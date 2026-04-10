Seguro volta a pedir, à semelhança do que fez ao longo de toda a semana, que se acelere o processo de validação das candidaturas aos apoios para quem sofreu prejuízos nas tempestades de janeiro e fevereiro.

“Tomei boa nota que o Governo entregou uma proposta para libertar autarquias de muitas das exigências contabilísticas e aplicação de fundos”, refere. Espera agora que o Parlamento “aprove rapidamente” essa proposta.

Durante a semana, garante o Presidente o foco foi “muito simples”, e passou por refletir sobre “situação que não pode voltar a acontecer”. “O país não estava preparado. Quando dizemos que é preciso tirar ilações, é preparar o Estado para responder melhor”, explica.

Mostra também preocupação com o isolamento das populações em situações similares no futuro. Pede “pedagogia” para o futuro, para que, por exemplo, “cada um possa ter em casa uma rádio a pilhas onde possa saber o que se está a passar e para onde se deve dirigir”.

Seguro ainda não decidiu quando será a próxima Presidência Aberta, nem qual será o tema dessa próxima iniciativa. “O que levo é uma consciência muito clara sobre o que é necessário fazer e o que não pode voltar a acontecer. O pais tem condições para poder tomar as decisões estruturais para diminuir as consequências dos fenómenos atmosféricos”.