É um duelo que podia ser de Liga dos Campeões. Foi, precisamente, há pouco mais de um ano que, em Wembley, Real Madrid e Borussia Dortmund enfrentaram-se na final da Liga dos Campeões. Os merengues levaram a melhor nessa ocasião (2-0). Volvidos poucos meses, espanhóis e alemães voltaram a medir forças na principal competição de clubes da Europa, novamente com o Real Madrid a sair por cima, na fase de liga da Champions (5-2). Agora, o palco era o Mundial de Clubes e o MetLife Stadium, pelo que o desafio podia sorrir a qualquer equipa. Este desafio teve a particularidade de marcar o reencontro entre Jude Bellingham e os die borussen, mas não pôde defrontar o irmão Jobe, que cumpriu suspensão nesta partida. Estavam, assim, reunidos todos os ingredientes para mais um duelo entre Xabi Alonso e Niko Kovac, o primeiro nos respetivos clubes.

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“Depois do confronto com a Juventus, queremos continuar a avançar e agora temos o desafio dos quartos de final contra o Dortmund. É uma equipa de ponta na Europa, acostumada a competir, e jogou a final contra nós em 2024. Será um jogo intenso e precisamos de manter o bom nível do início ao fim. Estamos com vontade. Estamos a viver o momento. Às vezes as coisas saem melhor, às vezes nem tanto, mas precisamos dessa energia e desse ritmo porque agora é vencer ou ir para casa. Temos que sentir essa adrenalina. No cooling break, tentamos passar as orientações da forma mais eficaz possível. Temos tido boas fases, mas precisamos de trabalhar para manter a consistência e evitar distrações. Estamos no caminho certo. O Dortmund de amanhã [sábado] é mais parecido com o que enfrentei em maio, com o Bayer Leverkusen, do que com aquele que enfrentou o Real Madrid. São equipas diferentes. Desde que o Niko assumiu, a equipa vem numa linha ascendente. Está a competir bem”, perspetivou Alonso.

“Estamos cientes de que as principais estrelas do mundo estarão em campo. O Xabi utiliza o mesmo sistema de jogo do Bayer Leverkusen. Também vemos uma intensidade semelhante. Temos muitos jogadores jovens. Esses jogadores estão aqui para entender como é jogar um grande torneio. Os nossos jogadores experientes estão acostumados a grandes jogos, já jogaram a final da Liga dos Campeões há dois anos. Eles sabem o que significa jogar contra o Real Madrid. Estamos aqui como underdog, mas tentamos mostrar a nossa melhor cara. E acreditamos que podemos fazê-lo na próxima partida. Um jogo tem fases diferentes. Às vezes, o adversário tem a bola, às vezes temos a bola. E será assim, certamente”, assumiu Kovac.

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Para este desafio no MetLife Stadium, que vai ser o palco das meias-finais e da final, Xabi Alonso repetiu o onze inicial da última partida, regressando ao tradicional 3-5-2, com Gonzalo García e Vinícius Júnior no ataque, e Kylian Mbappé de novo no banco. Já Niko Kovac fez duas alterações na sua equipa, com Julian Brandt e e Marcel Sabitzer a entrarem para a equipa. Com o Dortmund a defender baixo e em 5-3-2, o Real Madrid assumiu desde cedo o controlo das operações, mas apresentou dificuldades em romper o bloco alemão, conseguindo fazê-lo apenas pelo corredor lateral. A primeira ocasião da partida até pertenceu aos amarelos, com Brandt a cabecear ao lado depois de se antecipar a Antonio Rüdiger (6′). Contudo, Arda Güler aproveitou o espaço à entrada da área, na esquerda, para desferir um cruzamento para o coração da área, onde Gonzalo García, depois de escapar a três defesas, apareceu a completar para o golo inaugural (10′).

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Perante a retração e a desconcentração dos alemães, os merengues continuaram a carregar e, depois de uma jogada de envolvimento da direita, Trent Alexander-Arnold recebeu de Gonzalo e cruzou rasteiro para a área, com Fran García, vindo de trás, a rematar de primeira para o 2-0 (20′). A toada manteve-se e, pouco depois, foi a vez de Bellingham ter espaço à entrada da área, mas o seu remate saiu ligeiramente ao lado (27′). Só depois da pausa para hidratação se voltou a vislumbrar o Borussia Dortmund junto à área do Real Madrid, mas o perigo continuava junto à sua baliza, com Vinícius a tentar um chapéu que saiu muito longo (40′). Desta forma, os espanhóis chegaram ao intervalo na frente e a um passo das meias-finais (2-0).

