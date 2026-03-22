Este domingo, Francesco Farioli viveu uma noite de emoções em Braga, como ainda não tinha vivido desde que assumiu o comando técnico do FC Porto, no início da temporada. Afinal, todos sabiam de antemão que a visita ao Sp. Braga podia ser determinante na conquista do 31.º título de campeão nacional por parte do clube azul e branco. No banco de suplentes visitante, o italiano mostrou-se tenso e nervoso durante quase todo o jogo, a começar pelo lance que deu o penálti aos minhotos. Logo a seguir a António Nobre ter assinalado o castigo máximo por falta de Gabri Veiga, Farioli virou-se de costas para o jogo e chamou de imediato Terem Moffi e William Gomes ainda antes de Rodrigo Zalazar ter feito o primeiro golo da noite. Os dois acabaram por entrar, seguindo-se Seko Fofana que, a par do brasileiro e de Oskar Pietuszewski, ficou ligado à vitória portista deste domingo (1-2).

Nos últimos minutos, Francesco Farioli continuou bastante irrequieto junto ao banco, numa altura em que a sua equipa lutava para conter o sufoco final arsenalista e segurar os três pontos. Assim que soou o apito final no Municipal de Braga, o italiano teve uma grande descarga de adrenalina que o levou a virar-se de imediato para o topo onde se encontravam os adeptos portistas a comemorar o triunfo. Em resposta, a massa adepta entoou a música que, habitualmente, dedica ao treinador no Estádio do Dragão. Para além disso, ficou na retina um abraço bastante forte dado a Pablo Rosario e as danças dos vários jogadores do FC Porto no relvado da Pedreira. Cerca de meia-hora depois de o jogo ter acabado, Farioli aproveitou a altura em que Carlos Vicens estava na flash-interview da sport tv para voltar a subir ao relvado, onde esteve a observar os jogadores não utilizados, que realizaram os habituais exercícios físicos. Assim que os adeptos se aperceberam da presença do treinador, voltaram a entoar o seu cântico.

Em Braga, William Gomes marcou pela terceira partida consecutiva, num registo que é o seu melhor desde outubro, altura em que faturou em quatro jogos seguidos. Por outro lado, Fofana, que ficou a saber este sábado que vai marcar presença na seleção da Costa do Marfim, somou o segundo golo da época (marcou ao Sporting) e foi decisivo quase três anos depois de ter feito o golo do triunfo do Nice frente ao Reims. Em termos globais, esta foi a quarta vitória consecutiva do FC Porto em todas as competições e a terceira da temporada com direito a reviravolta, depois de Rangers e Moreirense.

“Começámos de uma forma muito brava com bola. Acho que somos a única equipa do top 3 que os vencemos [Sp. Braga] duas vezes. Isso diz muito da nossa exibição contra uma equipa muito boa, com um espírito de bola muito alto, mas os nossos primeiros 30 minutos foram top e conseguimos recuperar num jogo em que penso que não merecíamos estar a perder, com três episódios que podemos discutir. Se aquilo é penálti, gostava de perceber o entendimento da situação de Deniz Gül na primeira volta contra o Benfica, mas a reação foi muito positiva. Os jogadores que entraram ajudaram-nos e acho que merecemos o resultado pelo esforço que fizemos. Não gosto de celebrar demasiado, mas hoje [domingo] eles merecem porque é uma vitória muito importante”, começou por dizer Francesco Farioli numa longa flash-interview.

[Veja o lance entre Deniz Gül e António Silva, em que Francesco Farioli pediu penálti:]

“Moffi e Fofana? Era preciso reagir. Contra uma equipa deste nível não podemos baixar um segundo, senão vamos conceder oportunidades. A entrada de William e de Terem foi importante, mas Seko [Fofana] e Pablo [Rosario] também nos ajudaram a ganhar metros com e sem bola. Foi uma vitória do coletivo. Substituições? Não podemos esquecer os que entraram de início e os que entraram depois. [Fofana] foi importante pelo golo, mas também por permitir-nos levar o jogo para a frente. Muito positivo. Agora é desfrutar durante algumas horas e, dentro de poucos dias, vamos voltar a reiniciar com a mesma humildade. Quando regressarmos vamos estar na parte final desta maratona e vamos precisar que todos estejam bem em termos físicos e mentais para esse forcing final”, acrescentou o italiano.

Viram-me um pouco diferente do habitual, mas também porque, para mim, há um cartão vermelho que ficou por mostrar numa falta sobre o Oskar [Pietuszewski], mesmo à minha frente. O adversário tentou pará-lo e foi diretamente ao jogador com o cotovelo no rosto. Jogar contra uma equipa desta qualidade e ter a possibilidade de jogar contra 10, poderia ter sido uma grande vantagem para nós. Houve momentos do jogo que podiam ter mudado o rumo do jogo. Mas foi importante continuarmos todos juntos. O nosso slogan esta temporada é ‘todos juntos’ e precisamos de continuar assim até ao final. O mais importante foi a resposta da equipa, o poder e o desejo de todos. A celebração de todos foi pelo grande jogo que fizemos. Há dois dias vencemos uma grande equipa da Bundesliga e garantimos os quartos de final da Liga Europa. Mudámos logo a página para o jogo desta noite. Os festejos refletem todo o trabalho que temos feito. Aqueles não vão à seleção merecem umas folgas. Espero que todos regressem com vontade de correr e lutar por todas as bolas”, concluiu Farioli.