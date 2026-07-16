Professores e pais protestaram esta quinta-feira, em Lisboa, contra a digitalização na educação e processos de classificação que consideram estar a prejudicar os alunos, quando se registaram falhas no novo modelo de correção digital dos exames nacionais.

“Houve dezenas, centenas de professores que disseram publicamente que não aceitavam classificar itens, que não aceitavam trabalhar ao sábado e ao domingo, que não aceitavam começar a classificar itens às 11 da noite, porque isso não daria nenhum tipo de segurança daquele processo”, disse à Lusa uma das organizadoras da vigília, a professora e historiadora Raquel Varela.

Por volta das 20h20, estavam cerca de duas dezenas de professores, também pais, tios e alunos, numa vigília, em Lisboa, em frente à Assembleia da República.