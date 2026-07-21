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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.

Ainda bem que faz essa pergunta a edição com o Bruno Vieira Amaral para esta terça-feira. Bruno, há a época de exames e depois há exames fora de época, não é?

Fora da época dos exames e por isso vamos ter aqui mais uma época de exames. Exames extraordinários, ainda que não propriamente fantásticos. Chamemos-lhe um remendo para o grande buraco que foi todo este processo de implementação do novo modelo de classificação digital. O ministro previsivelmente defendeu o modelo, mas uma época extra de exames é a prova de que a implementação não correu mesmo nada bem. E agora temos esta divisão, de um lado, claro, o ministério e a defesa de uma boa ideia, do outro, quem critica o ministro e aponta a deficiente execução. Como em política conta mais aquilo que se faz do que estupendas ideias que se tem, o ministro ainda pode demorar algum tempo a recuperar o crédito que esta digitalização o fez perder.

E por falar em estupendas ideias, daquelas que não se concretizam, a água vai chegar à margem sul pelas pontes.

Pelas pontes. Coisa que eu desconhecia por completo, mas que temos um artigo em que nos explica o que é que estava planeado ou esteve planeado já, e parece que é uma ideia antiga, de levar água da barragem de Castelo de Bode para a península de Setúbal, através de condutas instaladas nas pontes que unem as duas margens do Tejo. A Vasco da Gama foi construída com essa possibilidade em mente, só que nunca se puseram lá as condutas. E agora que há falta de água em Almada, alguém se lembrou do projeto e até se fala na possibilidade de a água passar pela nova ponte entre Chelas e o Barreiro, que como devem ter reparado ainda não está construída e não se sabe quando estará. Já se fala também há muitos anos dessa terceira travessia. Aqui temos um caso de uma boa ideia que não foi explorada porque não havia necessidade. Agora, que há necessidade, a boa ideia não pode ser imediatamente implantada e, por conseguinte, não se pode resolver o problema de imediato. E assim estamos ou muito à frente do nosso tempo, com excelentes ideias, ou então a correr atrás do prejuízo.

Olha, Bruno, e o Presidente da República tem uma agenda muito preenchida.

Ora aí está, ele até está em Cabo Verde agora para uma visita oficial de três dias e a agenda preenchida foi o motivo invocado pela Presidência da República para justificar a recusa de António José Seguro em receber pessoalmente um grupo de vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. A resposta a esse pedido de audiência tardou, porque aparentemente houve muitos pedidos de audiência nestes primeiros quatro meses de presidência, e quando veio a resposta, a associação Cura São Silenciado, que pretende apresentar uma proposta de revisão do processo de indemnização às vítimas, ficou a saber que a proposta da presidência era uma reunião com assessores do presidente, o que a associação recusou. Receber a associação seria um sinal por parte do Presidente da República, não receber a associação, independentemente dos motivos, também tem o seu significado.

E agora é que é Inglaterra.

E descamingou.

E descamingou, bem por isso.

Não estamos a falar de futebol, estamos a falar mesmo de política. Será que é desta que os ingleses vão ter um primeiro-ministro que dure mais do que um alface ou do que um iogurte? Bem, quase todos duraram mais do que isso, mas quase todos deram a impressão de ficar para lá do prazo de validade. E já são sete primeiros-ministros em 10 anos. Um ritmo italiano, que já nem os italianos conseguem acompanhar. Andy Burnham é o novo ocupante do número 10 de Downing Street e o trabalhista começou por fazer um mea-culpa geracional, uma palavra que agora é muito empregue, uma tradução imediata, que eu acho que está bem empregue. Pediu desculpas por uma geração de políticos que não tem sido suficientemente boa. Só que depois fez logo promessas, e nada modestas, quer levar a cabo as maiores mudanças dos últimos 40 anos e testar um novo modelo político e um novo modelo económico. É coisa pouca. O melhor é ligar o cronómetro e ver quanto tempo dura este primeiro-ministro.

Bem, vai durar seguramente menos que o Larry, o gato de Downing Street, que está lá.

Que se tem divertido muito.

Que está lá há mais tempo.

Já não conseguem reconhecer, que os gatos importam-se muito.

É que o pé dele, é que desde que ele está lá, já foram sete primeiros-ministros que passaram e o Larry, da Cat, continua em Downing Street.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos.

Eu às vezes tenho mais que fazer do que estar a responder diariamente.

Calma, Jesus.