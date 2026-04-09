Momentos-chave
- Conselheiro do líder supremo do Irão morre na sequência de ataque de EUA e Israel no início de abril
- Trump critica postura "muito inadequada" do Irão sobre passagem do petróleo no Estreito de Ormuz
- Portugal e mais 8 países do sul da UE pedem trégua efetiva no Líbano e toda a região
- Zelensky aceita trégua na Páscoa Ortodoxa e desafia Rússia a prolongá-la
- Trump: "Graças a mim, o Irão nunca terá uma arma nuclear"
- Trump avisa Irão para acabar com planos de cobrar taxas no Estreito de Ormuz
- Starmer e Trump falaram sobre possíveis soluções para reabrir Estreito de Ormuz
- Apesar do pedido de Trump, Netanyahu garante que Israel continua "a atacar o Hezbollah com toda a força"
- Washington vai ser o palco das negociações entre Israel e Líbano
- Putin anuncia trégua de 32 horas na guerra na Ucrânia por causa da Páscoa ortodoxa
- Ministro paquistanês afirma que Israel "é maléfico e uma maldição para a humanidade"
- Rutte partilha preocupação de Trump com influência de China e Rússia na Gronelândia
- Forças de Defesa de Israel anunciam nova vaga de ataques aéreos contra o Hezbollah
- Trump pediu a Netanyahu para baixar intensidade dos ataques no Líbano
- Fonte da Casa Branca avança que Trump admite retirar tropas americanas da Europa
- Presidente do Irão confirma que cessar-fogo foi aprovado por unanimidade pelo regime
- Media iranianos divulgam declaração de Mojtaba Khamenei a prometer "vingar" morte do pai
- "A guerra não vai parar", avisa ministro israelita da Defesa
- Primeiro petroleiro não iraniano atravessa o Estreito de Ormuz
- Zelensky acredita que EUA têm "força suficiente" para impor cessar-fogo à Rússia
- Representante do Paquistão no Conselho de Segurança da ONU diz que Líbano estava incluído no cessar-fogo
- Beirute quer EUA como mediador para cessar-fogo com Israel
- Zelensky defende que a "Rússia voltou a enganar os americanos" e Trump nas sanções sobre o petróleo
- Netanyahu avança que Israel quer negociações diretas com o Líbano
- "Aliados estão a prestar um apoio maciço" aos EUA no Irão, defende Rutte
- Rutte diz que compromisso de Trump permitiu reverter anos de estagnação de aliados europeus na NATO
- Merz alerta para cessar-fogo "frágil" e avisa que ataques de Israel no Líbano podem comprometer a paz
- Rússia defende inclusão do Líbano no cessar-fogo
- Israel reabre Esplanada das Mesquitas fechada desde início da guerra
- O que aconteceu até agora
- Petróleo voltou a superar os 100 dólares nos EUA. Brent perto dos 98,50 dólares por barril
- Estreito de Ormuz. Irão só permitirá a passagem de um máximo de 15 embarcações por dia
- Ataques de Israel contra o Líbano poderão ter "custos claros" e provocar "respostas fortes", diz presidente do parlamento iraniano
- Coreia do Sul manda enviado especial ao Irão para discutir crise no Médio Oriente
- Teerão anuncia mais de três mil mortos dos ataques de EUA e Israel
- Só um petroleiro (não-iraniano) atravessou o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas
- Irão contradiz Trump e garante que programa de enriquecimento de urânio não será interrompido
- "Direito à defesa" de Israel "não justifica infligir tamanha destruição" no Líbano, diz chefe da diplomacia europeia
- Netanyahu: "Vamos continuar a atacar o Hezbollah sempre que for necessário"
- Espanha condena ataques israelitas no Líbano e anuncia reabertura de embaixada em Teerão
- França considera "inaceitáveis" os bombardeamentos israelitas no Líbano
- Preços do petróleo voltam a subir com ameaças de interrupção do cessar-fogo
- "Terrorista do Hamas disfarçado de jornalista da Al Jazeera" foi morto por Israel
- Israel diz ter morto "dezenas" de combatentes do Hezbollah no Líbano
- Bombardeamentos israelitas no Líbano terão matado mais de 250 pessoas, ferindo mais de mil
- Trump ameaça Irão, avisando o país de que deve cumprir o "verdadeiro acordo" de cessar-fogo
Histórico de atualizações
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O que aconteceu até agora:
- Os bombardeamentos israelitas no Líbano nas últimas horas resultaram na morte de mais de 300 pessoas e feriram mais de mil, segundo os serviços de proteção civil libaneses. O Hezbollah retaliou atacando o norte de Israel, justificando que as ações de Israel violam o cessar-fogo, com as IDF a visarem nas últimas horas várias posições dos aliados do Irão em solo libanês.
