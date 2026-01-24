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Muito bom dia, seja bem-vindo à edição de sábado do programa "E o Campeão É...", onde avaliamos e pontuamos os protagonistas do mundo do desporto. Eu sou o Nélson Ferreira. Para os comentários na edição de hoje, tenho comigo o João Pinto, adepto do Benfica, o Luís Pinto Coelho, adepto do Futebol Clube do Porto, e o nosso audioárbitro nas emissões especiais de desporto, o Pedro Henriques. Muito bom dia a todos. Já vamos olhar para esta 19ª jornada. Arrancou ontem com um jogo de loucos num terreno difícil, também devido ao mau tempo e à chuva. O Casa Pia esteve a vencer por 3 x 0 o Aves, mas no último lance do jogo, o Aves consegue um empate depois também de dois penaltys apontados por Nenê. Mais logo há um Arouca x Sporting. Vamos também voltar atenções para essa partida, que vai contar com a emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. Mas hoje aproveito também a presença do adepto do Benfica, João Pinto, para olhar ainda para um assunto do qual já falamos ontem, o regresso de Rafa ao Benfica. João Pinto, ainda não ouvi a tua opinião. Estás feliz com este regresso do jogador que estava na Turquia e que regressa assim ao clube de onde saiu para o Beşiktaş?

Bom dia. Sim, fico muito contente pelo regresso do Rafa a casa. É um jogador com muita qualidade, que já fez muito pelo Benfica. Vem com vontade, vamos ver se vem com a forma física e se tem os níveis todos certos, mas isso quem treina com ele é que sabe. Mas do ponto de vista geral, gosto muito de ter o Rafa, acho que é uma adição forte em qualidade para o plantel.

Se calhar também não vem colmatar uma posição da qual o Benfica tem falta nesta altura.

Eu acho que ao Benfica falta o parâmetro velocidade no plantel. Faltava-lhe o parâmetro velocidade. Depois, se o treinador prefere usar o jogador com velocidade a 10, ou a extremo direito ou extremo esquerdo, felizmente o Rafa adapta-se a qualquer das posições. Mas agora convém perceber bem onde é que ele se vai encaixar com os outros. Mas depois essas pequenas sujidades vêm é com o treino e com a rotina. Acho que o Rafa vem sempre somar, é sempre uma adição de qualidade ao plantel e, portanto, bem-vindo, rapaz.

João Pinto, queria também a tua opinião sobre as últimas palavras de Rui Costa, de alguma forma aqui a segurar Mourinho nas declarações que tem feito nas últimas horas à imprensa. Era necessária esta palavra de presidente segurando o seu treinador, porque parece que mesmo em termos dos adeptos do clube, há alguma contestação a José Mourinho nesta altura. Os resultados não têm sido grande coisa, mas é mais ou menos certo que ficará até ao final da época.

Sim, até ao final da época, sim, claro. Aliás, eu acho que Rui Costa devia ter sido mais assertivo nesse aspeto, devia ter dito: "Aconteça o que acontecer, o Mourinho é treinador até ao final do ano", sem tirar nem pôr. E depois para o próximo ano, como há aquela cláusula de rescisão em que quer o Mourinho, quer o Benfica podem optar pela saída a um valor promocional, talvez remeter para uma conversa de final de ano para se perceber com que treinador é que se começa a temporada seguinte. Acho que o Benfica, como muito provavelmente, e estou-me aqui só a agarrar às probabilidades, muito provavelmente vai sair da Liga dos Campeões, depois vai ter 14 jogos até ao final do ano, em que tem que mostrar muita coisa, já com o plantel recomposto, e depois depende muito daquilo que esses 14 jogos disserem sobre a continuidade do Mourinho. Qualquer coisa que se diga agora, qualquer jura de amor que se faça, é só uma questão de tempo e resultados até se poder trair ou não.

Luís Pinto Coelho, muito bom dia. Bem-vindo também a esta edição de "E o Campeão É...". É um bom regresso de Rafa ao Benfica. Fica mais forte a equipa da Luz a partir de agora?

