Momentos-chave
- Ferreira do Zêzere vai pedir ao Governo declaração de estado de calamidade
- Mais de 5.400 ocorrências e 18.000 operacionais empenhados até às 22h00
- Iniciativa Liberal insta Governo a declarar estado de calamidade em Leiria
- Reaberta A1 nos dois sentidos na zona de Leiria
- Suspensa venda de bilhetes para Alfa e Intercidades no Norte, Beira Alta e Beira Baixa
- Marcelo expressa condolências às famílias das vítimas da tempestade Kristin
- Câmara da Marinha Grande recua sobre morto direto vítima de mau tempo. Número total de vítimas é cinco
- Dois F16 danificados pelo mau tempo na base de Monte Real
- "Temos muito trabalho para fazer", diz secretário de Estado da Proteção Civil à chegada a Leiria
- CP suspende venda para comboios entre Lisboa e Porto para amanhã. Ainda há cortes nas linhas do Norte, Beira Baixa e Oeste
- Ativado em Pombal Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
- Proteção Civil garante que fez tudo o que podia a nível de prevenção
- "Estamos a falar de um momento de crise", diz presidente da Câmara de Leiria
- Linha do Norte ainda está cortada entre Lamarosa e Alfarelos. Não há comboios entre Lisboa e Porto
- Flixbus com constrangimentos na operação. Dificuldade de acesso a terminais, como em Leiria, "provocou atrasos e cancelamentos"
- Presidente da Proteção Civil admite que número de ocorrências venha a aumentar
- A1 reaberta no sentido Norte-Sul entre Pombal e Leiria, afirma a Brisa
- Homem de 34 anos morreu no concelho da Marinha Grande, de acordo com a Câmara
- Mulher de 85 anos morre em Silves após veículo ser arrastado para ribeiro
- Comissão Europeia pronta a prestar apoio e em contacto com autoridades
- Chuva e vento vão continuar, fenómenos "raros" como a Kristin não são esperados
- Registada maior rajada de vento de sempre em Portugal: 178 km/h na base aérea de Monte Real
- Montenegro avisa que mau tempo vai continuar e não exclui declarar emergência em Leiria
- Dez distritos do litoral sob aviso vermelho até às 21h00 devido a mar agitado, segundo o IPMA
- Liga Portugal adia União de Leiria-P. Ferreira devido aos danos no Estádio Municipal de Leiria
- Turismo Centro de Portugal disponibiliza formulário para levantamento de prejuízos
- Nove pessoas ficaram desalojadas na Figueira da Foz
- Serviço Municipal de Proteção Civil registou 416 ocorrências em Lisboa
- Proteção Civil procura apurar se morte em Silves está relacionada com a tempestade
- Serviços da Rede Expressos de e para a Leiria estão a funcionar, mas pode haver maior demora
- Secretário de Estado da Proteção Civil diz que há menos de 500 mil pessoas sem eletricidade
- Consultas, cirurgias e exames suspensos na ULS da Região de Leiria
- Parlamento faz minuto de silêncio pelas vítimas e por todos os afetados
- Autarca de Leiria apela ao consumo "cuidado" de alimentos e pede entreajuda entre a população
- Presidente da Câmara de Leiria descreve cenário de "horror" e diz que será um ano "dedicado ao reposicionamento da normalidade"
- Seguro pondera ir visitar locais atingidos pelo mau tempo na campanha
- Rede ferroviária continua com constrangimentos. Linha do Norte suspensa entre Lamarosa e Alfarelos
- “Não há 200 metros sem uma árvore caída”: o retrato da destruição no acesso à chegada a Leiria
- 485 mil pessoas continuam sem energia. Mais de metade dos clientes da E-Redes em Leiria afetados
- Três pessoas morreram em Leiria em resultado da depressão Kristin, diz o presidente da Câmara (que antes tinha avançado 4 mortes)
- Reabertas estradas nacionais e municipais no distrito de Viseu
- A1 cortada em vários pontos
- 73 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira só durante a parte da manhã
- Vila da Nazaré coberta de areia pela passagem da depressão Kristin