- O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um ultimato ao Irão, ameaçando usar força “sem precedentes” caso o país não cumpra os acordos do cessar-fogo, que incluem a reabertura do Estreito de Ormuz. Trump manifestou frustração com a comunicação vinda de Teerão e com a gestão que o regime está a fazer da circulação no Estreito de Ormuz, ao considerar que isso está a ir em sentido contrário aos termos do acordo do cessar-fogo.
- A Rússia defendeu que o Líbano deve ser incluído no cessar-fogo entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, enquanto Espanha e França classificaram os recentes ataques israelitas no Líbano como inaceitáveis. Estas ações de Israel estão a colocar sob tensão o entendimento diplomático alcançado. Esta quinta-feira, Benjamin Netanyahu anunciou que deu instruções para se avançar com negociações diretas com o Líbano para um cessar-fogo, sem que isso trave para já os ataques israelitas.
- O Irão anunciou que mais de três mil pessoas morreram em ataques liderados por Israel e os EUA desde 28 de fevereiro. A Guarda Revolucionária Iraniana divulgou também um mapa de novas rotas no Estreito de Ormuz para evitar minas, enquanto a passagem de navios permanece bastante limitada, o que já mereceu novas críticas de Donald Trump.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Bom dia, obrigada por ter estado connosco ao longo do dia de ontem. Continuamos a seguir a instabilidade geopolítica internacional neste novo artigo em direto.
Trump garante que EUA vão abrir o Estreito de Ormuz “com ou sem” os iranianos e diz que 99% do acordo é “nenhuma arma nuclear”
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Israel lança novos ataques no Líbano e anuncia destruição de uma dezena de lançadores de foguetes do Hezbollah
As Forças de Defesa de Israel voltaram a atacar esta noite posições do Hezbollah no sul do Líbano, com os ataques aéreos a resultarem na destruição de cerca de uma dezena de lançadores de foguetes que tinham sido usados para disparar contra o norte de Israel nesta quinta-feira.
בסגירות מעגל מהירות: צה"ל תקף כ-10 משגרים שירו לעבר צפון הארץ בשעות האחרונות
בסגירות מעגל מהירות, צה"ל תקף מהאוויר בשעות האחרונות כ-10 משגרים שירו לעבר צפון הארץ.
גם ברגעים אלו, צה"ל ממשיך לאתר ולהשמיד משגרים נוספים pic.twitter.com/UZYOlYBrzQ
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026
Na mensagem partilhada na rede social X, na qual exibe imagens de um dos ataques aéreos realizados, as IDF revelaram que continuam as operações para localizar e destruir lançadores adicionais.
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Conselheiro do líder supremo do Irão morre na sequência de ataque de EUA e Israel no início de abril
O antigo ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Kamal Kharazi, que desempenhava o papel de conselheiro sénior do líder supremo, morreu esta quinta-feira na sequência um ataque conjunto de EUA e Israel realizado no início de abril e que visou a casa deste alto quadro do Irão.
BREAKING: Kamal Kharrazi, head of Iran’s Council on Foreign Relations, has died due to injuries sustained in US-Israeli air strikes during the war, reports Iran’s IRNA news agency.
🔴 LIVE updates: https://t.co/rnQdv3m2b1 pic.twitter.com/W1ed5eOVgx
— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 9, 2026
Kharazi, explicam a Al Jazeera e a CNN com base nos media estatais do Irão, tinha sofrido ferimentos graves após o ataque, no qual a sua mulher acabou por também morrer.
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Trump critica postura "muito inadequada" do Irão sobre passagem do petróleo no Estreito de Ormuz
Em mais uma publicação na rede social Truth Social, Donald Trump voltou a carregar nas críticas ao Irão, uma vez mais com base nos problemas de circulação no Estreito de Ormuz. Depois de ter avisado para o regime de Teerão parar com a cobrança de elevadas taxas para a passagem dos petroleiros, o Presidente dos EUA alertou agora que os iranianos não estarão a cumprir os termos do acordo de cessar-fogo.
“O Irão está a agir de forma muito inadequada — alguns diriam que desonrosa — ao permitir que o petróleo passe pelo Estreito de Ormuz. Não é esse o acordo que temos!”, lê-se na publicação.
