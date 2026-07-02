Trump afirma que Irão concordou "quase todas" as condições dos EUA nas negociações

Pelo menos 100.000 crianças no Líbano podem ficar sem acesso às salas de aula no início do próximo ano letivo, caso não sejam tomadas medidas urgentes para reparar 340 escolas danificadas durante o conflito, alertou hoje a UNICEF.

De acordo com uma avaliação nacional realizada em junho pelo Ministério da Educação e do Ensino Superior libanês, com apoio técnico da UNICEF, um total de 340 escolas públicas, privadas e de formação técnica e profissional ficaram danificadas, das quais 17 completamente destruídas.

O estudo, elaborado no âmbito do Fundo para a Transição e a Resiliência na Educação (TREF), financiado pela União Europeia (UE), Alemanha, França e Suíça, apresenta o primeiro panorama completo do impacto do conflito no sistema educativo do país.

Os danos concentram-se nas províncias de Nabatieh, Sul do Líbano, Bekaa, Baalbek-Hermel, Beirute e Monte Líbano, algumas das zonas mais afetadas pelos ataques israelitas.