- Equipas de limpeza e segurança da Câmara de Lisboa tentam repor normalidade após passagem da Kristin
- Mais de 500 mil clientes da E-Redes ainda estão sem energia — a maioria na região Centro
- Depressão Kristin faz quatro mortos em Leiria, adianta autarca. Sobe para cinco o número de vítimas mortais
- Proteção Civil alarga estado de prontidão máximo até às 23h59
- Pampilhosa da Serra ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil
- IPMA anuncia oficialmente que a rajada mais forte de vento foi de 149 km/h no Cabo Carvoeiro
- Registadas mais de 3.300 ocorrências nas últimas horas. Proteção Civil destaca "queda de árvores, de infraestruturas e inundações"
- Estádio de Leiria destruído após a passagem da depressão Kristin
- Árvores caídas na Linha do Oeste, que continua interrompida
- Casa destruída após queda de árvore em Alcobaça
- Aeródromo de Coimbra destruído. Algumas aeronaves ficaram "irrecuperáveis"
- 573 mil clientes da E-redes sem energia às 12h
- Grua cai em cima de um prédio em Leiria
- Constrangimentos na circulação ferroviária: Linha do Norte ainda suspensa entre o Entroncamento e a Pampilhosa
- Registadas 171 ocorrências na Península de Setúbal, de acordo com a Proteção Civil
- Temporal provoca danos no Estádio Trigueiros de Aragão, em Castelo Branco
- Clube Oriental de Lisboa com estragos na nova cobertura da bancada
- José Luís Carneiro envia condolências às famílias das vítimas e agradece trabalho da Proteção Civil, forças de segurança e autarcas
- Coimbra sem água e luz. Ana Abrunhosa diz que está em contacto com Governo e considera que é cedo para estado de calamidade
- E-Redes. Metade dos clientes que estão sem luz devido à depressão Kristin encontra-se em Leiria
- Registadas 2.600 ocorrências desde a meia-noite. Proteção Civil afirma que "situação não será de fácil e rápida resolução"
- Telecomunicações afetadas pela tempestade. Anacom fala em mais de 300 mil clientes afetados
- Ministro da Presidência envia condolências às famílias das duas vítimas
- Casal e filho menor ficam desalojados em Évora
- Vários estragos no hospital da Figueira da Foz. Cirurgias foram suspensas, urgência e consultas com limitações
- Coimbra. 150 ocorrências durante a madrugada, quedas de árvores, via cortadas e equipamentos danificados
- Câmara de Vila Nova de Poiares encerra escolas
- Bombeiros e Proteção Civil apoiam utentes da Misericórdia de Mogadouro
- Capitania do Funchal prolonga avisos de agitação marítima até à manhã de quinta-feira
- Neve fecha escolas no distrito de Vila Real, caudal do Douro desce
- Queda de poste fez uma segunda vítima mortal
- Às 10h da manhã, 686 mil clientes da E-Redes estavam sem energia
- Circulação ferroviária suspensa nas Linhas da Beira Alta e Beira Baixa e Douro
- Governo confirma duas vítimas mortais da depressão Kristin
- Santana Lopes diz que "o pior já passou" e fala em escolas abertas na Figueira da Foz — mas há pelo menos uma que não vai abrir
- Pampilhosa da Serra regista muitas ocorrências e fecha escolas
- Camião tombou na ponte Vasco da Gama
- Metro Mondego retoma gradualmente operação em Coimbra
- Escolas encerradas em Penela, Coimbra
- A1 cortada no sentido sul-norte junto à saída para Fátima para limpeza de via
- 696 mil clientes sem energia às 9h da manhã
- REN: "Ventos ciclónicos" provocaram "danos graves" em sub-estação do Zêzere e em linhas na Batalha e Rio Maior
- Castelo Branco ativa Plano Municipal de Emergência e encerra escolas por precaução
- Escolas fechadas e aulas suspensas em cinco concelhos do distrito da Guarda
- Neve corta estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu
- Escolas de Miranda do Douro e Mogadouro fechadas devido à queda de neve
