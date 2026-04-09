Trump critica postura "muito inadequada" do Irão sobre passagem do petróleo no Estreito de Ormuz

Donald Trump confirmou esta quinta-feira que disse a Benjamin Netanyahu para reduzir a intensidade dos ataques israelitas ao Hezbollah, no Líbano, após a ofensiva de quarta-feira ter resultado em mais de 300 mortos, num balanço entretanto revisto em alta pelas autoridades libanesas. A mensagem do Presidente dos EUA visou a preservação do cessar-fogo com o Irão, que exigira o fim das hostilidades em solo libanês e denunciara esses ataques como uma violação do acordo.

“Falei com o Bibi e ele vai moderar o ritmo. Acho simplesmente que temos de ser um pouco mais moderados”, afirmou Trump, numa entrevista telefónica à NBC News, assegurando também estar “muito otimista” com um possível acordo de longo prazo com Teerão.

Segundo o chefe de Estado norte-americano, Trump insistiu que os líderes iranianos “falam de forma muito diferente quando estão numa reunião do que quando falam com a imprensa”, considerando-os “muito mais razoáveis.”

“Eles estão a concordar com tudo aquilo com que têm de concordar. Lembre-se, eles foram derrotados. Não têm forças armadas”, referiu, mesmo perante os ataques iranianos a outros estados no Médio Oriente. A terminar, Trump deixou novo aviso: “Se não chegarem a um acordo, vai ser muito doloroso”.