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    20:44
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. Benfica e Sp. Braga empataram na Pedreira e os encarnados podem ficar ainda mais longe do Sporting e do FC Porto. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    20:43
    Mariana Fernandes

    "É uma grande vitória. Ganhámos 3-2, o golo é limpo. Ganhámos." A ironia de Mourinho depois do empate na Pedreira

    Numa flash interview atípica, o treinador do Benfica recusou-se a admitir o empate no Minho e mostrou-se brutalmente irónico, criticando o facto de um golo de Dahl na segunda parte ter sido anulado.

    “É uma grande vitória. Ganhámos 3-2, o golo é limpo. Ganhámos.” A ironia de Mourinho depois do empate na Pedreira

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    20:18
    Mariana Fernandes

    Otamendi e Aursnes, os MVP estatísticos

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    20:16
    Mariana Fernandes

    A travagem que é o espelho de um ano inteiro em montanha-russa (a crónica do Sp. Braga-Benfica)

    No último jogo de 2025, longe de casa e com vários golos anulados, o Benfica não foi além de um empate com o Sp. Braga na Pedreira e pode ficar ainda mais afastado de Sporting e FC Porto (2-2).

    A travagem que é o espelho de um ano inteiro em montanha-russa (a crónica do Sp. Braga-Benfica)

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    20:12
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    20:05
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica e Sp. Braga empatam no Minho (2-2)

    Fim do jogo! Benfica e Sp. Braga empatam no Minho e os encarnados podem ficar ainda mais longe de Sporting e FC Porto, que ainda não jogaram nesta jornada. Otamendi, Fredrik Aursnes, Rodrigo Zalazar e Pau Victor marcaram os golos da partida (2-2)

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    96'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Sp. Braga

    Sai Víctor Gómez, entra Paulo Oliveira.

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    20:02
    Mariana Fernandes

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    94'
    Mariana Fernandes

    Ricardo Horta é expulso!

    O capitão do Sp. Braga vê o segundo cartão amarelo por falta sobre Prestianni e é expulso. Os minhotos terminam o jogo em inferioridade numérica.

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    92'
    Mariana Fernandes

    Cabeceamento de Richard Ríos, depois de um canto na esquerda, a sair ao lado da baliza de Lukas Hornicek.

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    91'
    Mariana Fernandes

    Remate de Pavlidis, já na área e descaído na direita, a passar muito ao lado da baliza do Sp. Braga.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Sete minutos de tempo extra para jogar no Minho.

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    88'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Gabriel Moscardo, por falta sobre Ivanovic.

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    86'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Sp. Braga

    Sai Rodrigo Zalazar, entra Gabriel Moscardo.

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    86'
    Mariana Fernandes

    Remate de Richard Ríos, de muito longe, a passar ao lado da baliza do Sp. Braga.

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    19:48
    Mariana Fernandes

    O segundo golo do Benfica

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    80'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo de Aursnes! O norueguês recebeu já na área e atirou ao lado da baliza do Sp. Braga.

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    80'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Benfica

    Saem Leandro Barreiro e Sudakov, entram Prestianni e Ivanovic.

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    76'
    Mariana Fernandes

    Tripla substituição no Sp. Braga

    Saem Mario Dorgeles, Pau Victor e João Moutinho, entram Gabri Martínez, Fran Navarro e Florian Grillitsch.

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    74'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo a Richard Ríos, por protestos.

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