- Cerca de 1.500 ocorrências registadas até às 8h e número deve subir
- Condeixa-a-Nova ativa Plano Municipal de Emergência
- Imagens de queda de árvores e placas em várias zonas de Lisboa
- Circulação ferroviária suspensa nas Linhas da Beira Alta e Beira Baixa, Linha do Sul, Linha do Norte entre Porto e Lisboa e Linha do Oeste
- 753 mil clientes da E-redes sem energia às 8h
- Escolas fechadas em Pombal e maior parte do concelho sem luz
- Mau tempo provoca estragos em escola de Portimão — que não abriu portas
- Voou parte do telhado da antiga Universidade Internacional da Figueira da Foz, atingindo sete carros
- A depressão Kristin trouxe vento forte, chuva e também neve a algumas zonas do país
- Queda de árvore obriga a “via única” na ligação da Fertagus entre Setúbal e Lisboa
- Roda gigante caiu na Figueira da Foz
- Árvores, postes de eletricidade e estabelecimentos destruídos em Torres Vedras
- PSP alerta as populações de Coimbra e Leiria para se manterem em segurança em casa
- Mais de 850 mil clientes da E-Redes sem energia elétrica
- Rede elétrica em Leiria em "situação muito caótica”. Proteção Civil pede a cidadãos que não tentem “pressionar a E-Redes"
- Escolas fechadas em Oliveira do Hospital, Montalegre, Torres Vedras e Izeda
- Várias zonas de Setúbal sem energia
- Há estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões. 217 ocorrências só no distrito de Lisboa
- Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria. Ruas estão “praticamente todas intransitáveis”
- Sete respostas sobre a tempestade que atinge o país esta quarta-feira
- Entre a meia-noite e as 6h a Proteção Civil foi chamada para 655 ocorrências
- Árvore caiu sobre carrinha e fez um morto em Vila Franca de Xira
Histórico de atualizações
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Bom dia, caro leitor!
É aqui que deixa de ser atualizado este liveblog onde foi acompanhado um dia exigente para as autoridades — desde proteção civil aos bombeiros e forças de segurança — que tentaram socorrer a população afetada pela depressão Kristin.
Os trabalhos ainda decorrem e, por isso, pode ler neste outro artigo em direto agora aberto todas as notícias sobre este assunto publicadas esta quinta-feira.
Luz e rede móvel começam a voltar em zonas de Leiria. E reabriu o primeiro restaurante
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O que aconteceu até agora
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A passagem da depressão Kristin por Portugal deixou um rasto de destruição e provocou seis mortes diretas no território português: quatro em Leiria, uma Silves e outra em Vila Franca.
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Devido à passagem da depressão Kristin há estádios danificados, aviões destruídos, linhas e comboios suspensos. Mau tempo vai continuar, alertou o primeiro-ministro, Luís Montenegro. Até às 22h de quarta-feira a Proteção Civil registou mais de 5.400 ocorrências, estavam a essa hora 18.000 operacionais empenhados no terreno.
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Várias regiões, incluindo Leiria e Coimbra, enfrentaram cortes de energia significativos. Segundo a Proteção Civil, mais de um milhão de portugueses chegaram a ficar sem eletricidade, mas pelas 16h esse número tinha diminuido para menos de metade.
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A maior rajada de vento causada pela Kristin foi de 178 km/h e foi registada na Base Aérea de Monte Real. A mesma estação militar registou, praticamente à mesma hora, minutos antes, uma rajada de 176 km/h. Depois disso, ficou destruída pelo vento. Foi assim batido o recorde nacional, que era de 176,4 km/h, na Figueira da Foz, a 13 de Outubro de 2018, durante a tempestade Leslie.
