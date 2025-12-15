"UGT por tradição assina acordos". Líder parlamentar do PSD classifica a CGTP como o "braço armado do PCP"

“Encontraremos, como na lei dos estrangeiros e no OE, a capacidade de diálogo para arranjar soluções em cada momento”, assegura o líder da bancada parlamentar do PSD em relação à eventual negociação do pacote laboral no Parlamento.

Questionado sobre porque é que a UGT é escolhida como prioritária para negociar, Hugo Soares diz que se “podia andar a fugir à conversa”, mas que a “UGT por tradição assina acordos de concertação social e a CGTP não”. Esta segunda-feira a CGTP informou que pediu uma reuião com o primeiro-ministro

“A CGTP é o braço armado do PCP na luta sindical. Vão estar sempre contra e fazem greves gerais porque acham que o que vem é sempre pior”, refere.

“Não vou fazer juízos de valor sobre a forma como a UGT se colocou neste processo”, aponta, e acrescenta que “haver um acordo de concertação social nesta matéria é muito bom para o país, porque traz adesão, apoio e estabilidade”.

Sem responder diretamente à eventual negociação com o Chega ou o PS para fazer aprovar as alterações à lei labora, o social-democrata garante que como aconteceu com a lei dos estrangeiros ou o OE, o PSD vai “falar com todos”.