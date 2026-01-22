Momentos-chave
- A Joseph traz muita chuva esta segunda a norte e frio e neve na terça. Todo o país a amarelo e laranja
- Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para mar da Madeira
- APA alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo durante a semana
- IPMA deu nome de Joseph à depressão que chega esta noite aos Açores
- Depressão Joseph vai afetar Açores a partir da noite de hoje
- Avisos amarelos até ao meio dia devido a chuva em Lisboa, Leiria, Santarém, Évora e Portalegre
- Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima até final do dia de domingo
- Proteção Civil registou 1545 ocorrências nos últimos dois dias. 22 pessoas deslocadas (14 em Peniche)
- Deslizamento de talude encerra três estações do Metrobus na Lousã
- Avisos vermelhos em 10 distritos por causa da agitação marítima
- Estradas inundadas na zona da Bacia do Tejo ativam Plano Especial de Emergência para Cheias
- Chuva vai piorar em algumas regiões do país este sábado e deverá prolongar-se durante a próxima semana, alerta IPMA
- Viatura arrastada pela água provoca uma vítima mortal no Cadaval
- Reabertas estradas nacionais 315 e 316 em Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros
- Quatro distritos sob aviso amarelo do IPMA por causa da neve
- Proteção Civil registou 892 ocorrências ao longo de sexta-feira. 14 pessoas desalojadas em Peniche
- Meteorologista do IPMA descreve "nevão do ano" e admite que "não é improvável" que caia neve em Braga e Castelo Branco
- Próxima grande tempestade já tem nome e data de chegada
- Proteção Civil registou 722 ocorrências até às 17h
- Comboio de tempestades até ao fim de janeiro: chuva não vai parar
- Cerca de 4.300 clientes sem energia elétrica pelas 14h00
- IC5 reaberto ao trânsito entre os nós de Mogadouro e Sanhoane
- Proteção Civil. Portugal continental registou 230 ocorrências até ao meio-dia
- Cerca de 6.500 clientes sem energia elétrica pelas 12h
- Cinco viaturas envolvidas em acidente na A24 com dois feridos leves
- Neve encerra escolas em Carrazeda de Ansiães
- A24 cortada entre Fortunho e Vila Pouca de Aguiar em Vila Real
- Choque em cadeia faz cinco feridos ligeiros na A32 na Feira
- Três vias cortadas no distrito de Aveiro devido a inundação
- Alunos de zonas serranas de Arouca em casa para evitar riscos em transportes
- Retomada circulação ferroviária na Linha do Minho suspensa após queda de árvore
- Troço do IP4 cortado e A24 condicionada por causa da neve em Vila Real
- Queda de neve corta estrada municipal entre Cinfães e Castro Daire
- 81 ocorrências ligadas ao mau tempo entre as 00h e as 8h
- "Ao longo do dia a situação irá agravar-se", diz IPMA. Depressão Ingrid dará tréguas (curtas) na tarde de sábado
- Escolas fechadas e transportes escolares suspensos em Chaves
- Circulação ferroviária suspensa na Linha do Minho após queda de árvore
- IPMA: Descida significativa da temperatura entre sexta-feira e sábado
- Escolas de Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto encerradas na sexta-feira
- GNR lança apelo para identificar pessoas vulneráveis que podem ser afetadas pela queda de neve
- Aulas e transportes escolares suspensos em Valpaços na sexta-feira
- Fafe recomenda que alunos das zonas altas não devem ir à escola
- Três municípios da região de Viseu encerram escolas esta sexta-feira
- Gouveia fecha escolas na tarde de sexta-feira
- Frente gelada também vai atingir os EUA
- O vídeo das previsões de neve para estes dias em cotas baixas, como no Alentejo e Algarve
- DGS relembra avisos contra o frio
- Escolas fechadas em Mondim de Basto na sexta-feira
- Associação de Futebol da Guarda cancela jogos de formação
- Guarda cria Sala de Situação para coordenar respostas ao mau tempo
- Escolas fechadas na Guarda na sexta-feira
- Câmara de Viseu encerra espaços verdes públicos até sábado
- Proteção Civil pede que se evite circular nas zonas mais afetadas
- PSP avisa para os cuidados a ter com o frio
