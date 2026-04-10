Trump garante que EUA vão abrir o Estreito de Ormuz “com ou sem” os iranianos e diz que 99% do acordo é “nenhuma arma nuclear”

O plano de reconstrução de Gaza lançado pelo Presidente dos Estados Unidos está a enfrentar fortes dificuldades devido à falta de financiamento, avançaram fontes citadas pela Reuters.

Segundo essas fontes, o Conselho de Paz responsável pela iniciativa terá recebido menos de mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros), muito abaixo dos 17 mil milhões de dólares (14,5 mil milhões de euros) prometidos. Dos dez países que assumiram compromissos, apenas três — Emirados Árabes Unidos, Marrocos e os Estados Unidos — terão efetivamente contribuído.

Uma das fontes, com conhecimento direto do processo, indicou que a guerra com o Irão acabou por agravar ainda mais o cenário, dificultando a mobilização de novos fundos e interrompendo dinâmicas anteriores de apoio.

De acordo com um responsável palestiniano, o conselho terá informado grupos como o Hamas de que não existem atualmente condições financeiras para avançar com operações no terreno. “Não há verbas disponíveis no momento”, terá sido comunicado, segundo o responsável, citando o enviado do conselho, Nickolay Mladenov.