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Portugal e mais 8 países do sul da UE pedem trégua efetiva no Líbano e toda a região
Os Estados-Membros do sul da União Europeia (MED9), entre os quais Portugal, congratularam-se hoje com o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão e apelaram ao cumprimento do mesmo em todo o Médio Oriente, incluindo no Líbano.
Num comunicado conjunto, os países MED9 apelam a “uma desescalada sustentada” e ao cumprimento da trégua em toda a região, incluindo no Líbano, para se poder “avançar nas negociações rumo a uma paz duradoura e sustentável”.
“Preocupa-nos profundamente que, infelizmente, a violência continue em grande escala”, acrescentaram os 9 países (Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal).
Os ministros dos Negócios Estrangeiros ou seus representantes dos MED9 reuniram-se durante o dia em Split, na Croácia, na presença da comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, para abordar a situação de instabilidade na região mediterrânica e debater questões de segurança marítima, económica e energética.
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Zelensky aceita trégua na Páscoa Ortodoxa e desafia Rússia a prolongá-la
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que o seu país respeitará a trégua temporária proposta pela Rússia e desafiou mesmo Moscovo a prolongá-la além da Páscoa ortodoxa.
“As pessoas precisam de uma Páscoa livre de ameaças e de um movimento real em direção à paz, e a Rússia tem a possibilidade de não retornar aos ataques após a Páscoa também”, afirmou o líder ucraniano na rede social X, após o anúncio do Kremlin de uma trégua de 32 horas entre desde a tarde de sábado até domingo à noite.
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Trump: "Graças a mim, o Irão nunca terá uma arma nuclear"
O Presidente dos Estados Unidos veio novamente enaltecer a sua condução da guerra contra o Irão e assegurou que é devido à sua intervenção que o regime iraniano terá ficado definitivamente afastado da posse de armas nucleares.
Numa mensagem na Truth Social — em que ataca o Wall Street Journal, depois de já ter visado nas últimas horas o New York Times e a CNN —, Donald Trump enfatizou “uma vitória” nesta guerra: “E não há nada de ‘prematuro’ nisso! Graças a mim, o IRÃO NUNCA TERÁ UMA ARMA NUCLEAR e, muito em breve, verão o petróleo a começar a fluir, com ou sem a ajuda do Irão; e, para mim, não faz diferença, seja como for”.
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Trump avisa Irão para acabar com planos de cobrar taxas no Estreito de Ormuz
Donald Trump regressou à rede social Truth Social para deixar um novo aviso ao Irão, desta feita por causa das propaladas taxas cobradas para a circulação marítima no Estreito de Ormuz.
“Há relatos de que o Irão está a cobrar taxas aos petroleiros que atravessam o Estreito de Ormuz — É melhor que não o estejam a fazer e, se o estiverem, é melhor que parem já”, escreveu o Presidente dos EUA.
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Starmer e Trump falaram sobre possíveis soluções para reabrir Estreito de Ormuz
Keir Starmer e Donald Trump realizaram hoje uma chamada telefónica para discutir, nomeadamente, a reabertura do Estreito de Ormuz.
Um comunicado do primeiro-ministro britânico, citado pelo The Guardian, revelou que “ambos concordaram que, agora que existe um cessar-fogo em vigor e um acordo para abrir o estreito, estamos na fase de encontrar uma solução”.
Keir Starmer informou Trump sobre os “esforços do Reino Unido para reunir os parceiros com vista a chegar a acordo sobre um plano viável” para reabrir esta importante rota marítima, lê-se no comunicado.
“Os líderes discutiram a necessidade de um plano prático para restabelecer o tráfego marítimo o mais rapidamente possível”, conclui-se, prevendo nova conversa entre Trump e Starmer para breve.
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Irão acusa Netanyahu de adiar cessar-fogo para evitar recomeço do seu julgamento em Israel
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão acusa Netanyahu de adiar um acordo de cessar-fogo no Médio Oriente para que o seu julgamento não recomece.
“O julgamento criminal de Netanyahu retoma no domingo. Um cessar-fogo em toda a região, incluindo o Líbano, aceleraria a sua prisão”, afirmou Abba Aragachi na rede social X.
“Se os EUA desejarem arruinar a sua economia ao permitir que Netanyahu destrua a diplomacia deles, essa seria, em última análise, uma escolha sua. Consideramos que isso seria uma estupidez, mas estamos preparados para tal”, concluiu o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.