[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
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Ferreira do Zêzere vai pedir ao Governo declaração de estado de calamidade
Na sequência dos prejuízos provocados pela depressão Kristin, o Município de Ferreira do Zêzere vai solicitar ao Governo a declaração do estado de calamidade no concelho.
Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal dá conta que a dimensão e gravidade dos danos ultrapassam as capacidades de resposta do município, considerando por isso indispensável a ativação de mecanismos extraordinários de apoio.
O Município de Ferreira do Zêzere avança ainda que, devido ao mau tempo, foram registadas a queda de milhares de árvores em todo o concelho, que estão a obstruir as principais vias, centenas de habitações ficaram parcial ou totalmente destelhadas e o concelho está sem eletricidade nem rede de comunicações desde manhã.
“Estimam-se prejuízos globais de vários milhões de euros, resultantes de danos em vias públicas, sinalização, infraestruturas municipais, indústrias, pequenas e médias empresas, habitações particulares e nas atividades florestais e agrícolas”, lê-se no comunicado.
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Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso vermelho por ondulação na 6.ª feira
Porto, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso vermelho por agitação marítima na noite e madrugada de sexta-feira para sábado, estando toda a costa ocidental atualmente em aviso laranja.
Segundo um comunicado divulgado hoje à noite pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Porto, Viana do Castelo e Braga encontram-se sob aviso laranja até às 15:00 de quinta-feira e entram na sexta-feira em aviso laranja, antes da passagem a vermelho, o mais grave, por “ondas de oeste/noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14/15 metros de altura máxima, com período de pico de 16/18 segundos”.
Estes três distritos regressam a aviso laranja entre as 03:00 e 18:00 de sábado, segundo o instituto.
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Mais de 5.400 ocorrências e 18.000 operacionais empenhados até às 22h00
Portugal continental registou 5453 ocorrências até às 22h00 de hoje devido à passagem da depressão Kristin, envolvendo o empenhamento de mais de 18.000 operacionais, adiantou fonte da Proteção Civil.
As regiões onde foram registadas as ocorrências mais graves foram as regiões de Leiria e do Oeste, com um reforço de recurso de meios para auxiliarem no processo de recuperação: “Na maioria dos casos, trataram-se de quedas de árvores, 3375, e quedas de estruturas, com 1188”, avançou a Proteção Civil à Rádio Observador.
“O que se pode esperar das próximas horas é a continuação da precipitação e também algum vento que a norte aqui de Leiria pode chegar a bater uma rajada de 75km/h em algumas alturas da noite. Portanto aquilo que se espera é uma noite um bocadinho mais tranquila que a noite passada, nada semelhante à noite passada, mas ainda assim a população deve manter o cuidado e o recato em casa porque os terrenos e os solos estão muito saturados”, acrescenta.
Nas últimas horas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) não tinha registo de mais vítimas ou danos significativos, realçando que está a ser “efetuado todo o trabalho de limpeza e remoções”, que se irá prolongar por quinta-feira.
“Têm sido registadas menos novas ocorrências [nas últimas horas], mas muitas ocorrências que carecem de ser resolvidas, como desobstruções de vias”, realçou fonte da ANEPC.
Com Lusa
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Iniciativa Liberal insta Governo a declarar estado de calamidade em Leiria
A Iniciativa Liberal instou o Governo a declarar estado de calamidade no distrito de Leiria e a agir de “forma célere e responsável”, afirmando que não compreende “a hesitação” de Luís Montenegro.
“A legislação em vigor é clara ao definir que o estado de calamidade se aplica a situações de catástrofe, acidente grave ou série de acidentes graves suscetíveis de provocar elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida das populações e o tecido socioeconómico de uma determinada área do território”, pode ler-se no comunicado na rede social X.
“É imperativo garantir rapidamente os instrumentos excecionais previstos na lei, permitindo uma resposta eficaz, a mobilização de meios adequados, a agilização de procedimentos e o apoio necessário à reposição da normalidade”, acrescentam.