Olá, bom dia. Se o Rafa mostrar o que mostrou na última época, por exemplo, que esteve no Benfica, obviamente que o Benfica fica mais forte. O que eu questiono sempre é um bocadinho esta política desportiva do Benfica, sempre um bocadinho à volta dos regressos. É a tentativa do regresso do João Félix, é o regresso do Di María, o regresso do Rafa, é falar constantemente no Bernardo Silva. Parece que estão sempre agarrados a um passado. E depois parece-me um bocadinho até contraproducente, porque se investe em Sudakov para jogar naquela posição 10 e depois vai-se buscar Rafa. Talvez com isso vai travar um bocadinho o crescimento de Sudakov. Rafa não joga a extremo há três épocas, acho que irradia muito mais nas cotas do ponta de lança. Parece-me um bocadinho, em termos de política desportiva, contraproducente. Agora, se o jogador vier bem e estiver ao nível que já mostrou, obviamente que no Campeonato Português faz muita diferença, como fez em várias épocas no Benfica.

Luís Pinto Coelho, queria também questionar-te sobre o Futebol Clube do Porto, que pelo que percebi tem hoje um tempo de folga. Há aqui a notícia de uma lesão de Fróld, que não sendo grave, coloca-o em dúvida para o jogo de segunda-feira frente ao Gil Vicente. É uma partida difícil também com uma equipa que vem fazendo um ótimo campeonato e Fróld é nesta altura uma peça basilar na equipa do Futebol Clube do Porto. Quem é que o poderia substituir?

Sim, é aquele jogador que não tem substituto. Eu diria que, neste momento, o Porto tem 15 titulares e Farioli vai rodando um bocadinho os jogadores, mas Frau hol mantem-se sempre no 11. Eu acho que se ele não puder jogar, jogará o Gabri Veiga e o Mora. Acho que será essa a dupla de oitos do Porto. O Porto ainda está no mercado a tentar perceber se encontra um médio que pudesse ser a sombra do Frau hol. Vamos ver até o final do mercado, mas é aquele jogador, obviamente, pelo impacto que tem na equipa, que neste momento não tem substituto.

Pedro Henriques, muito bom dia. Bem-vindo também à edição deste sábado de "E o Campeão É". Queria questionar-te também, não sei se tens opinião sobre uma notícia que estive a ler esta manhã a propósito do novo contrato do Benfica para os direitos televisivos. Ao que percebi, será para os próximos dois anos, antes da entrada em vigor da centralização dos direitos. Esta é uma notícia importante. Essa centralização vai, de facto, acontecer daqui a dois anos e o Benfica consegue com este novo negócio e com a operadora, uma almofada financeira de que poderia precisar.

