O Supremo Tribunal Penal do Bahrein começou este domingo a julgar 19 cidadãos por acusações de associação terrorista e espionagem em prol do Irão, assim como por um plano para derrubar o regime naquele reino árabe.

Em comunicado, a divisão de terrorismo explica que 11 dos 19 acusados serão julgados em presença, sobrando oito “fugitivos”, todos acusados também por “incitar a atos terroristas, distúrbios e sabotagens”, assim como disseminar a ideologia seguida no Irão.

Os atos para “suspender a Constituição e as suas leis, prejudicar a unidade nacional e a difusão da ideologia da Tutela do Jurista Islâmico como extensão da Revolução no Irão [islâmica, em 1979], incitar contra o Governo existente, convocar à rebelião e apoiar ações para desestabilizar o país” são elencados na acusação.

Segundo órgãos locais de comunicação social, os acusados serão integrados num grupo de mais de 50 detidos nas últimas semanas por supostos vínculos a Teerão, todos na ala xiita do Islão, que é corrente maioritária no Bahrein.

Segundo as mesmas fontes, os fugitivos terão escapado para a capital iraniana, depois da campanha do Governo do Bahrein para deter religiosos e ativistas, que envolveu também a revogação de nacionalidade a dezenas de cidadãos após os ataques lançados pelo Irão durante a guerra no golfo persa.