André Ventura reagiu, neste domingo, na sua conta de Instagram a saída de Gabriel Mithá Ribeiro do Chega.

“Não quero perder muito tempo com isto”, mas “fico triste e que me deixa triste, é uma tristeza pesada que sinto por alguém sair e dizer mal de todos. Dizer que eu sou um demónio, um narcisista, etc. só porque não teve lugar num governo sombra. Se eu o tivesse nomeado para o governo sombra eu já não era um demónio nem um narcisista nem o Chega era um partido caótico. Aí já podia ser ministro sombra do Chega”.

André Ventura continua a mensagem a dizer que dá a ideia de que só estava à procura de tachos. “É isto que dá às pessoas a ideia de que muitos políticos só estão aqui por lugares, tachos e quando não têm vão-se embora e dizem mal de todos, inclusive dos que trabalharam com eles, e que andaram à volta deles em campanha a puxar por eles e pelo partido”.

“Entristece-me muito. Não devemos estar assim na política. Neste caso talvez me pese um bocadinho mais porque fui eu que segurei o professor Gabriel Mithá Ribeiro, quando muitas das estruturas, inclusive a sua estrutura distrital, não queriam renovar como mandato de deputado, não o queriam manter na AR, a nível nacional muitos dirigentes também não. Eu fiz esta aposta nele, inclusivamente indiquei-o para a mesa da Assembleia da República. Ele foi representante na mesa do Chega”.

E, diz ainda o líder do Chega, Mithá Ribeiro sai, sem lhe ter ligado.

“Não faz sentido nenhum, entristece e magoa por sentirmos um tal volte-face na forma de pensar e uma quebra de confiança. Nem sequer uma chamada, a dizer vou sair por isto, isto, isto. É uma forma de estar na política que não interessa a ninguém, não interessa ao chega”, mas “não me desfoca do objetivo”.

“Isto são obstáculos, que não vão mudar em nada a minha forma de fazer política”.