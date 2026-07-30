"Achei que ficava mais engraçado". Empreiteiro de Luís Neves diz ter feito piscina quando ministro não estava presente

O empreiteiro de Luís Neves e também responsável por obras na PJ, disse ainda em entrevista que foi ele quem se ofereceu para guardar o atrelado e bidões recolhidos pela PJ.

“Foi em Évora, na obra que estava a fazer para a PJ. Estava lá com o diretor tesoureiro e viu-o preocupado [com o atrelado e os bidões]. Eu disse que tinha um espaço grande, quase dois mil metros quadrados, e podia guardar isso”, partilhou João Santos Carvalho.

Este responsável da PJ concordou com a oferta e o empreiteiro transportou estes bens de Évora para Barcelos, sendo acompanhado pelas autoridades nessa viagem.

João Santos Carvalho não achou “nada de estranho” não ter recebido qualquer documento, como por exemplo uma guia de marcha, a acompanhar aquele processo.

“Se veio uma autoridade à frente [a acompanhar o transporte], isso é um documento, naõ é? Uma autoridade escusa de escrever, basta respeitar”, afirmou.

E, de forma quase irónica, ainda atirou: “Ainda havia de cobrar ao Estado por os ter guardado não sei quantos meses.”

“Aquilo não era meu, não fiquei com eles [atrelado e bidões], só estava a guardar”, disse, afirmando que na sua ótima ajudou “a PJ a resolver um problema”.

Luís Neves tinha dito inicialmente, ao Diário de Notícias, que todo o processo tinha sido documento. Contudo, na conferência de imprensa desta quarta-feira não foi claro, empurrando as responsabilidades para quem está atualmente na PJ.

Segundo João Santos Carvalho, a PJ “tirou foto fotografias de onde [os bidões e o atrelado] estavam guardados”. O atrelado, garante, “nunca andou” e foi aberto uma vez, apenas “para tirar os bidões”.