Parlamento não vai ouvir Luís Neves. PSD e CDS não aprovaram audição

O Ministério da Educação e o Governo são os principais responsáveis pelas falhas e atrasos na correção dos exames nacionais, na opinião dos portugueses, segundo o Barómetro DN/Aximage. A sondagem, com 501 inquiridos, revela ainda uma forte desconfiança em relação à capacidade dos atuais responsáveis do Ministério da Educação para conduzir as próximas fases e épocas de exames.

De acordo com os resultados, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, assim como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o Governo em geral, foram apontados por 76% dos inquiridos como os culpados pelas falhas e atrasos na correção dos exames nacionais.

Já os sindicatos e os professores são responsabilizados pelas falhas por 12% dos inquiridos. Entre os eleitores da AD, essa percentagem sobe para 20%, embora a maioria continue a atribuir a responsabilidade ao Executivo, apontado como culpado por 66% dos apoiantes da coligação. Os pais, alunos e escolas têm culpa para 4% dos inquiridos.

A capacidade dos atuais responsáveis do Ministério da Educação para organizar e conduzir as próximas fases e épocas de exames nacionais, para a maior parte dos inquiridos, é má (31%) ou muito má (23%).

A confiança na capacidade da tutela para gerir as próximas fases dos exames é reduzida: apenas 4% dos 501 inquiridos consideram que os responsáveis do Ministério da Educação têm uma capacidade muito boa para conduzir o processo e 12% avaliam-na como boa. Outros 26% consideram que essa capacidade não é nem boa nem má.

No que toca aos resultados da correção dos exames nacionais, os inquiridos revelam elevados níveis de desconfiança. Apenas 3% consideram os resultados muito fiáveis e 23% classificam-nos como fiáveis. Em sentido contrário, quase metade dos participantes (49%) entende que são pouco fiáveis, enquanto 21% afirmam que não são de todo fiáveis.

Embora a sondagem não permita saber se os inquiridos têm ligação direta a alunos que realizaram exames, a importância atribuída ao tema é mais elevada entre as faixas etárias dos 35 a 49 anos e dos 50 aos 64 anos. São também estes grupos etários os que mais responsabilizam o ministro da Educação, o primeiro-ministro e o Governo pelas falhas registadas.