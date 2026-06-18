Em declarações à imprensa após a apresentação da inclusão da fisioterapia remota da Sword Health no SNS, o ministro da Reforma do Estado e a ministra da Saúde anunciam que será anunciada em julho uma “reforma abrangente do Ministério da Saúde”.

“Nós estamos, como é sabido, a trabalhar na reforma do Ministério da Saúde, e esta é uma reforma abrangente. Já agora, talvez possa dar a novidade, com a autorização da senhora ministra, de que anunciaremos a reforma no próximo mês de julho”, diz Gonçalo Matias.

O ministro diz que “serão anunciadas as linhas dessa reforma”, que terá “como objetivo a colaboração do Serviço Nacional de Saúde com os privados”. Segundo o ministro da Reforma do Estado, esta reforma incluirá também “a questão da interoperabilidade dos dados”.

Gonçalo Matias explica que a “reforma do INEM integra-se globalmente na reforma do Ministério da Saúde, o que implicará naturalmente também a utilização de tecnologia na própria triagem, na georreferenciação das viaturas, na capacidade que teremos, através da IA, de gerir muito melhor os recursos à nossa disposição”.