Novamente muita chuva. Mais neve. Frio outra vez. Ondas até 12 metros. E vento com rajadas até 100 km/h. O país vai estar todo sob aviso amarelo na terça-feira para chuva com três distritos a laranja (Braga, Viana do Castelo e Vila Real). E a costa sob total alerta laranja. Os efeitos da mais grave das tempestades desta semana (será um comboio delas até ao próximo domingo, com um rio atmosférico pelo meio), a Joseph (nomeada pela delegação dos Açores do IPMA), vão chegar já esta segunda-feira e agravar-se terça.

Extreme rainfall likely in parts of southern Europe (especially Portugal) over the next 2 weeks as the polar jet stream rides very far south. In an already wet autumn/winter so far, things remain very unstable with hundreds of millimeters of rain likely in various countries. pic.twitter.com/msclmOBRIE — Weather Watcher (@WXWatcher07) January 25, 2026

A Joseph faz parte da tal “vasta região depressionária”, assim a descreve o IPMA, “onde se irão formar vários núcleos nos próximos dias.” Esta segunda-feira, a chuva, vento e agitação marítima decorrem de um sistema frontal que começam por atingir o centro e o norte do continente. Já estarão sob alerta amarelo e laranja para precipitação Braga, Viana do Castelo e Vila Real e só sob alerta amarelo Porto, Aveiro e Viseu. Sendo que para vento há avisos para todos os distritos do norte e centro, descendo até Lisboa e Setúbal. E para toda a costa.

???? Em poucas horas a próxima grande frente fria chegará a Portugal continental.

???? A chuva acumulará rapidamente e o risco de inundações será elevado. Mantenham-se atentos ⚠️! ????️ Info detalhada com Alfredo Graça: https://t.co/yCqrWZJNsf pic.twitter.com/cV0HCeBthN — Meteored Portugal (@MeteoredPT) January 25, 2026

Esta segunda-feira há previsão de chuva forte nos distritos a laranja, que na terça se deve estender a todo o país, com hipótese de voltarmos a ter trovoadas e granizo. Com a aproximação da Joseph arrasta-se mais uma frente fria, pelo que haverá queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro e na serra de S. Mamede, em Portalegre.

Os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se nas regiões montanhosas do norte e centro, podendo, até dia 28, superar em alguns locais os 200 mm. Daí a previsão de cheias.

Flood risk is significantly increasing and will do so for the next weeks in Portugal.

Weather trends support a very wet period, resulting from multiple low pressure areas driving humid air to the region with the help of the jet stream. pic.twitter.com/Ux0n6H94yO — Weather Advisory (@WX_Advisory) January 25, 2026

O vento irá intensificar do quadrante oeste a partir de amanhã, dia 26, com rajadas até 80 km/h no litoral oeste e até 100 km/h nas terras altas.

As ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros na costa ocidental, aumentando para 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, a partir da tarde de terça.

Terça-feira em que a chuva resultará da Joseph estar a ser alimentada por um rio atmosférico que atravessa todo o Atlântico, da zona das Caraíbas à Península Ibérica. Vem carregado de humidade e ao encontrar a massa de ar frio e a Joseph fará com que caia grandes quantidades de água sobre alguma zonas do país.

????⚠️ Joseph: entre segunda e terça-feira um rio atmosférico agravará o temporal de chuva, neve, vento e mar em Portugal. ✍️ Consulte a previsão de Alfredo Graça: https://t.co/yCqrWZJNsf pic.twitter.com/nRH8mZcnfL — Meteored Portugal (@MeteoredPT) January 25, 2026

Mas a explicação para tanta chuva continua a estar no jet stream, ainda muito irregular e a circular em velocidade muito elevada em baixas latitudes (no caso as nossas), uma vez que está bloqueado por anticiclones a norte). Isso encaminha todas as depressões para a Península Ibérica (como se as portas do Atlântico se abrissem) e impede que as corrente de ar mais tropical subam.

Brutal la fuerza del Chorro Polar estos próximos días. Circulación muy baja de latitud e impacto casi ininterrumpido sobre la península. Esta es la razón de que vayamos a tener una semana pasada por agua en muchas zonas, y ojo a los acumulados + deshielo + saturación de suelos. pic.twitter.com/voGJkbYsCK — Meteoiberia (@MeteoiberiaEs) January 25, 2026

CUANDO LA CORRIENTE EN CHORRO SE DEFORMA La corriente en chorro solía mantener el aire frío del Ártico separado del aire más cálido en latitudes más bajas. Una corriente en chorro distorsionada provoca un fuerte calentamiento del Ártico, mientras que las latitudes más bajas se… pic.twitter.com/5V98jblG7V — Mario Picazo (@picazomario) January 25, 2026

O novo sistema frontal que chega de madrugada recolle humidade dun río atmosférico, un corredor estreito de aire moi húmido que transporta gran cantidade de vapor de auga dende zonas tropicais. As precipitacións agárdanse persistentes e localmente fortes⚠️#BorrascaJoseph pic.twitter.com/zs6uxg1JcA — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 25, 2026