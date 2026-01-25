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Notícias. Jornal das 10 com Miguel Cordeiro. Miguel, a Proteção Civil registou 24 ocorrências desde a meia-noite e até às 8h, ainda relacionadas com esta depressão Ingrid, mas nenhuma ocorrência, felizmente, é significativa.

Durante a madrugada, principalmente inundações e quedas de árvores, situações registadas durante as últimas horas pela Proteção Civil. A região mais afetada é o centro do país, seguida do norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo. O ponto de situação foi feito pelo comandante Alberto Fernandes, da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

Desde as 0h do dia de hoje até às 8h, foram registadas 24 ocorrências, que envolveram 75 operacionais e 33 meio terrestres. A região mais afetada foi a região Centro, com nove ocorrências, seguida da região Norte, com oito ocorrências, e região de Lisboa e Vale do Tejo, com sete ocorrências. As ocorrências mais registadas foram pequenas inundações e quedas de árvores.

Destaca a Proteção Civil que a situação está agora mais calma e que nas últimas horas não há vítimas ou desalojados a registar.

O estado do tempo vai manter-se instável em Portugal nos próximos dias. São previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Volta a agravar-se o estado do tempo a partir de amanhã, com previsão de muita chuva em todo o território continental. O vento vai soprar forte no litoral e nas terras altas e há aviso laranja por causa da agitação marítima, que se vai manter. Isto é detalhado pela meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Alexandra Fonseca.

Aviso de rajada de vento a partir da tarde de amanhã, 26, tanto no litoral como nas terras altas. Estamos a falar de rajadas que podem chegar aos 80 km/h no litoral e aos 100 km/h nas terras altas. E depois temos ainda, e a continuar, o aviso de agitação marítima. Hoje ainda com aviso laranja até às 0h.

A esta hora há aviso amarelo para a chuva e para a neve, sobretudo nos distritos da região Centro e no litoral do continente.

Vamos à segunda volta das eleições presidenciais. Já estão abertas as inscrições para o voto antecipado em mobilidade.

Estão abertas a partir de hoje. O prazo vai até quinta-feira. Quem quiser inscrever-se pode fazê-lo por via postal ou por via eletrónica, através do site votoantecipado.pt. Quem não conseguir votar no local onde está recenseado no dia 8 de fevereiro, pode assim votar antecipadamente no próximo domingo, dia 1 de fevereiro. Nesse dia, os eleitores podem ir às urnas no município do país que escolherem no ato da inscrição. Quem não votar antecipadamente, pode fazê-lo depois no dia 8, no local onde está recenseado. Basta apenas apresentar o cartão de cidadão. António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados na primeira volta. Um deles vai ser eleito presidente da República no dia 8 de fevereiro. Nas últimas horas, António José Seguro voltou a apelar o voto e repete que ainda nada está ganho. André Ventura volta a acusar o adversário de estar com medo de debater e repete que quer acabar com os tachos em Portugal.

Nos Estados Unidos, a morte de mais uma pessoa baleada pela polícia anti-imigração está a motivar protestos em várias cidades. Os democratas voltam também a criticar a administração Trump pela repressão policial.

É já o terceiro caso de uma pessoa que é baleada por agentes do ICE neste mês de janeiro. As duas primeiras vítimas foram mulheres. Agora a vítima mortal é Alex Preti, um norte-americano de 37 anos, enfermeiro nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos. Foi atingido, baleado mortalmente em Minneapolis. As autoridades afirmam que o homem estava armado, mas várias testemunhas contradizem essa versão oficial da polícia. Os pais de Alex Preti divulgaram comunicado em que apelam para que a verdade sobre a morte do filho seja contada. Falam em mentiras repugnantes por parte das autoridades.

Já Donald Trump voltou a defender o trabalho desta polícia anti-imigração.

O presidente dos Estados Unidos da América fez uma publicação na rede social Truth Social, na qual elogia o trabalho dos agentes e divulga também uma fotografia da arma alegadamente utilizada pela vítima. Donald Trump acusa o autarca da Câmara Municipal de Minneapolis e o governador do estado de Minnesota, ambos democratas, de incitar à insurreição ao criticarem o trabalho do ICE. Os democratas condenam a atuação do ICE e criticam Donald Trump, acusando-o de incitar à violência policial.

Foi publicado um manifesto pelo futuro do artesanato em Portugal. A iniciativa teve o contributo de cerca de 400 artesãos de todo o país.

Teve em conta as respostas, experiências e prioridades dos profissionais do setor. O documento propõe medidas concretas para o futuro das artes e dos ofícios em Portugal. A iniciativa é coordenada por um grupo independente de cinco artesãos. Entre elas está Ana Marta Clemente, oleira da profissão. Falou à Rádio Observador e explica o que faz do artesanato um setor estratégico.

Há uma responsabilidade acrescida, que é a do património que transporta. O património material e o património imaterial, seja nas peças, no histórico das peças, da história do habitar em Portugal, da história do aproveitamento dos recursos naturais. Tudo isso faz parte da nossa história e da nossa cultura. E também o saber fazer, no fundo, a responsabilidade da manutenção dos conhecimentos inerentes às diferentes produções artesanais.

O manifesto destaca cinco eixos de ação, em que se inserem questões sobre a fiscalidade, educação e valorização deste setor. Ana Marta Clemente sublinha também a importância da criação de um organismo público que possa regular e fiscalizar a indústria do artesanato.

Um organismo público que centralize todas as questões da regulamentação e da salvaguarda do setor do artesanato, que não existe. Nós temos entidades públicas que trabalham no âmbito do saber fazer e do artesanato, umas mais vocacionadas para a salvaguarda e divulgação, outras mais vocacionadas para a formação e para as questões da profissionalização.

Este manifesto sugere também a criação de uma estratégia de comunicação nacional, de valorização das artes e dos ofícios, e que o acesso aos eventos se faça de acordo com critérios de equidade e transparência. Está também disponível uma petição pública para apresentar o tema na Assembleia da República.

Vamos ter gabinete de guerra com Ana Cavalieri já de seguida na Rádio Observador. Ainda antes disso, outras notícias que estão em destaque neste jornal das 10.

O presidente do Conselho Europeu e a presidente da Comissão Europeia iniciam hoje uma visita oficial à Índia. António Costa e Ursula von der Leyen vão participar na 16ª edição da Cimeira União Europeia-Índia. O objetivo é consolidar uma parceria na área da segurança e da defesa e também assinar um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Atualmente, a União Europeia é o maior parceiro comercial da Índia. As trocas bilaterais atingiram, em 2024, os 120 mil milhões de euros. A Rússia afirma que abateu durante a noite 52 drones ucranianos em seis regiões russas, dados do Ministério da Defesa. O Kremlin destaca que não há feridos, mas há registro de danos em instalações elétricas. Dados que acontecem numa altura em que decorrem reuniões entre a Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América em Abu Dhabi, encontro trilateral que aconteceu durante este sábado. O Benfica recebe hoje o Estrela da Amadora na jornada 19 do campeonato. O jogo acontece depois dos incidentes de ontem. Cerca de 200 adeptos do Sport Lisboa e Benfica deslocaram-se ao centro de treinos para alegadamente contestar os maus resultados da equipe. Foram convidados a entrar e conversaram com membros da equipe técnica, da direção e também alguns jogadores. Este encontro entre o Benfica e o Estrela da Amadora está agendado para às 18h e tem relato e comentários aqui na Rádio Observador.