real com a alegria do duo García (a crónica do Real Madrid-Borussia Dortmund)
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Acabou! O Real Madrid avança para as meias-finais (3-2)
Final do jogo!
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Courtois salva o Real
No último lance da partida, a bola viajou para a área, Sabitzer dominou de peito e atirou à meia-volta para uma enorme intervenção de Courtois com a luva direita.
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Golo do Dortmund! 3-2 por Guirassy (g.p.)
Guirassy atira forte para a direita de Courtois e volta a relançar o jogo!
⚽️ GOAL! Guirassy converts the penalty!
Dortmund right back in it — calm under pressure from the spot ????⚫ pic.twitter.com/5D2EXIa8Qk
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
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Huijsen expulso!
Na sequência do lance, Huijsen é expulso e vai falhar o jogo com o PSG.
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Penálti para o Dortmund!
Guirassy aparece isolado e é agarrado por Huijsen dentro da área.
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Golo do Real Madrid! 3-1 por Mbappé
Está cimentada a vitória! Cruzamento de Güler para o segundo poste, Mbappé ganha ao adversário e desfere um remate fantástico, de triciclo, para o 3-1!
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Golo do Borussia Dortmund! 2-1 por Beier
O Real Madrid não consegue aliviar e a bola sobra para Beier, que arma o pé à entrada da área e desfere um belo remate, rasteiro e cruzado, para o 2-1!
Dortmund reduz ????
???? @FIFACWC | @realmadrid 2 x 1 @BVB@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/hVAPu2PV6T
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025
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Recomeça a partida!
Recomeça a partida no MetLife!
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As estatísticas ao intervalo
⚽️ INTERVALO ????
???????? Real Madrid 2 – 0 Dortmund ????????
◉ Merengues vão ditando a lei do mais forte com golos de 2 Garcías ????????
◉ Alemães com mais bola, mas menos perigosos#RMABVB #FIFACWC pic.twitter.com/hwe810iV2u
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 5, 2025
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Intervalo! Real Madrid na frente (2-0)
Termina a primeira parte (2-0)!
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Pausa para hidratação
Cumpre-se agora a habitual pausa.
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Golo do Real Madrid! 2-0 por Fran García
Gonzalo García deixa em Alexander-Arnold na direita, o inglês desfere um cruzamento rasteiro para a área e Fran García atira de primeira para o 2-0!
E passado uns minutos, eis o 2º do Real ????
???? @FIFACWC | @realmadrid 2 x 0 @BVB@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025
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Golo do Real Madrid! 1-0 por Gonzalo García
Aí está o menino! Grande cruzamento de Arda Güler para o coração da área, Gonzalo García foge a três adversários e aparece sozinho a completar para o golo.
Gonzalo Garcia antes dos 10' ⚽
???? @FIFACWC | @realmadrid 1 x 0 @BVB@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld
???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/oAi73TF6vU
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025
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Começa o Real Madrid-Borussia Dortmund!
Rola a bola em East Rutherford!
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Minuto de silêncio
Cumpre-se um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva.
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O balneário do Real Madrid
???????? ¡Nuestro vestuario al detalle! pic.twitter.com/oU8MQcoMmi
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2025