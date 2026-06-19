A ministra do Trabalho responde às questões dos deputados na audição sobre a Prestação Social Única (PSU). Maria do Rosário Palma Ramalho responde a Isabel Mendes Lopes do Livre que questionou a necessidade de um processo de discussão da proposta do Governo tão “precipitado”.

“Rápido sim porque nos foi imposto, mas não precipitado, porque foi o que nos foi exigido”, justificou a governante.

“A hesitação política nesta matéria tem um custo para os portugueses mais frágeis e para o compromisso europeu de Portugal”, avisa.

“A nossa rede de proteção não está a funcionar de modo eficaz, daí o Governo ter saudado o PS por ter inscrito no PRR a criação da PSU, embora não tenha concretizado no espaço de dois governos”, acusa. E atira: “Estranhamos que o PS tenha anunciado logo o voto contra esta iniciativa, recusando qualquer hipótese de aproximação em relação a uma medida que o PS tinha preconizado no seu mandato”.

A ministra agradece ainda a presença de todos os deputados na audição marcada para as 19h50. “A presença aqui é reveladora da resiliencia que todos temos de ter nestas funções”, diz, depois de ter sido questionada à entrada pelos jornalistas sobre se mantém condições para permanecer no cargo após o chumbo do pacote laboral.