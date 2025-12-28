Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Benfica e Sp. Braga empatam no Minho (2-2)
- Ricardo Horta é expulso!
- Golo anulado ao Benfica!
- Golo anulado ao Benfica!
- Golo do Benfica!
- Arranca a segunda parte do Sp. Braga-Benfica!
- Intervalo! Benfica está a perder com o Sp. Braga (2-1)
- Golo do Sp. Braga!
- Golo do Sp. Braga!
- Grande penalidade para o Sp. Braga!
- Golo anulado ao Sp. Braga!
- Golo do Benfica!
- Golo anulado ao Sp. Braga!
- Começa o Sp. Braga-Benfica!
- Onze inicial do Benfica
- Onze inicial do Sp. Braga
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. Benfica e Sp. Braga empataram na Pedreira e os encarnados podem ficar ainda mais longe do Sporting e do FC Porto. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"É uma grande vitória. Ganhámos 3-2, o golo é limpo. Ganhámos." A ironia de Mourinho depois do empate na Pedreira
Numa flash interview atípica, o treinador do Benfica recusou-se a admitir o empate no Minho e mostrou-se brutalmente irónico, criticando o facto de um golo de Dahl na segunda parte ter sido anulado.
“É uma grande vitória. Ganhámos 3-2, o golo é limpo. Ganhámos.” A ironia de Mourinho depois do empate na Pedreira
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Otamendi e Aursnes, os MVP estatísticos
⚽️ MVPs GOALPOINT ⭐️
⚪️ Braga 2 – 2 Benfica ????
◉ NICO OTAMENDI ???????? e FREDRIK AURSNES ???????? discutiram o MVP do empate na Pedreira à centésima, com justiça estatística face ao que se viu em campo, tendo sido os únicos "encarnados" que não só foram claramente decisivos como positivos… pic.twitter.com/fSGoObtkoF
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 28, 2025
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A travagem que é o espelho de um ano inteiro em montanha-russa (a crónica do Sp. Braga-Benfica)
No último jogo de 2025, longe de casa e com vários golos anulados, o Benfica não foi além de um empate com o Sp. Braga na Pedreira e pode ficar ainda mais afastado de Sporting e FC Porto (2-2).
A travagem que é o espelho de um ano inteiro em montanha-russa (a crónica do Sp. Braga-Benfica)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
⚪️ Braga 2 – 2 Benfica ????
◉ Grande jogo na Pedreira, com desfecho desagradável para os dois emblemas, com Braga a falhar o assalto ao 4º lugar e Benfica a correr o risco de ver o líder FCP fugir ainda mais
◉ Guerreiros com sinal mais na primeira parte, Águias… pic.twitter.com/zS81TpA255
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 28, 2025
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Final da partida! Benfica e Sp. Braga empatam no Minho (2-2)
Fim do jogo! Benfica e Sp. Braga empatam no Minho e os encarnados podem ficar ainda mais longe de Sporting e FC Porto, que ainda não jogaram nesta jornada. Otamendi, Fredrik Aursnes, Rodrigo Zalazar e Pau Victor marcaram os golos da partida (2-2)
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Substituição no Sp. Braga
Sai Víctor Gómez, entra Paulo Oliveira.
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⏱️ 90 mins
⚪️ Braga 2 – 2 Benfica ????
◉ 49 – 51% em posse no último terço, chegados os descontos. Duas equipas a quererem ganhar um grande jogo, na Pedreira#SCBSLB #SCBraga #SLBenfica pic.twitter.com/f16iRs3gpH
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 28, 2025
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Ricardo Horta é expulso!
O capitão do Sp. Braga vê o segundo cartão amarelo por falta sobre Prestianni e é expulso. Os minhotos terminam o jogo em inferioridade numérica.
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Cabeceamento de Richard Ríos, depois de um canto na esquerda, a sair ao lado da baliza de Lukas Hornicek.
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Remate de Pavlidis, já na área e descaído na direita, a passar muito ao lado da baliza do Sp. Braga.
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Sete minutos de tempo extra para jogar no Minho.
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Cartão amarelo para Gabriel Moscardo, por falta sobre Ivanovic.
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Substituição no Sp. Braga
Sai Rodrigo Zalazar, entra Gabriel Moscardo.
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Remate de Richard Ríos, de muito longe, a passar ao lado da baliza do Sp. Braga.
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O segundo golo do Benfica
Aursnes sem pedir licença ????
Golaço do norueguês deixou tudo empatado em Braga!#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #SCBraga #SLBenfica #betanolp pic.twitter.com/J4nb82qOCl
— sport tv (@sporttvportugal) December 28, 2025
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Quase o golo de Aursnes! O norueguês recebeu já na área e atirou ao lado da baliza do Sp. Braga.
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Dupla substituição no Benfica
Saem Leandro Barreiro e Sudakov, entram Prestianni e Ivanovic.
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Tripla substituição no Sp. Braga
Saem Mario Dorgeles, Pau Victor e João Moutinho, entram Gabri Martínez, Fran Navarro e Florian Grillitsch.
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Cartão amarelo a Richard Ríos, por protestos.