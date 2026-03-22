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    23:34
    Tiago Gama Alexandre

    Fechamos assim este liveblog, onde estivemos a acompanhar a vitória do FC Porto em casa do Sp. Braga (1-2). Obrigado por ter estado connosco, boa semana!

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    23:30
    Tiago Gama Alexandre

    A tensão no banco, a festa no final e o "penálti de Gül contra o Benfica": Farioli parabeniza "coletivo" por "vitória muito importante"

    O FC Porto garantiu, em Braga, que vai entrar em abril com sete pontos de vantagem e com quatro triunfos seguidos. “Os festejos refletem todo o trabalho que temos feito”, disse Farioli.

    A tensão no banco, a festa no final e o “penálti de Gül contra o Benfica”: Farioli parabeniza “coletivo” por “vitória muito importante”

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    22:50
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    22:43
    Tiago Gama Alexandre

    Fofana, a chama de um dragão que teve de subir o Sameiro para acender a vela de Farioli (a crónica do Sp. Braga-FC Porto)

    Em Braga, o FC Porto deu mais uma mostra de maturidade com estrelinha de campeão e, depois de ter estado a perder, virou o jogo a partir do banco (1-2). Dragões deram mais um passo rumo ao 31º título.

    Fofana, a chama de um dragão que teve de subir o Sameiro para acender a vela de Farioli (a crónica do Sp. Braga-FC Porto)

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    22:38
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

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    22:27
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! FC Porto vence em Braga (1-2)

    Antes da paragem, o FC Porto deu um passo importante rumo à conquista do Campeonato, vencendo o Sp. Braga com reviravolta a partir do banco (1-2). Marcaram Zalazar (g.p.), William e Fofana.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Dorgeles

    Por protestos.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Gorby

    Por falta sobre Martim.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação

    Jogam-se os últimos seis minutos.

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    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Fofana falha o terceiro

    Transição rápida do FC Porto, Diogo Costa pontapeia para o ataque, Sainz recebe e deixa para Fofana, que arranca para a área, combina com Moffi, mas atira à malha lateral perante a saída de Hornícek.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Tripla alteração de Vicens

    Saem João Moutinho, Víctor Gómez e Pau Victor, entram Gorby Baptiste, Mario Dorgeles e Fran Navarro.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Fofana

    Nos festejos.

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    22:11
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto na direita, Froholdt desvia ao primeiro poste e a bola sobra para o lado oposto, onde Fofana aparece completamente sozinho a rematar de pronto para o 1-2.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 1-2 por Fofana

    O médio saiu do banco para completar a reviravolta com um remate de revolta!

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    78'
    Tiago Gama Alexandre

    FC Porto esgota as alterações

    Sai Oskar Pietuszewski, entra Borja Sainz.

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    74'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Moffi

    Por falta sobre Gómez.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Rosario

    Por travar Zalazar.

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    22:00
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Grande passe de Kiwior pelo ar, Pietuszewski ganha as costas de Víctor Gómez em velocidade e toca à direita para William Gomes que, com a baliza aberta, só teve de encostar.

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 1-1 por William Gomes

    Está feito o empate! Pietuszewski ganha em velocidade e assiste o brasileiro.

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    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão 25.611 espectadores no Estádio Municipal de Braga. É a melhor casa da temporada.

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