- Escolas encerradas em Boticas e Montalegre
- Os efeitos da tempestade Ingrid, uma 'tempestade bomba'
- 11 distritos sob aviso para neve: cinco a vermelho, cinco a laranja e um a amarelo
- Capitania do Funchal alerta para agitação marítima forte
- Atlânticoline cancela viagens nos Açores na sexta-feira devido ao mau tempo
- "Condições de mar adversas". Transtejo Soflusa com serviço condicionado
- Mau tempo corta trânsito na EN 110 no Miradouro de Sr. Justo
- Escolas de Manteigas encerradas
- Portugueses vão receber mensagem com medidas de proteção
- Proteção Civil em prontidão máxima e GNR adotou "um conjunto de medidas de prevenção"
Histórico de atualizações
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A Joseph traz muita chuva esta segunda a norte e frio e neve na terça. Todo o país a amarelo e laranja
Novamente muita chuva. Mais neve. Frio outra vez. Ondas até 12 metros. E vento com rajadas até 100 km/h. O país vai estar todo sob aviso amarelo na terça-feira para chuva com três distritos a laranja (Braga, Viana do Castelo e Vila Real). E a costa sob total alerta laranja. Os efeitos da mais grave das tempestades desta semana (será um comboio delas até ao próximo domingo, com um rio atmosférico pelo meio), a Joseph (nomeada pela delegação dos Açores do IPMA), vão chegar já esta segunda-feira e agravar-se terça.
Extreme rainfall likely in parts of southern Europe (especially Portugal) over the next 2 weeks as the polar jet stream rides very far south. In an already wet autumn/winter so far, things remain very unstable with hundreds of millimeters of rain likely in various countries. pic.twitter.com/msclmOBRIE
— Weather Watcher (@WXWatcher07) January 25, 2026
A Joseph faz parte da tal “vasta região depressionária”, assim a descreve o IPMA, “onde se irão formar vários núcleos nos próximos dias.” Esta segunda-feira, a chuva, vento e agitação marítima decorrem de um sistema frontal que começam por atingir o centro e o norte do continente. Já estarão sob alerta amarelo e laranja para precipitação Braga, Viana do Castelo e Vila Real e só sob alerta amarelo Porto, Aveiro e Viseu. Sendo que para vento há avisos para todos os distritos do norte e centro, descendo até Lisboa e Setúbal. E para toda a costa.
???? Em poucas horas a próxima grande frente fria chegará a Portugal continental.
???? A chuva acumulará rapidamente e o risco de inundações será elevado. Mantenham-se atentos ⚠️!
????️ Info detalhada com Alfredo Graça: https://t.co/yCqrWZJNsf pic.twitter.com/cV0HCeBthN
— Meteored Portugal (@MeteoredPT) January 25, 2026
Esta segunda-feira há previsão de chuva forte nos distritos a laranja, que na terça se deve estender a todo o país, com hipótese de voltarmos a ter trovoadas e granizo. Com a aproximação da Joseph arrasta-se mais uma frente fria, pelo que haverá queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro e na serra de S. Mamede, em Portalegre.
Os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se nas regiões montanhosas do norte e centro, podendo, até dia 28, superar em alguns locais os 200 mm. Daí a previsão de cheias.
Flood risk is significantly increasing and will do so for the next weeks in Portugal.
Weather trends support a very wet period, resulting from multiple low pressure areas driving humid air to the region with the help of the jet stream. pic.twitter.com/Ux0n6H94yO
— Weather Advisory (@WX_Advisory) January 25, 2026
O vento irá intensificar do quadrante oeste a partir de amanhã, dia 26, com rajadas até 80 km/h no litoral oeste e até 100 km/h nas terras altas.
As ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros na costa ocidental, aumentando para 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, a partir da tarde de terça.
Terça-feira em que a chuva resultará da Joseph estar a ser alimentada por um rio atmosférico que atravessa todo o Atlântico, da zona das Caraíbas à Península Ibérica. Vem carregado de humidade e ao encontrar a massa de ar frio e a Joseph fará com que caia grandes quantidades de água sobre alguma zonas do país.