⚠️ LEIRIA NÃO PODE ESPERAR
A Iniciativa Liberal expressa a sua total solidariedade para com todas as populações afetadas pela tempestade Kristin, que atingiu o território nacional na madrugada do passado dia 28 de janeiro, e endereça as suas mais sentidas condolências às… pic.twitter.com/KYf9ysHM2I
— Iniciativa Liberal (@LiberalPT) January 28, 2026
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Reaberta A1 nos dois sentidos na zona de Leiria
A circulação na Autoestrada 1 (A1) foi restabelecida nos dois sentidos na zona de Leiria, indicou a Brisa pelas 21:30 de hoje.
Numa nota, a concessionária indicou que estava “resolvido o incidente ocorrido próximo de Leiria”.
Pelas 19:00, a Brisa tinha divulgado o corte na A1 no sentido Norte-Sul entre os nós de Pombal e Leiria e a reabertura no sentido inverso.
Antes, fonte da Brisa tinha adiantado que, pelas 17:10, tinha sido reaberta a circulação na A1 no sentido Norte-Sul entre os nós de Pombal e Leiria e que se mantinha cortado no sentido inverso entre Torres Novas e Leiria.
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Suspensa venda de bilhetes para Alfa e Intercidades no Norte, Beira Alta e Beira Baixa
A CP suspendeu a venda de bilhetes para os comboios Alfa Pendular e Intercidades das linhas do Norte, Beira Alta e Beira Baixa entre hoje e quinta-feira, segundo o mais recente balanço divulgado pela transportadora.
Devido aos efeitos da passagem da depressão Kristin pelo território continental, a circulação ferroviária continua suspensa entre Porto e Lisboa para comboios de longo curso na Linha do Norte, onde também está suspenso o serviço regional entre Coimbra B e Entroncamento.
Também está suspensa a circulação ferroviária nas linhas da Beira Baixa e do Oeste, segundo o mais recente balanço da CP.
Ainda de acordo com a transportadora, a circulação ferroviária já foi retomada na Linha do Douro, na Linha do Sul, na Linha de Évora, no Ramal de Tomar e no serviço regional entre Coimbra B e Aveiro (Linha do Norte).
A circulação também foi retomada na Linha da Beira Alta apenas no serviço regional.
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ULS da Região de Leiria com autonomia de água para dois dias
A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria revelou hoje que a autonomia de água é de aproximadamente dois dias, enquanto a autonomia de combustível para alimentação do gerador é de três dias, devido ao mau tempo.
No que respeita a recursos críticos, a autonomia de combustível para alimentação do gerador está “estimada em cerca de três dias”, enquanto a autonomia de água está “estimada em aproximadamente dois dias”, revela uma informação remetida à agência Lusa pela ULS.
“Mantém-se suspensa toda a atividade assistencial programada, encontrando-se a ULS focada, exclusivamente, na resposta assistencial à situação de emergência, em articulação com as entidades competentes do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e da Proteção Civil”, esclarece.
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Comunidade Intermunicipal de Leiria sublinha que a região foi “muito afetada”
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) de Leiria sublinhou que a “região foi muito afetada”, com maior incidência nos concelhos de Ansião, Batalha, Leiria, Marinha Grande e Porto de Mós.
Segundo Jorge Vala, também presidente da Câmara de Porto de Mós, “um dos maiores problemas é a falta de energia elétrica e de comunicações”. “Mas temos os concelhos da Marinha Grande, de Leiria, da Batalha, de Porto de Mós, de Pombal, de Ansião, sobretudo estes, muito devastados, com estragos de grande dimensão”, reforçou.
O presidente da CIM adiantou que será feito um balanço mais próximo sobre os “danos em edifícios públicos, mas também nas casas particulares e nas empresas”. “O contacto que fiz com os meus colegas, todos eles me transmitem uma situação devastadora nesta região. Temos conhecimento de alguns desalojados, que as câmaras municipais estão a responder, mas também as próprias famílias”, disse ainda.
