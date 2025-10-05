Depois da Trofa, Luís Montenegro parou ainda em Bragança, onde têm raízes, para dar por terminado o seu dia de ação de campanha. Perante os simpatizantes e apoiantes da candidatura liderada por Paulo Xavier, o líder social-democrata não deixou de criticar os vários antigos governantes do PS que se têm juntado à campanha socialista.

“Há vários protagonistas que agora querem vir para as campanhas autárquicas dizer exatamente o contrário daquilo que tiveram nas mãos de fazer quando o povo lhes deu essa oportunidade”, denunciou o líder social-democrata.

O primeiro-ministro aproveitou também para trazer para a campanha o tema da bazuca europeia — tantas vezes usada por António Costa nas últimas autárquicas — para garantir que tudo fará para que as verbas do PRR sejam mesmo executadas.

“Não vamos deixar de utilizar o dinheiro do PRR. Não vamos deixar de fazer nada por causa de alguns atrasos que possa haver. Temos as contas públicas em ordem e, se precisarmos, vamos buscar outras fontes de financiamento.”

A corrida à Câmara de Bragança é uma das que deve ser seguida com atenção. Paulo Xavier, o atual candidato, assumiu o lugar de presidente quando Hernâni Dias se mudou para o Governo.

Seria o então secretário de Estado a estar na origem de toda a polémica em torno da Lei dos Solos que, mais tarde, se transformaria no caso “Spinumviva”. Nas últimas legislativas, Hernâni Dias foi cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Bragança e conseguiu 43,47% dos votos.