Netanyahu foi acusado em 2019 de crimes de suborno, fraude e abuso de confiança, estando sujeito, em caso de condenação, a pena de prisão. O seu julgamento tem uma audiência marcada para domingo. Contudo, desde o início do julgamento em 2020, a data de recomeço tem sido sucessivamente adiada, devido aos compromissos oficiais do primeiro-ministro israelita.
Netanyahu's criminal trial resumes on Sun. A region-wide ceasefire, incl in Lebanon, would hasten his jailing.
If the U S. wishes to crater its economy by letting Netanyahu kill diplomacy, that would ultimately be its choice. We think that would be dumb but are prepared for it.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 9, 2026
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Apesar do pedido de Trump, Netanyahu garante que Israel continua "a atacar o Hezbollah com toda a força"
Depois de Trump ter revelado que pediu a Netanyahu para reduzir a intensidade dos ataques ao Líbano, o primeiro-ministro de Israel confirmou que o exército israelita continua “a atacar o Hezbollah com toda a força”.
Numa publicação nas redes sociais, Netanyahu confirmou que “não há um cessar-fogo no Líbano” e voltou a definir um objetivo para a guerra com o país vizinho. “Não vamos parar até restaurarmos a vossa segurança.”
Contudo, o líder israelita avançou que deu instruções ao seu governo para “iniciar negociações diretas com o Líbano assim que possível”, para discutir o desarmamento do Hezbollah e a construção de uma relação pacífica entre os dois países.
Entretanto, foi anunciado que o departamento de Estado norte-americano vai mediar as negociações entre Líbano e Israel a acontecer na próxima semana na capital dos EUA.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
"Dear residents of the North, I am proud of you. You continue to stand firm.
I wish to inform you: There is no ceasefire in Lebanon. We are continuing to strike Hezbollah with full force, and we will not stop until we restore your security. pic.twitter.com/k2JeKXEMBQ
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026
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Washington vai ser o palco das negociações entre Israel e Líbano
As negociações para um cessar-fogo entre Israel e Líbano vão decorrer na próxima semana, em Washinton DC, de acordo com uma declaração do departamento de Estado norte-americano à AFP.
“Podemos confirmar que o Departamento irá organizar uma reunião na próxima semana para debater as negociações em curso sobre o cessar-fogo entre Israel e o Líbano”, afirmaram.
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Kuwait enfrenta ameaça de ataques com drones contra "instalações vitais"
As Forças Armadas do Kuwait anunciaram esta noite que estão a tentar debelar a ameaça de ataques hostis com drones que entraram no espaço aéreo do país.
De acordo com uma publicação na rede social X, citando o porta-voz do Ministério da Defesa, Saud Abdulaziz Al-Otaibi, estão em causa “instalações vitais” do Kuwait.
بيان رقم (58)
صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من المسيرات اخترقت أجواء البلاد ، حيث استهدفت عدد من المنشآت الحيوية.#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/X04DZEO10Q
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) April 9, 2026
As defesas aéreas das Forças Armadas enfrentam atualmente ataques hostis com drones que penetraram no espaço aéreo do país, tendo como alvo várias instalações vitais
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Putin anuncia trégua de 32 horas na guerra na Ucrânia por causa da Páscoa ortodoxa
A Rússia anunciou uma paragem de 32 horas das hostilidades na guerra com a Ucrânia, em virtude da Páscoa ortodoxa. De acordo com a agência russa Ria, Vladimir Putin deu ordens ao ministro da Defesa, Andrei Belousov, e ao Chefe do Estado-Maior General, Valery Gerasimov, para pararem as operações militares durante o feriado da Páscoa.
“Em virtude da proximidade do feriado ortodoxo da Páscoa (a Ressurreição de Cristo), foi declarado um cessar-fogo a partir das 16h do dia 11 de abril até o final do dia 12 de abril”, informou o Kremlin.
A ‘trégua’ anunciada pelo Presidente russo replica uma medida já adotada no ano passado.
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Ministro paquistanês afirma que Israel "é maléfico e uma maldição para a humanidade"
O ministro da Defesa paquistanês Khawaja M. Asif, desferiu esta quinta-feira um duro ataque a Israel pela continuação da ofensiva no sul do Líbano, numa mensagem publicada na rede social X, considerando inclusivamente o país como um “estado canceroso” no Médio Oriente.
https://twitter.com/KhawajaMAsif/status/2042286922547220877
“Israel é maléfico e uma maldição para a humanidade; enquanto decorrem as negociações de paz em Islamabad, está a ser cometido um genocídio no Líbano. Cidadãos inocentes estão a ser mortos por Israel: primeiro em Gaza, depois no Irão e agora no Líbano; o derramamento de sangue continua sem tréguas. Espero e rezo para que as pessoas que criaram este Estado canceroso em terras palestinianas, com o objetivo de se livrarem dos judeus europeus, ardam no inferno”, escreveu.