Em relação a essa questão, vamos lá ver. Tudo o que se possa fazer em relação às questões das transmissões televisivas e estes contratos serão sempre contratos de curto prazo, porque a lei é imposta governamental e portanto, daqui a dois anos, tudo tem que ser alterado. Como é que vai ser alterado e quais são os benefícios que os clubes tirarão? A gente sabe perfeitamente que é isso que está em cima da mesa. Os ditos grandes não querem perder o dinheiro que já ganham e o Benfica, sobretudo, como uma das principais referências nesse tipo de mercado e com os dinheiros que usufrui. Mas sabemos que os outros clubes poderão vir a tirar proveito e vantagem garantidamente em termos financeiros. Pelo menos é essa a perspectiva e o que se tem em cima da mesa, sabendo que depois as questões da solidariedade entre os clubes, pelo menos em Portugal, e como ficou provado na última assembleia da liga, é um bocadinho como o fair play do Jorge Jesus, que é uma treta, porque, por exemplo, aquelas questões de mecanismo de solidariedade com clubes da liga dois, simplesmente não passou, porque houve clubes que no voto secreto não votaram nisso. Ou seja, ainda se olha muito para dentro e para aquilo que é como é que eu, no meu quintal, consigo tirar melhor proveito e não se olha para aquilo que é o futebol na sua globalidade. Aparentemente, este contrato que o Benfica vai fazer para resolver questões, e também tem que se pensar no imediato financeiras, parece-me ser uma medida boa para o Benfica, sendo que daqui a dois anos, tudo isto tem que ser mudado. Deixa-me só acrescentar, se for possível, rapidinho, duas coisas. Em relação ao Rafa, já o disse ontem e vou voltar a dizer. Neste momento, olhando para o plantel do Benfica, qual é o melhor jogador do Benfica? É o Rafa. Não tenham dúvidas, é o Rafa. Depois há a questão, não joga há três meses, competição, momento de forma, o estado de espírito, a cabeça, etc. Isso são questões a posteriori. Neste momento, o Rafa é o melhor jogador do Benfica. Em situação normal, é o Rafa e mais 10. Minha perspectiva. Em relação ao Mourinho, também dizer o seguinte: não se esqueçam que há aqui um fator exógeno que vai ser muito relevante e importante. Primeiro, o que é que o Benfica pode fazer até o final da época. E isso também vai determinar um bocadinho da vontade do Benfica, dos benfiquistas, do próprio Rui Costa, em relação à continuidade do Mourinho. Mas nós vamos ao campeonato do mundo de seleções. Partindo do princípio que vai haver, com esta questão política também, com algumas equipas a quererem boicotar, vamos lá ver o que vai acontecer. Partindo do princípio que vai haver, vamos ver o que é que Portugal faz. E em função do que Portugal fizer, também expira o contrato do nosso mister, do selecionador nacional. E isso também vai ser determinante. Se formos campeões do mundo, acho que se renova o contrato, se não for e a coisa não correr muito bem, acho que o Pedro Proença não vai dar continuidade ao contrato. E aí surge o amor antigo e surge aquilo que se fala muito, que é o Mourinho um dia estar na seleção. E é por isso que se calhar, o próprio contrato que o Benfica fez com uma cláusula simpática para poder rescindir, também possa estar dependente daquilo que a seleção fizer, daquilo que vai ser o futuro do selecionador nacional e daquilo que possa vir a ser o futuro selecionador nacional. E aí o Mourinho também entra na equação garantidamente. Portanto, há aqui muitos fatores que passam para além daquilo que é a produção do Mourinho e do Benfica propriamente dito e que passam por este fator, na minha opinião.

É uma boa análise. Pedro, fico contigo também por uma questão que tem sido falada até por Rui Borges no lançamento deste Roca Support, em que acontece mais logo. A questão do tempo. Parece que está a dar tréguas esta depressão Ingrid, com melhorias durante as próximas horas. Ainda assim, fala-se da possível queda de neve. Já ontem vimos um jogo complicado com o Casa Pia vs Aves, num terreno muito empapado. Achas que este fim de semana vai ser difícil para os relvados portugueses?

Aqui a questão que se coloca é esta: nós vamos ter um congresso de futebol agora no próximo fim de semana, na Federação Portuguesa de Futebol, e que vão ser discutidas as tais comissões 19 que foram criadas com uma série de medidas para o futebol. E só uma delas é que tem a ver com arbitragem, o resto é outras comissões. Eu acho que uma das preocupações aqui não é só a Federação, obviamente, até se calhar é mais a liga do que a Federação, mas é toda a gente em conjunto, é a melhoria daquilo que são as condições dos próprios estádios, sejam elas para acolher os adeptos, terem outras condições, os próprios espetáculos que muitas vezes se criam em torno do futebol para que não seja só o jogo de futebol, mas é para os intra-apps e para os intervenientes e, no mais importante, as condições do relvado. E nós andamos aqui sistematicamente a discutir isso. Claro que nós não mandamos no tempo. Sabemos que as condições climatéricas, quando são muito adversas, acabam por ter influência, mas sabemos que também quanto melhor for a qualidade, questões de drenagem, etc, de um relvado Maior é a probabilidade que tem de resistir a essas condições extremas e que esse fator não seja um fator de alteração. E qual é o problema aqui? Primeiro, as lesões dos jogadores, que corre-se muito mais riscos de haver lesões, sobretudo quando se começa a levantar o relvado. E depois, também sabemos que para as equipes que tecnicamente são melhores, o tapete é muito importante, porque quanto maior for a dificuldade da bola ir no chão, de fazer o passe, etc, isso vai sempre beneficiar quem tecnicamente é menos bom e quem está num papel mais de destruição. E é essa muitas vezes a preocupação do Benfica, do Porto e do Sporting, por norma, como é o caso dos Açores, o Santa Clara, que é dos piores relvados, quando se deslocam a determinados campos que, seja pela natureza do relvado, seja pelas condições climatéricas que agravam essas condições, vão garantidamente ter um fator que é lhes mais prejudicial e que beneficia mais a outra equipe. E é nessa perspectiva que há muito esta preocupação. Primeiro, as lesões, e o Sporting tem sido um exemplo de muitas lesões, e depois a questão técnica, que é dificuldades para pôr a bola na relva e fazer aquilo que as equipes grandes conseguem fazer.

