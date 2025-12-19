Onze das 14 candidaturas presidenciais entregues no Tribunal Constitucional estão em condições de serem admitidas, incluindo a do músico Manuel João Vieira, enquanto Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa foram notificados para corrigirem irregularidades.

Segundo um acórdão hoje publicado, o Tribunal Constitucional mandou notificar os mandatários destes três candidatos para suprirem as irregularidades identificadas no prazo de dois dias.

Estão já “em condições de serem admitidas” as candidaturas de Gouveia e Melo, Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura e a do pintor e músico Manuel João Vieira.

No processo de Joana Amaral Dias, faltam elementos e o número de assinaturas regulares está nos 1575. No de José Cardoso, só foram consideradas regulares 7265 assinaturas. No de Ricardo Sousa, 3761.