????⚠️ Joseph: entre segunda e terça-feira um rio atmosférico agravará o temporal de chuva, neve, vento e mar em Portugal.
✍️ Consulte a previsão de Alfredo Graça: https://t.co/yCqrWZJNsf pic.twitter.com/nRH8mZcnfL
— Meteored Portugal (@MeteoredPT) January 25, 2026
Mas a explicação para tanta chuva continua a estar no jet stream, ainda muito irregular e a circular em velocidade muito elevada em baixas latitudes (no caso as nossas), uma vez que está bloqueado por anticiclones a norte). Isso encaminha todas as depressões para a Península Ibérica (como se as portas do Atlântico se abrissem) e impede que as corrente de ar mais tropical subam.
Brutal la fuerza del Chorro Polar estos próximos días. Circulación muy baja de latitud e impacto casi ininterrumpido sobre la península. Esta es la razón de que vayamos a tener una semana pasada por agua en muchas zonas, y ojo a los acumulados + deshielo + saturación de suelos. pic.twitter.com/voGJkbYsCK
— Meteoiberia (@MeteoiberiaEs) January 25, 2026
CUANDO LA CORRIENTE EN CHORRO SE DEFORMA
La corriente en chorro solía mantener el aire frío del Ártico separado del aire más cálido en latitudes más bajas. Una corriente en chorro distorsionada provoca un fuerte calentamiento del Ártico, mientras que las latitudes más bajas se… pic.twitter.com/5V98jblG7V
— Mario Picazo (@picazomario) January 25, 2026
O novo sistema frontal que chega de madrugada recolle humidade dun río atmosférico, un corredor estreito de aire moi húmido que transporta gran cantidade de vapor de auga dende zonas tropicais.
As precipitacións agárdanse persistentes e localmente fortes⚠️#BorrascaJoseph pic.twitter.com/zs6uxg1JcA
— MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 25, 2026
La semana que se inicia mañana será extraordinariamente lluviosa en la Península para la fecha. Se va a establecer un flujo húmedo desde el Caribe hasta nuestras latitudes. Un contenido en vapor de agua muuy acentuado, como vemos en el índice de pronóstico extremo del @ECMWF ???? pic.twitter.com/5cKzwGAUsP
— Álvaro Oliver (@alvaroliver) January 25, 2026
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Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo para mar da Madeira
A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, que já tem em vigor um aviso de agitação marítima forte até as 06:00 de segunda-feira.
Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, que será agravado para laranja para agitação marítima entre segunda e terça-feira, a autoridade marítima classifica o aviso como sendo de “sinal 6”.
Assim, o vento poderá ser forte, entre os 51 e os 62 quilómetros/hora.
“Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”, lê-se na informação da capitania.
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APA alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo durante a semana
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alerta para o risco de cheias, durante a semana, com especial incidência no território a norte do Mondego e na bacia do Tejo, particularmente na segunda e terça-feira.
Em declarações à agência Lusa, o presidente do conselho diretivo da APA, José Pimenta Machado, disse que as previsões para segunda e terça-feira são de muita chuva com fortes picos de precipitação.
“Muita água, muita chuva vai cair na segunda e terça-feira, que se prolonga para a semana seguinte. Norte do Mondego e toda a bacia do Tejo são zonas que nos preocupam. Preveem-se picos à hora do almoço. Estamos atentos e em articulação com os Municípios e Proteção Civil”, disse o presidente da APA.
José Pimenta Machado especificou algumas das localizações que estão a merecer já particular atenção e revelou que esteve esta manhã ao telefone com vários presidentes de Câmara, nomeadamente de Águeda (distrito de Aveiro), Vila Verde e Esposende (distrito de Braga), Monção (Viana do Castelo) e Coimbra.
“A frente vai entrar pelo Atlântico e vai trazer muita chuva quer para o Mondego, quer para o Vouga. Estou muito preocupado com Águeda que sofre muito com as descargas dos rios, mas também com o Douro, a zona da foz do Douro, [Vila Nova de] Gaia, o Porto, mas também muito o [rio] Tâmega, portanto, Amarante e Chaves, sem esquecer a Régua”, disse Pimenta Machado.
