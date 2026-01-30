Altos dirigentes militares dos Estados Unidos terão informado a liderança de um importante aliado no Médio Oriente de que o Presidente Donald Trump poderá autorizar um ataque militar contra o Irão já este fim de semana, com possíveis ataques a partir de domingo, avança o site Drop Site News, fundado por ex-jornalistas do The Intercept, Ryan Grim e Jeremy Scahill, muito conhecedores da política do Médio Oriente.

Segundo a publicação, o plano norte-americano incluirá não só ataques a instalações nucleares, balísticas e outros alvos militares, mas tem também intenções de atingir a liderança iraniana e as capacidades da Guarda Revolucionária Islâmica.

Um ex-alto responsável da inteligência dos EUA, que assessora governos árabes e é consultor informal da administração Trump para política no Médio Oriente, disse ao Drop Site News que o o plano “não é sobre as armas nucleares ou o programa de mísseis. É sobre mudança de regime”. A mesma fonte acrescentou que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, “está a torcer por um ataque” e tem garantido a Trump que Israel pode ajudar a instalar um novo governo no Irão que seja favorável ao Ocidente.

Duas fontes de inteligência árabes ouvidas pelo mesmo meio afirmaram que receberam indicações de que um ataque pode ser “iminente”.