Flávio Dino debruça-se agora sobre os níveis de culpabilidade de cada um dos oito réus e declara que “não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes”, um ponto em que diverge de Moraes.

“Em relação a Bolsonaro e Braga Netto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta e portanto a dosimetria deve ser congruente com o papel que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a culpabilidade é alta em relação a Andersson Torres, Almir Garnier e Mauro Cid, sendo que Mauro Cid tem o benefício da colaboração”, analisa.

“Contudo, em relação a Paulo Sérgio, Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância”, destaca.

No caso de Ramagem, porque saiu do Governo em março de 2022 e, depois disso, não cometeu atos executórios, logo, teve menos “eficiência causal”. No caso de Heleno, também não identifica “atos exteriorizados” no segundo semestre desse ano e ele não participa nas reuniões no final de 2022 — classificando como “plausível” a argumentação da defesa de que este se tinha aproximado do centro. No caso de Paulo Sérgio, considera o juízo mais “complexo”, pois reconhece o seu afastamento do plano, mas por motivos alheios à sua vontade e não por uma mudança de posição. Ainda assim, acha relevante a “ideia de que tentou demover”.

Ainda assim, Dino salienta que “dosimetria” não é sinónimo de “artimética” e considera que é preciso avaliar como é que os diferentes níveis de culpabilidade devem ser condenados de acordo com os mesmos.