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Rutte partilha preocupação de Trump com influência de China e Rússia na Gronelândia
O secretário-geral da NATO afirmou hoje partilhar a preocupação do Presidente norte-americano de que Pequim e Moscovo “se envolvam mais ainda” na Gronelândia, considerando que a Aliança Atlântica deve defender-se.
“Partilho da sua opinião de que existe um grande risco de os russos e os chineses se envolverem mais ainda no Ártico. Creio que o Presidente [Trump] tem razão ao afirmar que devemos defender-nos”, declarou Mark Rutte em Washington, ao ser questionado sobre o interesse de Donald Trump em controlar a ilha dinamarquesa.
“O que acordámos em Davos [onde se reuniram em janeiro, no Fórum Económico Mundial] é, em primeiro lugar, que, no que respeita ao Ártico, a NATO deve desempenhar um papel nessa zona”, acrescentou.
Donald Trump, que ameaçou repetidamente retirar-se da Aliança Atlântica devido à falta de apoio da organização na guerra com o Irão, indicou que o descontentamento com a NATO “começou com a Gronelândia”.
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Forças de Defesa de Israel anunciam nova vaga de ataques aéreos contra o Hezbollah
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram na última hora, numa mensagem publicada na rede social X, uma nova vaga de ataques aéreos em solo libanês contra posições de lançamento de foguetes do Hezbollah. Estes novos ataques visam, segundo as IDF, travar o lançamento de foguetes do Hezbollah para o norte de Israel.
צה"ל החל לתקוף לפני זמן קצר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026
Aliás, numa outra publicação anterior, as forças israelitas já tinham alertado os cidadãos do norte do país para possíveis novos disparos de foguetes provenientes de solo libanês.
בהתאם להערכת המצב ולאור ירי משטח לבנון מהבוקר, ייתכן ירי לעבר אזורים נוספים במדינת ישראל בשעות הקרובות.
צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.
במידה ויחולו שינויים בהערכת המצב, הציבור יעודכן בהתאם.
צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026
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Trump pediu a Netanyahu para baixar intensidade dos ataques no Líbano
Donald Trump confirmou esta quinta-feira que disse a Benjamin Netanyahu para reduzir a intensidade dos ataques israelitas ao Hezbollah, no Líbano, após a ofensiva de quarta-feira ter resultado em mais de 300 mortos, num balanço entretanto revisto em alta pelas autoridades libanesas. A mensagem do Presidente dos EUA visou a preservação do cessar-fogo com o Irão, que exigira o fim das hostilidades em solo libanês e denunciara esses ataques como uma violação do acordo.
“Falei com o Bibi e ele vai moderar o ritmo. Acho simplesmente que temos de ser um pouco mais moderados”, afirmou Trump, numa entrevista telefónica à NBC News, assegurando também estar “muito otimista” com um possível acordo de longo prazo com Teerão.
Segundo o chefe de Estado norte-americano, Trump insistiu que os líderes iranianos “falam de forma muito diferente quando estão numa reunião do que quando falam com a imprensa”, considerando-os “muito mais razoáveis.”
“Eles estão a concordar com tudo aquilo com que têm de concordar. Lembre-se, eles foram derrotados. Não têm forças armadas”, referiu, mesmo perante os ataques iranianos a outros estados no Médio Oriente. A terminar, Trump deixou novo aviso: “Se não chegarem a um acordo, vai ser muito doloroso”.
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Fonte da Casa Branca avança que Trump admite retirar tropas americanas da Europa
Donald Trump estará a ponderar retirar tropas da Europa, adiantou a Reuters, citando uma fonte oficial da Casa Branca. De acordo com as informações avançadas, o Presidente dos EUA está muito descontente com a postura dos aliados da NATO no apoio aos ataques norte-americanos no Irão e na falta de resposta às garantias de segurança de circulação no Estreito de Ormuz.
O tema já terá sido discutido com os seus conselheiros a opção de retirar algumas tropas norte-americanas do território europeu, onde continuam cerca de 80 mil elementos. No entanto, ainda não foi tomada nenhuma decisão, nem foram dadas instruções ao Pentágono para delinear um eventual plano de redução do contingente norte-americano.
Mais de 30 mil soldados norte-americanos encontram-se na Alemanha, mas há também milhares de elementos colocados em Itália, Reino Unido e Espanha.