Segundo o responsável, também está prevista “muita chuva para a bacia do Lima e para o Minho”, mas “felizmente na Bacia do Lima, a barragem do Alto Lindoso tem cerca de 15 metros de encaixe de água a mais”, disse, acrescentando “necessidade de alerta para Arcos de Valdevez por causa do rio Vez e para todo o Minho”.
O responsável revelou que a APA está a acompanhar as descargas na barragem da Caniçada para baixar o nível da barragem e encaixar as cheias, admitindo que poderá dialogar com Espanha, “se necessário”, sobre medidas a tomar em comum.
“Os solos estão saturados e não conseguem absorver a água. A neve caiu, a temperatura está a aumentar e a neve vai-se transformar em água. Será mais água a chegar aos nossos rios e albufeiras. Isto a somar à chuva forte. Estamos muito atentos e a população deve estar atenta aos avisos da Proteção Civil”, recomendou.
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Pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal afetados pelo mau tempo nos EUA e Canadá
Pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal estão a ser afetados pela forte tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, segundo o balanço recolhido pela Lusa com base na informação disponibilizada pela ANA Aeroportos.
De acordo com o balanço feito pela Lusa, com base na informação disponível no ‘site’ ANA Aeroportos, entre as 10:40 e as 23:55 de hoje está previsto o cancelamento de oito voos com partida no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dos quais um para Filadélfia, um para Nova Iorque (Aeroporto Internacional John F. Kennedy), um para Washington, um para Newark e outro para Boston.
Com partida na capital, no período analisado, estão ainda previstos cancelamentos de três voos com destino ao Canadá, dos quais dois para Toronto e um para Montreal.
No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, não há partidas previstas para os EUA ou para o Canadá, mas um voo proveniente de Newark, nos EUA, que estaria previsto chegar pelas 13:10, está agora previsto para as 15:35.
Já no aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, um voo com destino a Boston para esta tarde foi cancelado, não havendo chegadas previstas no período analisado provenientes dos EUA ou do Canadá.
De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’ da ANA Aeroportos, não há voos previstos até ao final do dia de hoje com partida ou destino no aeroporto de Faro e do aeroporto do Funchal de e para os EUA ou Canadá.
A Lusa contactou a ANA Aeroportos sobre eventuais impactos na operação, na sequência da tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, mas ainda aguarda resposta.
Segundo a análise da Lusa, a maioria dos voos cancelados são da TAP. Numa publicação no seu ‘site’, a companhia aérea está a alertar os passageiros de que a operação “de / para a Costa Este dos Estados Unidos da América e do Canadá está a ser afetada por condições meteorológicas adversas”.
Contactada pela Lusa, fonte oficial escusa-se a fazer um balanço do número de voos cancelados, remetendo para a informação publicada no ‘site’ da companhia aérea e nas redes sociais.
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IPMA volta a agravar para laranja aviso de agitação marítima para a Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a agravar hoje para laranja o aviso para a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo devido à forte agitação marítima entre terça e quarta-feira.
A informação disponibilizada pelo IPMA indica que a costa norte e o Porto Santo estão com aviso amarelo até às 09:00 de terça-feira, com ondas entre os 4 e os 5 metros, passando a laranja a partir das 18:00 com vagas que podem atingir os 12 metros de altura.
O aviso é também amarelo para o vento, entre as 03:00 e as 09:00 de terça-feira, com rajadas até os 75 quilómetros por hora, que podem ser até os 95 quilómetros por hora nas regiões montanhosas.
Este mesmo aviso é extensível à costa sul da ilha da Madeira, com vento com rajadas de 75 quilómetros por hora e ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros.
A capitania do Porto do Funchal também prolongou hoje o aviso de agitação marítima forte, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral “para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.
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IPMA deu nome de Joseph à depressão que chega esta noite aos Açores
A depressão que chega esta noite aos Açores foi nomeada Joseph. O nome foi escolhido pelo IPMA.