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Câmara da Marinha Grande volta a esclarecer número de mortos. Mau tempo em Portugal matou seis pessoas
O número de vítimas mortais provocados pelo mau tempo voltou a subir para seis, depois de fonte da Câmara da Marinha Grande ter avançado ao Observador que o homem de 34 anos morreu mesmo devido à depressão.
Inicialmente, a autarquia anunciou a morte de uma pessoa como vítima direta da tempestade, tendo, horas depois, emitido um novo comunicado onde não fazia qualquer referência a vítimas mortais. Perante pedido de esclarecimentos do Observador, confirmou-se, porém, que o homem morreu mesmo devido ao mau tempo.
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ULS da Região de Leiria registou 177 entradas de doentes com trauma
A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria registou 177 entradas de doentes com trauma associadas ao mau tempo e lamentou a morte de cinco pessoas.
“Desde as 05:00 desta manhã, registaram-se 177 entradas de doentes com trauma, associadas ao referido evento meteorológico. Até ao momento, lamenta-se o registo de cinco óbitos”, refere uma informação da ULS enviada à agência Lusa.
Segundo a ULS, “foram igualmente transferidos cinco doentes para outras unidades hospitalares, um dos quais por via aérea (helicóptero)”.
A ULS adianta que o seu Plano de Emergência e Catástrofe “foi ativado logo no início do episódio meteorológico, de forma preventiva, face ao impacto expectável nos serviços de saúde” e alertou que se encontra “sem comunicações institucionais funcionais, sendo possível apenas a comunicação através de WhatsApp, restrita a contactos com acesso a rede no exterior”.
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Estádio em Rio Maior com danos antes de Casa Pia receber FC Porto
O Estádio Municipal de Rio Maior sofreu danos com o mau tempo, mas a intenção é manter o jogo Casa Pia-FC Porto, da I Liga de futebol, agendado para segunda-feira, disse hoje fonte da empresa que gere o complexo.
Miguel Pacheco, administrador da Desmor, empresa municipal que gere o complexo desportivo da cidade, disse à agência Lusa que o mau tempo provocou estragos em todo o complexo.
“Estamos com quedas de árvores sobre as vedações do complexo, muitos vidros partidos e coberturas afetadas, nomeadamente no estádio, onde também a iluminação foi afetada, para além de outras estruturas. O pavilhão multiusos tem graves danos”, afirmou.
Apesar dos danos, o responsável salientou que estão já a decorrer intervenções para garantir que a partida entre o Casa Pia e o FC Porto, da 20.ª jornada da I Liga, se mantenha, pois é no Estádio Municipal de Rio Maior que os lisboetas disputam os seus jogos em casa.
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Prejuízos em Leiria são incalculáveis e recuperação pode demorar um ano
No segundo briefing do dia, Gonçalo Lopes (PS) comunicou aos jornalistas que o levantamento dos prejuízos ainda está em curso, mas “é bastante elevado”.
“Os prejuízos ainda não estão calculados, mas é imprevisível calcular os danos que provoca na vida das pessoas. Temos cenários dantescos de igrejas sem telhados, pavilhões desportivos sem coberturas, muitas casas sem telha, casas e carros totalmente destruídos, gruas derrubadas. É um cenário próprio de pós-catástrofe, muito parecido com aquilo que costumamos ver na televisão, num ambiente de guerra”, destacou.
Referindo que a “recuperação da normalidade, irá demorar muitos dias”, o autarca advertiu que o “plano de recuperação irá demorar mais de um ano até ser reposta toda a normalidade”.
Segundo o presidente, os prejuízos são “enormes para aquilo que é o património das pessoas, que ficaram sem carros e com as casas destruídas”, voltando a reiterar ao Governo que decrete o “estado de calamidade, abrindo capacidade de apoios financeiros para a recuperação da economia e para o restabelecimento da vida normal”.