João Pinto, olhemos então para este Arouca-Sporting. O que esperas desta partida? Tem aqui alguns pontos interessantes, pelo menos no possível regresso de Pote e de O'Mant. São novidades na lista de convocados. Temos também essa renovação nos últimos dias de O'Mant com o Sporting. É um Sporting que começa a ficar também mais forte com estes regressos e ficará mais difícil de alcançar por parte do Benfica, que tem esse objetivo?

O Benfica só joga um jogo com o Sporting, portanto, a partir daí, depende muito daquilo que o Sporting possa fazer, mas o Benfica não controla isso. Agora, em relação à equipe do Sporting, eles vão de autocarro e podiam de ir de balão de confiança. Depois de tudo aquilo que aconteceu com o Paris Saint-Germain e aquilo que tem acontecido com a equipe do Sporting, definitivamente, sim, o Sporting está numa fase com uma moral gigantesca, está muito confiante, tem um plantel fortíssimo, é muito bom neste tipo de jogos contra equipes mais pequenas, tem um ataque continuado muito forte e por isso todo o favoritismo vai para os de Alvalade. É claro, há algumas armas do lado do Arouca e o relvado é uma delas, se calhar, uma das mais importantes. E, portanto, para a malta do Arouca, do Benfica e do Porto, quanto mais chover, melhor.

Luís Pinto Coelho, é possível que o Sporting escorregue em Arouca?

Pode ser que a neve ajude a escorregar. Mas acho difícil, porque o Sporting, como o João Pinto disse, é muito forte no ataque posicional, tem um ataque extremamente criativo e vai apanhar uma das piores defesas da liga. O Arouca já foi muitas vezes goleado pelo Sporting, por exemplo. E parece-me que apanhar um Sporting forte em termos atacantes, ainda por cima moralizado contra uma defesa débil, acho que será difícil o Arouca causar aqui uma surpresa. O único ponto poderá ser um bocadinho essa questão do tempo e também o Sporting ter festejado um bocadinho a mais a vitória com o Paris Saint-Germain e terem desligado um ou dois dias e não entrarem tão concentrados hoje, mas parece muito difícil o Arouca tirar pontos ao Sporting.

Pedro Henriques, esta vitória importante frente ao campeão europeu é mais benéfica ou pode ser prejudicial também devido a alguma euforia neste encontro do Arouca?

No plano teórico, vencer e ganhar é sempre o tónico preferencial para motivar e, portanto, é sempre benéfico. Ganhar da forma como o Sporting ganhou, e ao campeão europeu, é ainda mais benéfico em termos de moral. Agora, o Luís tem toda a razão, o problema não é quando mudas o chip do Campeonato Português para a Liga dos Campeões, é quando vens ao contrário, quando vens da Liga dos Campeões para o Campeonato Português, ainda por cima com a tal vitória, com a tal euforia, que pode haver aquela percepção de que se ganhamos ao campeão europeu, ganhamos a qualquer um e depois esquecem-se que estas equipes ditas mais pequenas, além de jogarem em casa, têm treinadores muito competentes e fazem das fraquezas, no sentido genérico, de forças e motivadas, mais frescas, às vezes, fisicamente, por trabalharem só para este jogo, e depois com treinadores muito astutos que leem bem o jogo e sabem anular as peças, até porque conhecem bem o Sporting, como conhecem o Benfica e o Porto, portanto, criar aqui um grau de dificuldade. Agora, eu diria, respondendo à tua questão, eu prefiro que o meu clube, seja ele qual for, ganhe e seja motivado pela vitória do que esteja em derrotas e agora vá tentar vingar o resultado. Eu prefiro ao contrário. Portanto, será sempre um fator positivo, mas o Campeonato Português reserva-nos sempre muitas surpresas com as equipes ditas mais pequenas a baterem o pé às grandes.