????La borrasca Joseph ha sido nombrada por nuestros colegas portugueses del @ipma_pt.
➡️ A partir del lunes dejará lluvias abundantes en buena parte de la Península, nieve en las montañas, vientos intensos y temporal marítimo.
⚠️ Consulta avisos en vigor en nuestra web y app. pic.twitter.com/HlzIzGSGmc
— AEMET (@AEMET_Esp) January 25, 2026
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Depressão Joseph vai afetar Açores a partir da noite de hoje
Os efeitos da depressão Joseph deverão começar a fazer-se sentir, nos Açores, a partir da noite de hoje e o período mais crítico está previsto para segunda-feira, com previsões de vento e agitação marítima, segundo o IPMA.
Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), “a vasta região depressionária presente no atlântico norte”, nomeada hoje como depressão Joseph, “encontrar-se-á centrada às 03h00 aproximadamente a 1.600 quilómetros a noroeste da ilha do Corvo”.
“Embora situada a uma distância considerável do arquipélago dos Açores, a depressão estende a sua influência sobre a região através uma corrente de noroeste (NW), gerada pela ação conjunta com um anticiclone, que provocará um aumento significativo do vento e da agitação marítima, sobretudo nos grupos Ocidental e Central”, lê-se num comunicado do IPMA.
O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA adianta ainda que a influência da depressão Joseph “deverá começar a fazer-se sentir já a partir desta noite, prolongando-se pelos próximos dias, sendo que o período mais crítico está previsto para segunda-feira”.
Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira devido às previsões de vento e agitação marítima, segundo indicou no sábado o IPMA.
As rajadas de vento nos grupos Ocidental e Central poderão atingir os 110 quilómetros/hora, enquanto no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) as rajadas poderão chegar aos 90 quilómetros/hora.
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Proteção Civil alerta para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto
A Proteção Civil Municipal do Porto alertou hoje para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas da cidade, recomendando à população a adoção de medidas de prevenção e proteção.
Num comunicado publicado no ‘site’ oficial da Câmara Municipal do Porto, a Polícia Municipal alerta que os locais historicamente mais vulneráveis são o Postigo do Carvão, Ribeira, Miragaia, Cais do Ouro, Passeio Alegre e Rua das Sobreiras.
A Proteção Civil Municipal recomenda à população a adoção de medidas de prevenção e proteção, nomeadamente o acompanhamento dos períodos de enchente até à preia-mar, sobretudo quando associados a caudais elevados da Barragem de Crestuma.
Também é recomendado o cumprimento dos perímetros de segurança que, eventualmente, venham a ser implementados, a não travessia de zonas inundadas, prevenindo o arrastamento de pessoas ou viaturas, bem como a não permanência ou estacionamento de viaturas em locais historicamente vulneráveis a cheias.
Outras das recomendações é a salvaguarda de alimentos, bens de valor, documentos e objetos pessoais importantes, acondicionando-os em locais elevados e protegidos, e a preparação para o eventual corte de água, gás e eletricidade, sempre que se justifique.
Já nos cais, é recomendada a recolha de plataformas flutuantes, quando aplicável.
É também solicitado que a população faça o correto acondicionamento e colocação em local seguro de produtos poluentes ou tóxicos e acompanhe as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da Capitania do Porto do Douro, bem como das indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.
“A Câmara do Porto, através do Pelouro da Proteção Civil, continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação meteorológica e hidrológica, adotando as medidas consideradas adequadas e divulgando oportunamente os avisos necessários”, termina a publicação, na qual a autarquia destaca, por fim, os números de emergência 112 e do Batalhão de Sapadores de Bombeiros (225 073 700).
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Avisos amarelos até ao meio dia devido a chuva em Lisboa, Leiria, Santarém, Évora e Portalegre
O IPMA tem, neste momento, ativos avisos amarelos para a chuva em cinco distritos: Lisboa, Leiria, Santarém, Évora e Portalegre.
Da mesma cor, há avisos ativos para neve em Castelo Branco e Guarda.
Os avisos amarelos estão ativos, para já, até ao meio dia.
Os distritos do continente na costa estão todos sob aviso laranja.