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Associações pedem “soluções baseadas na natureza” para mitigar os impactos
Em comunicado, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a BirdLife referem que as depressões como a Kristin “evidenciam um aumento de fenómenos meteorológicos extremos associados às alterações climáticas e amplificados por práticas humanas que degradam os sistemas naturais”.
“A impermeabilização urbana e a destruição de zonas húmidas amplificam os efeitos das tempestades: As transformações do território eliminaram a capacidade natural de absorção de água, comprometendo a resiliência dos ecossistemas e aumentando significativamente o risco de inundações”, afirmam.
Para as duas entidades, a resiliência depende de soluções baseadas na natureza: “A valorização de espaços verdes, o restauro ecológico de ribeiras e a gestão qualificada da arborização constituem abordagens mais eficazes do que intervenções artificiais”.
“A forma como temos transformado o território, principalmente nas cidades, tem reduzido drasticamente a resiliência dos nossos ecossistemas naturais e, por isso, também das comunidades humanas,” afirma Pedro Neto, diretor-executivo da SPEA citado no comunicado, acrescentando: “As tempestades podem não ser evitadas, mas os seus efeitos podem ser atenuados por soluções que trabalham com, e não contra, a natureza”.
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Falta de eletricidade está a afetar postos de combustível em Leiria, mas não põe em causa abastecimento
A falta de eletricidade e de comunicações está a afetar os postos de combustíveis. Segundo informação recolhida pelo Observador na região de Leiria, há vários postos encerrados, mas essa situação não está a ter grande impacto porque há poucas pessoas a circular e quem quiser abastecer, basta procurar alternativa fora da zona sem energia elétrica.
Por outro lado, eventuais necessidades de fornecimento de gasóleo ou outro combustível para ser usado em geradores não passam por bombas de gasolina, mas sobretudo por camiões cisterna que podem vir de outras áreas do país.
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Escolas de Coimbra retomam atividade na quinta-feira com uma exceção
As escolas de Coimbra retomam na quinta-feira a atividade letiva, com exceção da escola Martim de Freitas, depois de terem estado hoje encerradas na sequência da passagem da depressão Kristin, disse fonte oficial da Câmara.
A escola Martim de Freitas estará encerrada porque ainda é necessário remover árvores de grande porte, disse a mesma fonte, que especificou que esta foi uma decisão conjunta entre Câmara, associação de pais, direção da escola e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.
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A1 cortada no sentido Norte-Sul entre Pombal e Leiria, diz a Brisa
A Autoestrada 1 (A1) no sentido Norte-Sul, entre os nós de Pombal e Leiria, encontrava-se cortada pelas 19h00 de hoje, enquanto no sentido inverso, entre Torres Novas e Leiria, o trânsito foi reaberto, indicou fonte da Brisa.
Em comunicado, concessionária indicou o corte na circulação, estando o trânsito a ser desviado pela saída de Pombal (IC8/A17), sem acrescentar mais detalhes.
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Faro. Toneladas de areia da praia na estrada, diz Câmara
Autarca de Faro, António Pina, relata várias ocorrências devido ao mau tempo, mas sem casos extremos. Maior preocupação são as toneladas de areia que foram atiradas para as estradas.
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Escolas de Soure encerradas na quinta-feira
“Os estabelecimentos escolares da rede pública manter-se-ão encerrados no dia de amanhã, por precaução e para se proceder aos trabalhos de limpeza e manutenção necessários”, informou a Câmara Municipal de Soure, numa publicação nas suas redes sociais.
Na sequência da falha da rede elétrica, não há água, sendo que a Câmara Municipal apelou ao uso racionado de água, referindo que não existe previsão para o restabelecimento total do fornecimento de energia elétrica e apenas algumas operadoras de comunicações móveis se encontram a funcionar, “existindo ainda muitas falhas”.
Todas as ligações viárias principais estão desobstruídas, mantendo-se cortada a ligação entre Soure e Sobral/Simões, na zona da Corredoura, “mas as equipas estão a trabalhar no local”, garante o município.