Portugal continental registou 5453 ocorrências até às 22h00 de hoje devido à passagem da depressão Kristin, envolvendo o empenhamento de mais de 18.000 operacionais, adiantou fonte da Proteção Civil.

As regiões onde foram registadas as ocorrências mais graves foram as regiões de Leiria e do Oeste, com um reforço de recurso de meios para auxiliarem no processo de recuperação: “Na maioria dos casos, trataram-se de quedas de árvores, 3375, e quedas de estruturas, com 1188”, avançou a Proteção Civil à Rádio Observador.

“O que se pode esperar das próximas horas é a continuação da precipitação e também algum vento que a norte aqui de Leiria pode chegar a bater uma rajada de 75km/h em algumas alturas da noite. Portanto aquilo que se espera é uma noite um bocadinho mais tranquila que a noite passada, nada semelhante à noite passada, mas ainda assim a população deve manter o cuidado e o recato em casa porque os terrenos e os solos estão muito saturados”, acrescenta.

Nas últimas horas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) não tinha registo de mais vítimas ou danos significativos, realçando que está a ser “efetuado todo o trabalho de limpeza e remoções”, que se irá prolongar por quinta-feira.

“Têm sido registadas menos novas ocorrências [nas últimas horas], mas muitas ocorrências que carecem de ser resolvidas, como desobstruções de vias”, realçou fonte da ANEPC.

Com Lusa