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Um serviço de meteorologia está a indicar a possibilidade de cheias em várias bacias hidrográficas nos próximos dias.
Atenção ao desenvolvimento de cheias em várias bacias hidrográficas nos próximos 4 a 5 dias. pic.twitter.com/iyAyz3EaY9
— BestWeather (@bestweather_) January 25, 2026
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Proteção Civil regista 24 ocorrências durante a madrugada, nenhuma significativa
A Proteção Civil registou, na madrugada deste domingo, 24 ocorrências, sem registo de nenhuma significativa.
Entre as 00h00 e as 8h00 foram registadas 24 ocorrências, que envolveram 75 operacionais e 33 meios terrestres”, detalha à Rádio Observador o comandante da Proteção Civil Alberto Fernandes.
Pequenas inundações e queda de árvores foram as situações mais registadas, sem registo de vítimas ou desalojados nas últimas horas.
As regiões mais afetadas são o Centro, com 9 ocorrências, o Norte, com 8, e Lisboa e Vale do Tejo, com 7 ocorrências registadas esta madrugada.
A Proteção Civil destaca que a situação está agora mais calma.
Ouça aqui o mais recente ponto de situação:
10h. Proteção Civil regista 24 ocorrências durante a madrugada, sem registo de vítimas ou desalojados
* com Carina Rodrigues
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Grupos Ocidental e Central dos Açores sob aviso laranja na segunda-feira devido a vento e agitação marítima
Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira devido às previsões de vento e agitação marítima.
Em comunicado, o IPMA adianta que “a presença de uma vasta região depressionária no Atlântico Norte, localizada a norte do arquipélago dos Açores, em conjugação com um anticiclone centrado a oeste, originará uma intensa corrente de noroeste, que afetará o estado do tempo na região nos próximos dias”, a partir de domingo à noite.
Assim, refere o IPMA, irá registar-se “um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima”, especialmente nos grupos Ocidental (ilhas das Flores e Corvo) e Central (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira).
Nas ilhas do grupo Ocidental e Central as rajadas de vento poderão atingir os 110 quilómetros/hora, enquanto no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) as rajadas poderão chegar aos 90 quilómetros/hora.
“Quanto a agitação marítima, espera-se ondas de noroeste com altura significativa que deverão atingir os nove metros nas ilhas do grupo Ocidental, os oito metros nas ilhas do grupo Central e os sete metros nas ilhas do grupo Oriental”, acrescenta o IPMA.
Assim, as ilhas do grupo Ocidental estarão sob aviso amarelo devido ao vento a partir as 21:00 de domingo, passando a aviso laranja entre as 03:00 e as 21:00 de segunda-feira. O aviso amarelo para agitação marítima vigorará a partir das 00:00 de segunda-feira, passado a aviso laranja a partir das 12:00 e até às 21:00 de terça-feira.
As ilhas do grupo Central estarão sob aviso amarelo devido ao vento e agitação marítima a partir das 06:00 de segunda-feira. O aviso subirá para laranja devido ao vento a partir das 09:00 de segunda-feira e até às 00:00 de terça-feira, enquanto o aviso laranja para agitação marítima começará às 18:00 de segunda-feira e prolonga-se até às 21:00 de terça-feira.
As ilhas de São Miguel e Santa Maria estarão sob aviso amarelo devido ao vento entre as 12:00 de segunda-feira e as 12:00 de terça feira. O aviso amarelo devido à agitação marítima vigorará entre as 15:00 de segunda-feira e as 21:00 de terça-feira.
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Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima até final do dia de domingo
A capitania do Porto do Funchal atualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, que foi prolongado por mais 12 horas, até às 18:00 de domingo.
No aviso, a autoridade marítima regional reforça que no domingo as ondas vão ser entre os 5,5 e os sete metros, diminuindo gradualmente para três a quatro metros a partir do final do dia na costa norte.
Na parte sul, acrescenta, as vagas vão ser entre 1,5 a 2,5 metros, sendo até 4,5 metros na parte mais oeste.
