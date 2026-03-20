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Cá estamos então com o Pedro Lino para mais uma Boa Moeda. Pedro, bom dia. Temos um conflito armado que perdura, que envolve o Irão, todos sabemos, o petróleo está a subir. Vamos olhar aqui para aquilo que, provavelmente, esta semana e a próxima, porque isto é muita matéria, começar a olhar para o impacto na economia e também nos investimentos.

Sim, bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Sim, vamos analisar um pouco por que o petróleo tem esta importância e por que uma oscilação no petróleo tem tantas consequências na economia e no nosso dia a dia. Quando o preço sobe de forma muito consistente, que é o que está a acontecer neste momento, já vamos na terceira semana e os preços continuam a subir.

Certo, é isso mesmo. Não foi um epifenómeno de meia dúzia de dias. Terceira semana?

Na primeira semana, o preço subiu, ainda havia a expectativa de que a intervenção fosse mais rápida e que o preço pudesse voltar à normalidade ou aos preços anteriores. Não é isso que está a acontecer. E o fato de estar a perdurar esta subida tem depois efeitos secundários muito relevantes para todos nós.

Claro, o petróleo ali à volta dos US$ 100 provavelmente.

Exatamente. Por isso vamos ver primeiro por que o petróleo é tão importante ainda no dia de hoje, quando se fala em transição energética e quando pensávamos que estaríamos menos dependentes do petróleo. Porque o petróleo está presente praticamente em tudo, por exemplo, nos transportes. Muitas vezes pensamos na transição elétrica nos carros, mas temos a questão dos barcos, dos aviões, por isso há outro tipo de transportes que consomem muita energia. Na produção industrial, na agricultura, na logística, até na geração de energia, o petróleo está presente em quase tudo. Ou seja, quando o petróleo sobe, nós tendemos a pensar que é só a gasolina ou o gasóleo que sobe, mas não, é o custo de quase todos os bens e serviços, porque é como se fosse um custo base da economia, acaba por arrastar tudo consigo.

Claro. E podemos olhar um pouquinho para esse processo, então? Como é que a partir do barril de petróleo mais caro, vamos pagar depois a alface, se quiser, mais cara também.

Sim, isto é um processo que acontece em cadeia. No fundo, primeiro, se o custo da energia sobe, significa que as empresas têm custos mais altos, ou seja, custos de produção. O transporte é mais caro, a energia é mais cara, vimos o preço do gás, que tem influência no preço da eletricidade, dispara. Muitas empresas que precisam de gás, e o gás quase que duplicou na Europa, isso significa que os custos aumentam muito substancialmente. E o que acontece? As empresas, para protegerem as suas margens, a maior parte delas tendem a repassar isto para os consumidores. Por isso, acabamos por ter primeiro o efeito nas empresas, depois nos consumidores, que acabam por pagar os preços mais altos dos produtos e serviços. E por último, estes mesmos acabam por perder poder de compra, porque se eu tenho o mesmo salário, mas estou agora a pagar mais pela alface ou pelos transportes ou por tudo, acaba por sobrar menos para o consumo e até para o investimento ou para a poupança. No fundo, o resultado é o quê? Menos consumo, pressão sobre o crescimento, porque eu vou consumir menos. Também em alturas de incerteza, é natural que os investidores, os empresários e o consumidor se retraiam.

Claro. E por causa desse processo todo, falaste agora do impacto econômico, se quiseres, do crescimento econômico, mas também é esse processo que nos faz aqui a ligação entre o preço do petróleo e a inflação, não é?

Sim. Tal como em 2022, tivemos um período muito similar ao que estamos a passar agora. Foi o conflito da Ucrânia, o gás disparou dos €30 para €300. Neste momento estamos a €60, ou seja, ainda estamos muito longe do outro pico, mas esta subida já é relevante. Mas, no fundo, esta subida do preço da energia, do petróleo e do gás, é uma das formas mais rápidas de gerar inflação, como vimos em 2022, porque afeta os combustíveis, vamos à bomba de combustíveis e já vemos as empresas de transportes a pedirem apoios ou subsídios. O preço da eletricidade sobe, o custo dos transportes, e depois indiretamente, são os preços dos bens, dos alimentos, dos serviços, depois acaba por ser uma bola de neve. Às vezes pensamos que não, mas o preço dos hotéis, dos restaurantes, depois acaba também por subir. É tudo.

As viagens de avião, que são logo um dos primeiros preços.

As viagens de avião, tudo. Por isso, mesmo que o petróleo agora estabilize, ou quando ele estabiliza, os preços raramente descem. Em 2022, quando o preço do petróleo baixou, os preços não desceram. Os preços aumentaram foi menos, que é diferente.

Claro, continuam a aumentar.

Continuam a aumentar. É diferente a inflação descer, porque a inflação descer não quer dizer que os preços descem, quer dizer é que os preços sobem menos.

Isso é uma das armadilhas mentais que nós temos muito. A inflação passa de 2,5% para 2%. Os preços não caíram.

Exatamente.

Aumentam é menos, vão andar, mas mais devagar.

Mas normalmente lemos nas letras gordas: "A inflação desceu". E as pessoas pensam que os preços descem, e não descem. Eles sobem, é de uma forma mais lenta, mas o consumidor continua a ser prejudicado, porque o poder de compra continua a diminuir. E mesmo quando este conflito terminar, nós vamos ter, acho eu, uma inflação que vai ser menor, mas não nos enganemos, os preços não vão voltar ao que eram antes do conflito.

Antes do conflito, sem dúvida, foi isso que se passou agora também. Um dos impactos mais diretos disto é nas taxas de juro. Vamos deixar isso para a próxima semana, porque a partir daí precisamos de algum tempo para falar do impacto nos mercados financeiros. Mas Pedro, para acabar hoje, precisamente por causa deste efeito dominó, é que os governos são sempre tentados, nestas ocasiões, a tentar fazer alguma coisa para travar este contágio, não é?

Sim, temos os governos a tentarem dar alguns subsídios e agora a União Europeia também a tentar que os preços não fiquem muito altos.

Mitigar o aumento dos combustíveis.

Mas isto tem um efeito ainda pior, que é no caso do Banco Central Europeu, estava previsto que não mexesse nas taxas de juro este ano. Com esta subida mais persistente dos preços da energia, já é previsto que em julho exista uma subida de 0,25 para 2,25, e em outubro para 2,5%. Ou seja, isto também vai afetar o bolso de todos nós através de juros mais altos. Não é só o preço da energia, é também o preço do crédito à habitação, do crédito ao consumo, e por essa via, também uma diminuição da atividade econômica mais para o fim do ano. Por isso, era bom que este conflito não durasse muito mais do que um mês, porque senão vamos ter estes efeitos negativos.

Claro, para não mudar os planos dos bancos centrais. E é precisamente sobre isso, de forma mais detalhada, que vamos falar na próxima semana. Pedro Lino, bom dia, bom fim de semana.

Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, Paulo.