⚽️ FINAL ✅

???? Braga 1 – 2 Porto ????

◉ FAIXAS ENCOMENDADAS! ???? Dragão voltou a mostrar o porquê de liderar, virando o jogo frente a um adversário difícil que os rivais não conseguiram vencer

◉ Reforços de inverno (Pietuszewski e Fofana) determinantes na reviravolta, mostrando… pic.twitter.com/Ai3f0ddAvW

— GoalPoint (@_Goalpoint) March 22, 2026