Quanto ao vento, a capitania refere que vai aumentar temporariamente para “fresco a muito fresco (40-50 quilómetros por hora) do final da manhã até ao final da tarde” de domingo.
A visibilidade no mar vai ser “boa a moderada”, refere.
A capitania insiste nas recomendações toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto “na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.
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Proteção Civil registou 1545 ocorrências nos últimos dois dias. 22 pessoas deslocadas (14 em Peniche)
A Proteção Civil registou, nos últimos dois dias, 1545 ocorrências em todo o território continental associadas à depressão Ingrid. No ponto de situação feito às 17h00, as autoridades confirmaram a morte de uma pessoa “na sequência do arrastamento de um veículo ligeiro de passageiros, ao tentar atravessar um curso de água, em Pêro Moniz (Cadaval)”.
Viatura arrastada pela água provoca uma vítima mortal no Cadaval
A zona do Oeste foi a mais afetada (com 214 ocorrências), seguida da Grande Lisboa (161) e Coimbra (131). A maioria das ocorrências diz respeito a quedas de árvores (505) e limpeza de vias (459). Há ainda registo de 278 quedas de estruturas, 160 movimentos de massa, 136 inundações, cinco salvamentos aquáticos e dois salvamentos terrestres.
Além da vítima mortal, a Proteção Civil registou um ferido em Ponte de Lima por “queda num ribeiro”. Das 22 pessoas deslocadas, 14 são de Peniche — há ainda dois deslocados em Alcobaça, dois no Cartaxo e três em Cascais.
Para dar resposta a estas ocorrências, foram acionados 5446 operacionais, apoiados por 2261 veículos.
“A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que o impacto dos efeitos do mau tempo pode ser minimizado através da adoção de comportamentos preventivos adequados”.
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Deslizamento de talude encerra três estações do Metrobus na Lousã
A Metro Mondego informa que a operação do Metrobus em três estações na Lousã será suspensa temporariamente, devido ao deslizamento de um talude, garantindo assim a segurança dos seus utilizadores.
Numa nota de imprensa, a Metro Mondego explica que a decisão de suspensão temporária afeta três estações do canal, nomeadamente Casal de Espírito Santo, Casal de Santo António e Serpins, numa extensão de seis quilómetros, na Lousã, distrito de Coimbra.
“Trata-se de uma medida de carácter preventivo, destinada a proteger passageiros, trabalhadores e utilizadores do sistema. Observou-se, com especial incidência entre o dia de ontem e hoje de manhã, o deslizamento de um talude situado entre as estações de Casal de Espírito Santo e Serpins”, refere o comunicado.
A decisão resulta de ter sido verificado que as atuais condições “não garantem os níveis de segurança adequados à operação, na sequência das condições meteorológicas que se têm verificado, caracterizadas por um regime de precipitação elevado e pela consequente saturação hídrica dos solos”.
Apesar do deslizamento não ter atingido o pavimento do canal, a empresa explicou que o corpo técnico e as entidades envolvidas no projeto optaram por adotar “esta medida preventiva, por motivos de segurança, condição imprescindível à prestação do serviço”.
A empresa está a proceder aos esforços necessários à intervenção no talude, “para que a situação possa regressar à normalidade o mais rapidamente possível”.
“Durante este período, as ligações entre Lousã-Estação e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo, assegurado pela Metro Mondego, garantindo-se as mesmas frequências de viagens”, acrescenta a nota da Metro Mondego.
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Avisos vermelhos em 10 distritos por causa da agitação marítima
Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo estão, até às 00:00 de domingo, sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave) deve-se à possibilidade de ondas com sete a nove metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima, com período de pico de 15/17 segundos.
Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental.
O IPMA também emitiu vários avisos de neve, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.
Os mesmos distritos entram em aviso laranja (o segundo mais grave) às 00:00 de domingo até às 00:00 de segunda-feira por previsão de ondas de cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, com período de pico de 14/15 segundos.
O IPMA emitiu avisos amarelos para Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.
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Estradas inundadas na zona da Bacia do Tejo ativam Plano Especial de Emergência para Cheias
O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo informou que existem várias estradas inundadas e ativou no nível amarelo o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo.
