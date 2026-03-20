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Olá, sejam bem-vindos. Esta é a "História das Histórias". Eu sou o João Paulo Sacadura. Alberto Correia está em Viseu, esse historiador e especialista, antropólogo cultural, digamos assim, de arqueologia e etnografia. Vai nos contar uma lenda hoje. Vamos falar da lenda dos bugalhos de ouro e, claro, mete uma moura encantada, uma ou mais que uma. Vamos a isso, Alberto. Bem-vindo.

Na minha aldeia, no concelho de Sernancelhe, e em outras da vizinhança, a gente, sobretudo as crianças que com eles brincavam, chamavam bugalhos a uma espécie de excrescências arredondadas que desprendiam no verão dos ramos dos carvalhos, que não eram os seus frutos e que utilizavam em seus jogos e brincadeiras. O nome técnico desta pequena massa esferoidal, que naturalmente se gerava como proteção natural da árvore para a picada de um inseto, conheceu na Idade Média o nome de noz de galha, da qual se extraía a tinta ferrogálica, assim chamada, que se usou longo tempo na escrita de milhares de pergaminhos. Os bugalhos da lenda que vou contar não eram os vulgares bugalhos das tintas medievais, que depois o foram das brincadeiras infantis, mas joias de ouro que uma mourinha encantada trazia consigo numa bolsinha de seda, à espera que uma qualquer donzela a pudesse resgatar daquele encanto em que vivia. Conta-se que um dia, uma rapariguinha da aldeia é enviada pela mãe ao campo, ainda longe, onde o irmãozito pastoreava o gado, para ordenhar as cabras e trazer de volta o leite para casa, recomendando-lhe que não o vazasse com seus jeitos de brincadeira. Ordenhadas as duas cabras do pequeno rebanho, regressa à casa a rapariga e vem contente. Não saltita como lhe apetecia para não vazar o leite, mas entretém-se a cantar pelo caminho. E é neste regresso, numa curva de caminho, que ela vê, sentada numa pedra, quase em jeitos de chorar, uma menina pouco mais velha do que ela, com um vestido e um véu de seda que lhe descia da cabeça. Apertava na mão uma bolsinha sobre o colo, como ela às vezes fazia aos novelos do fiar do linho. Parou surpreendida frente à tal menina que, como aquela, outra por ali nunca se vira. E foi então que a mourinha, que mais não era senão uma mourinha encantada, lhe pediu o seu leite para beber, que há muito tempo não comia nem bebia. Estranhou a pastora o pedido da mourinha, mas não sabia que o era, teve pena dela e depois, nas suas mãos a púcara de leite, que a mourinha bebeu até ao fim, deixando espantada a pastorinha. E foi então que a mourinha, sorrindo agradecida, tirou da bolsinha de seda uma mão cheia do que a ela pareceu serem bugalhas dos carvalhos, com as quais brincava tantas vezes, e quase encheu com elas a púcara da pastora, que estranhou o gesto da mourinha, que logo depois se perdia numa curva do caminho. Caminhou a pastora para casa, sem saber o que devia contar à sua mãe, que do certo se iria zangar. E enquanto nisso pensava, foi deitando fora as bugalhas, que tal pensou que aquilo era. Nem reparou que deixara uma no fundo da vasilha. Ao chegar à casa, mostrou à mãe a púcara vazia e nem soube bem contar o que lhe acontecera no caminho. Mas quando a mãe estendia a mão pra castigar o gesto insensato da filha, que chorava, reparou numa luzinha no fundo da púcara de leite, meteu a mão e retirou uma moeda de ouro. Contou então à pastorita a história que lhe acontecera no caminho. E contou que, desconsolada, fora deitando fora as estranhas bugalhas pelo caminho, mal sabendo que deitava fora um tesouro valioso. Saíram as duas a correr. A pastora mostrou à mãe a pedra onde se sentara a tal mourinha e lhe contou que fora deitando fora, uma a uma, as bugalhas pelo caminho que seguira. Mas não encontraram qualquer delas. Ninguém mais na aldeia soube da mourinha. Ninguém achara as moedas do tesouro que a pastora, descuidosa, fora atirando sobre a borda do caminho. Ficou a lenda.

Gosto sempre de ouvir estas lendas, e há tantas no nosso imaginário sobre as mouras encantadas. Alberto, de facto, foi um período em que ficou este imaginário e estas figuras que vêm, que sobrevivem nas lendas associadas ao país. Há no país todo, que é muito curioso.

É, permanece eternamente o seu encanto.

Faz parte da nossa tradição e da nossa história, estas lendas, não é? Dos contos populares. Muito bem, ficamos com mais esta lenda, então, e marcamos encontro amanhã. Alberto, bem-haja. Até amanhã.

Até amanhã.