Pedro Henriques, vi-te esta semana bastante contente com essa vitória histórica de Portugal no andebol frente à Dinamarca. Hoje há jogo com a França, presumo que vás estar atento também a essa partida. Para além de termos também o Europeu de Futsal, que começa hoje com Itália e Portugal, são os portugueses a defender.

Em relação ao Europeu de Futsal, teremos mais oportunidades de vir a falar, porque temos claramente hipóteses de ganhar, como outras seleções. Somos claramente favoritos e candidatos, mas estamos inseridos num grupo com outras seleções. Falaremos mais à frente. Em relação ao andebol, que está mais avançado, entramos no main round, fizemos aquela vitória histórica, começámos logo com dois pontos e todos os jogos são difíceis, todas as seleções são difíceis que vamos enfrentar, e os dois primeiros jogos eram e são os mais difíceis. São as duas equipes mais cotadas. A Alemanha, acabamos por perder, independentemente da arbitragem, não vamos fazê-lo, mas podemos aqui discutir algumas questões de arbitragem, se calhar com impacto no jogo, e a questão com a França, porque a França é a outra das grandes potências. Aliás, penso que é o campeão europeu em título neste momento, é outra das grandes potências e, portanto, calhou-nos logo estes dois jogos mais difíceis. Se hoje conseguimos fazer o que fizemos contra a Dinamarca, relançamos as hipóteses de podermos estar numa meia-final. Uma derrota hoje cria a dificuldade, que é ficarmos nos dois primeiros lugares para podermos seguir para as meias-finais. De qualquer maneira, estamos no mais alto nível do patamar de andebol e tudo é possível. E nós acreditamos que a seleção de andebol pode fazer o mesmo que fez contra a Dinamarca hoje contra a França.

Seleção de andebol e a seleção de futsal são duas partidas importantes que acontecem esta tarde. Não sei se, Pedro Henriques, vai o teu campeão e a tua nota para algumas destas modalidades, mas desafio-te.

Vou já dar a minha nota então e fico já despachado, no bom sentido da palavra, para dizer que o meu campeão, obviamente, vai para estas duas modalidades. Era aqui as minhas notas. O andebol, com a esperança que consigamos fazer algo que fizemos contra a Dinamarca, para mantermos vivos a hipótese de ficar nos dois primeiros lugares, até porque partimos logo com dois pontos de avanço e podemos estar na meia-final, que era realmente o objetivo. E em relação ao futsal, vamos dar o pontapé de saída. Os jogos são todos difíceis também, porque acho que temos uma seleção claramente com hipótese e que seja também realmente uma boa prestação. Vou dar 17 às duas seleções, baseada na esperança que amanhã possamos estar a dar 20 a ambas as seleções.

Combinado. João Pinto, a tua nota para o teu campeão de hoje?

Vai para o Nenê. Aquela entrada em campo ontem frente ao Casa Pia, um 17 para o Nenê, que no alto dos seus 42 anos continua a marcar. Depois, uma nota 10 para o Casa Pia, para saberem o que é bom quando se deixam empatar no último minuto. Fizeram-nos a nós e portanto ficam a saber que dói. E finalmente, claro, um 17 também para as duas equipas, para o futsal e para a handebol, que hoje entram em campo e representam Portugal.

Luís Pinto Coelho, quem é o teu campeão de hoje?

Sim, não dá muito para fugir a isso, mas queria dar um 20 ao Nenê, obviamente, porque faz-nos sentir jovens. Aos 42 anos continua a fazer a diferença. Eu aos 47 ainda me sinto muito jovem, porque o jogador aos 42 a continuar a fazer gols na primeira liga, ajuda-nos sempre a sentir jovens. E também, obviamente, para as nossas seleções, um 19 em jeito de incentivo para depois amanhã, se puder, dar um 20.

Muito bem, amanhã voltamos a reunir os nossos campeões na edição de domingo de "E o Campeão É?", depois das 11h30.