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Ao intervalo, Kovac lançou Yan Couto, Maximilian Beier e Felix Nmecha, e a equipa mostrou de imediato uma nova cara, apertando o Real Madrid nos primeiros minutos. Com o jogo partido, Brandt tentou reduzir com um remate à entrada da área, mas a bola saiu para fora (57′). Pouco depois, Beier obrigou Thibaut Courtois a aplicar-se (61′), antes de Julien Duranville, Luka Modric, Dani Ceballos e Mbappé entrarem. Na primeira jogada do croata, Güler recebeu solto de marcação, mas atirou por cima (69′). Para a reta final da partida, Carney Chukwuemeka também foi opção, assim como Raúl Asencio e Rodrygo. Ainda houve tempo para Fede Valverde atirar para uma grande intervenção de Gregor Kobel, com Güler a rematar ao lado na recarga (90′).

▲ Mbappé dedicou o golo a Diogo Jota AFP via Getty Images

No lance seguinte, Rüdiger quase faturou (90+2′). Na resposta, o Real Madrid deixou a bola à mercê de Beier que, à entrada da área, reduziu a desvantagem (90+2′). Contudo, logo a seguir, Güler voltou a desferir um grande cruzamento para o segundo poste, com Mbappé a completar para o golo — dedicado a Diogo Jota — com um remate triciclo (90+4′). No retomar do jogo, Serhou Guirassy isolou-se e acabou por ser agarrado por Dean Huijsen dentro da área. O central foi expulso e, na cobrança do castigo máximo, o avançado atirou forte para o 3-2 (90+8′). Na derradeira jogada da partida, a bola viajou até à área, Sabitzer recebeu de peito e atirou à meia-volta para uma enorme defesa de Courtois com a luva direita (90+8′). O guarda-redes acabou por segurar a vitória e o apuramento (3-2).

Dortmund reduz ???? ???? @FIFACWC | @realmadrid 2 x 1 @BVB@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/hVAPu2PV6T — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025

Mbappé marca um golão e dedica a Diogo Jota ????2️⃣0️⃣ ???? @FIFACWC | @realmadrid 3 x 1 @BVB@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/3OFf5Ivg3r — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025

⚽️ GOAL! Guirassy converts the penalty! Dortmund right back in it — calm under pressure from the spot ????⚫ pic.twitter.com/5D2EXIa8Qk — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

A pérola

Seja a defender, seja a atacar, Fran García está a ganhar uma nova vida no Real Madrid desde a chegada de Xabi Alonso. Numa altura em que a contratação de Álvaro Carreras, ao Benfica, é dada como praticamente certa, o lateral espanhol tem estado em evidência e a mostrar que quer segurar o seu lugar no onze inicial. Marcou um golo num grande movimento de ataque na área adversária, desequilibrou pela esquerda e ajudou a sua equipa com o compromisso defensivo.

⚽️ MVP DO JOGO ⭐️

???????? Real Madrid 3 – 2 Dortmund ???????? ◉ Fran García ???????? marcou um golo e criou muitos lances ofensivos

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O joker

Cinco jogos, quatro golos e uma assistência. Deixou a sua marca em todas as partidas deste Mundial de Clubes e está envolvido num golo a cada 76 minutos. Os números são impressionantes, mais ainda se tivermos em conta que estamos a falar de um menino de 21 anos que se tenta afirmar numa equipa como o Real Madrid. Gonzalo García aproveitou da melhor forma a ausência de Mbappé e continua a mostrar a Xabi Alonso que é uma aposta certa para a nova temporada, perfilando-se como a principal figura dos merengues nos Estados Unidos.

A sentença

Depois da conquista da Taça Intercontinental nesta temporada, o Real Madrid está cada vez mais perto de juntar o Mundial de Clubes ao seu palmarés. Para já, os merengues estão entre as quatro melhores equipas do planetal mas, nas meias-finais, terão uma dura missão: derrotar o campeão europeu PSG. Essa será, provavelmente, a final antecipada da prova e um dos jogos mais aguardados. O Borussia Dortmund regressa a casa.

A mentira