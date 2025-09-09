Com comparações à ditadura militar, Moraes marca o tom para votação do Supremo

Rio de Janeiro, madrugada de 31 de março de 1964. Os militares brasileiros dão início a um golpe de Estado. No dia seguinte, o Presidente João Goulart é deposto, abrindo portas a uma ditadura militar que se iria prolongar até 1985. Passadas seis décadas, este incidente foi peça central para o terceiro dia de um outro momento histórico da democracia do Brasil: o julgamento do antigo Presidente, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.

A História do Brasil foi mobilizada pelo juiz relator do processo, Alexandre de Moraes, que, esta terça-feira, votou a favor da condenação dos réus em todos os crimes imputados na acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ou seja, cinco crimes para sete dos oito réus do “núcleo crucial” e três crimes para Alexandre Ramagem, antigo diretor dos serviços de informação (Abin). Sobre a acusação contra Bolsonaro, destacou ainda a “imputação específica de liderar organização criminosa”.

A intervenção de quase cinco horas ditou o tom duro para a segunda fase do julgamento, em que cada um dos cinco juízes que compõem a 1ª. Secção do Supremo Tribunal Federal (STF) apresentam os seus votos sobre a condenação ou absolvição de cada um dos oito réus acusados de terem tentado reverter os resultados das eleições presidenciais de 2022, atos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro de 2023 aos edifícios da Praça dos Três Poderes. O tom refletiu-se na votação do segundo juiz, Flávio Dino, que votou da mesma forma, ainda que tenha ressalvado uma interpretação diferente das penas a aplicar.

As repetidas referências de Moraes ao golpe de Estado de 1964 tiveram um propósito duplo. Por um lado, para repetir alertas sobre o estado atual da democracia brasileira, que já tinha deixado na primeira sessão do julgamento, há precisamente uma semana. “Estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou vinte anos porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições”, declarou, a certo ponto, o magistrado, depois de ter elencado os atos violentos por parte do “núcleo” e dos seus apoiantes, perpetrados depois das eleições e que constituíram, disse, o oitavo momento da “trama golpista” que se desenrolou entre junho de 2021 e janeiro de 2023.