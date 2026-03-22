Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas finais
- Acabou! FC Porto vence em Braga (1-2)
- Golo do FC Porto! 1-2 por Fofana
- Golo do FC Porto! 1-1 por William Gomes
- Golo do Sp. Braga! 1-0 por Zalazar (g.p.)
- Penálti para o Sp. Braga!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Tudo empatado em Braga (0-0)
- Começa o Sp. Braga-FC Porto!
- Vicens lança Diego e Moutinho, Farioli volta ao onze normal
- O onze inicial do FC Porto
- O onze inicial do Sp. Braga
Histórico de atualizações
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Fechamos assim este liveblog, onde estivemos a acompanhar a vitória do FC Porto em casa do Sp. Braga (1-2). Obrigado por ter estado connosco, boa semana!
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A tensão no banco, a festa no final e o "penálti de Gül contra o Benfica": Farioli parabeniza "coletivo" por "vitória muito importante"
O FC Porto garantiu, em Braga, que vai entrar em abril com sete pontos de vantagem e com quatro triunfos seguidos. “Os festejos refletem todo o trabalho que temos feito”, disse Farioli.
A tensão no banco, a festa no final e o “penálti de Gül contra o Benfica”: Farioli parabeniza “coletivo” por “vitória muito importante”
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O melhor em campo
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Braga 1 – 2 Porto ????
◉ Findo o triunfo no qual o FC Porto terá carimbado a "encomenda das faixas" nada como o simbolismo de ver no topo dos ratings um dos dois "xerifes" que o scouting portista foi buscar para o eixo da defesa, no nosso entender, o… pic.twitter.com/M6mSGVFPr4
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 22, 2026
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Fofana, a chama de um dragão que teve de subir o Sameiro para acender a vela de Farioli (a crónica do Sp. Braga-FC Porto)
Em Braga, o FC Porto deu mais uma mostra de maturidade com estrelinha de campeão e, depois de ter estado a perder, virou o jogo a partir do banco (1-2). Dragões deram mais um passo rumo ao 31º título.
Fofana, a chama de um dragão que teve de subir o Sameiro para acender a vela de Farioli (a crónica do Sp. Braga-FC Porto)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Braga 1 – 2 Porto ????
◉ FAIXAS ENCOMENDADAS! ???? Dragão voltou a mostrar o porquê de liderar, virando o jogo frente a um adversário difícil que os rivais não conseguiram vencer
◉ Reforços de inverno (Pietuszewski e Fofana) determinantes na reviravolta, mostrando… pic.twitter.com/Ai3f0ddAvW
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Acabou! FC Porto vence em Braga (1-2)
Antes da paragem, o FC Porto deu um passo importante rumo à conquista do Campeonato, vencendo o Sp. Braga com reviravolta a partir do banco (1-2). Marcaram Zalazar (g.p.), William e Fofana.
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Amarelo para Dorgeles
Por protestos.
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Amarelo para Gorby
Por falta sobre Martim.
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Seis minutos de compensação
Jogam-se os últimos seis minutos.
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Fofana falha o terceiro
Transição rápida do FC Porto, Diogo Costa pontapeia para o ataque, Sainz recebe e deixa para Fofana, que arranca para a área, combina com Moffi, mas atira à malha lateral perante a saída de Hornícek.
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Tripla alteração de Vicens
Saem João Moutinho, Víctor Gómez e Pau Victor, entram Gorby Baptiste, Mario Dorgeles e Fran Navarro.
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Amarelo para Fofana
Nos festejos.
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Anatomia de um golo
Canto na direita, Froholdt desvia ao primeiro poste e a bola sobra para o lado oposto, onde Fofana aparece completamente sozinho a rematar de pronto para o 1-2.
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Golo do FC Porto! 1-2 por Fofana
O médio saiu do banco para completar a reviravolta com um remate de revolta!
⚽ GOLO
S. Fofana 80'
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FC Porto esgota as alterações
Sai Oskar Pietuszewski, entra Borja Sainz.
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Amarelo para Moffi
Por falta sobre Gómez.
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Amarelo para Rosario
Por travar Zalazar.
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Anatomia de um golo
Grande passe de Kiwior pelo ar, Pietuszewski ganha as costas de Víctor Gómez em velocidade e toca à direita para William Gomes que, com a baliza aberta, só teve de encostar.
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Golo do FC Porto! 1-1 por William Gomes
Está feito o empate! Pietuszewski ganha em velocidade e assiste o brasileiro.
⚽ GOLO
William Gomes 69'
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Números oficiais
Estão 25.611 espectadores no Estádio Municipal de Braga. É a melhor casa da temporada.