“Mantendo-se a situação atual, e de acordo com a previsão meteorológica para a bacia do Tejo, prevê-se que os caudais lançados no rio Tejo pelos seus afluentes se mantenham elevados nos próximos dias”, refere uma nota enviada à agência Lusa.
Assim, a “Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém decidiu elevar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo a partir das 13:00 de hoje para o seu nível amarelo”.
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Costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido a forte agitação marítima
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs hoje a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja, pela situação de agitação marítima, devido às previsões de ondas que podem atingir uma altura máxima de 12 metros.
Segundo o IPMA, este aviso está em vigor até às 03:00 de domingo, passando depois a amarelo, com “ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, que podem atingir a altura máxima de 12 metros”, passando depois a vagas de noroeste com quatro a cinco metros.
A costa sul da ilha da Madeira também está sob aviso amarelo até às 07:00 de domingo, indicando esta autoridade que, “na parte oeste” estão previstas “ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros”.
A capitania do Porto do Funchal prolongou igualmente o aviso de agitação marítima para a orla costeira da Madeira até as 06:00 de domingo, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.
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Bombeiros ajudam a entregar refeições nas aldeias de Vila Pouca de Aguiar
Os bombeiros estão hoje no terreno a ajudar a entregar refeições a utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e a apoiar a população nas aldeias mais afetadas pela neve.
Um manto branco cobriu o concelho do distrito de Vila Real e atingiu principalmente as aldeias dos locais mais altos, como a serra do Alvão e o planalto de Jales.
Por isso mesmo, o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, disse à agência Lusa que os seus operacionais andam no terreno com a missão de ajudar e de “chegar mais próximo das populações”.
“Não podemos estar em todos os sítios, mas estamos a fazer um reconhecimento para ver se faz falta alguma coisa”, salientou.
O comandante explicou que, neste território envelhecido, a população fica também mais vulnerável nestas situações em que, por causa da neve, são muitos os constrangimentos na circulação rodoviária para estas aldeias mais isoladas.
E foi também pelas dificuldades de circulação, que os bombeiros ajudaram as IPSS na distribuição das refeições aos utentes do serviço domiciliário.
“Como as carrinhas dos lares não têm condições para circular, os bombeiros andam, em conjunto com as funcionárias, para fazer a distribuição e [prestar] outros cuidados que sejam necessários”, apontou Hugo Silva.
Pelo caminho, acrescentou, os operacionais vão também ajudando outras pessoas que ficam com os carros atolados ou outros que se aventuram nestas estradas, com neve e gelo, com veículos não apropriados às condições meteorológicas que se fazem sentir.
“Dentro das nossa possibilidades, com as viaturas quatro por quatro, tentamos rebocar e pô-las em locais seguros, tentamos sensibilizar as pessoas para não saírem de casa e não correrem riscos desnecessários”, salientou.
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Chuva vai piorar em algumas regiões do país este sábado e deverá prolongar-se durante a próxima semana, alerta IPMA
Em conversa ao Resposta Pronta, da Rádio Observador, o meteorologista do IPMA, Pedro Sousa, frisou que, mesmo após da passagem da tempestade Ingrid, a chuva vai a cair pelo país a partir de segunda-feira.
“Espera-se precipitação forte e será uma semana com bastante chuva, previsivelmente com emissão de bastantes avisos de precipitação ao longo desses dias”, afirmou.
Quanto a este sábado, deverão continuar a ocorrer aguaceiros por todo o território continental, mas até ao final do dia deverá ocorrer “um agravamento no Minho, no Douro Litoral e também no distrito de Aveiro, que estará sob aviso amarelo de precipitação”.
No que concerne a outros alertas, os mais significativos são quanto à agitação marítima. “Temos um aviso de nível vermelho para a costa ocidental durante o dia e que depois passará amanhã ao nível laranja”, decorrendo “um novo desagravamento já na segunda-feira para nível amarelo”, aponta Pedro Sousa.
No entanto, o meteorologista adverte que, após o início da semana, espera-se que “continue a haver agitação marítima forte e, portanto, estes avisos deverão ser prolongados e, de novo, até agravados.”