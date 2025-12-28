⚽️ FINAL ✅

⚪️ Braga 2 – 2 Benfica ????

◉ Grande jogo na Pedreira, com desfecho desagradável para os dois emblemas, com Braga a falhar o assalto ao 4º lugar e Benfica a correr o risco de ver o líder FCP fugir ainda mais

◉ Guerreiros com sinal mais na primeira parte, Águias… pic.twitter.com/zS81TpA255

— GoalPoint (@_Goalpoint) December 28, 2025