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Soube há pouco o empate desta madrugada da seleção nacional frente ao México, no mítico Azteca. Com muitas experiências, trocas e baldrocas, Martinez não conseguiu desmontar a muralha mexicana e o nulo nesta partida foi mesmo o resultado final. Noutros destaques, Vilas-Boas e Varandas foram suspensos. Castigos diferentes que vamos analisar nesta edição de "O Campeão É". Hoje com o João Castro, Pedro Henriques e também o João Pinto. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar por esse empate a zero entre Portugal e México, jogo em que Portugal teve apenas dois remates enquadrados com a baliza. Martinez mexeu no plano e tentou também ter aqui mais mobilidade. A seleção não conseguiu mostrar muito, tudo com muita pouca intensidade e muita indecisão na hora de criar realmente situações de jogo. João Castro, um jogo que deu para experimentar novas dinâmicas, dar alguns minutos a jogadores que em circunstâncias normais se calhar não teriam, tendo em conta algumas lesões na nossa seleção nacional. Quais são as tuas notas positivas e negativas que tiras deste teste frente ao México? Bom dia.

Ora bom dia. Notas positivas, ninguém se lesionou. Notas negativas, todos perdemos 90 minutos da nossa vida a ver aquele jogo. Acho que foi um jogo sem muita história, obviamente, com pouca baliza. Eu não me lembro de uma defesa do Rui Silva e também dificilmente me lembro aqui de alguma defesa exuberante do guarda-redes do México. Temos realmente um remate de Portugal em cada parte.

Um remate ao poste que cria mais perigo.

Sim, e o Gonçalo até falhou ali um golo mais ou menos fácil também. Tivemos um meio-campo que não funcionou claramente com o Samu Costa e Rúben Neves. Não percebi muito bem qual era a ideia do selecionador, porque Portugal com dois jogadores com este formato no meio-campo realmente fica muito mais preso. E portanto, foi um jogo amigável, claramente, em todo o sentido. O que é que valeu de Portugal uma nota positiva? Não deixou o México, que é uma equipa que sai bem em transição, sair em transição com perigo. Talvez a nota mais positiva. Ou seja, a nossa reação à perda e o posicionamento pós-perda foi bom. Nota positiva a entrada do Pedro Neto, acho que mexeu um bocadinho com o jogo. Gonçalo Guedes entrou mal na partida, diga-se de passagem também, e obviamente quando entrou o Vitinho e o João Neves, Portugal assumiu o controle do jogo. Mesmo sem criar muito, a verdade é que controlámos o jogo. E portanto, eu acho que são essas as notas, não há muito mais. Nota também, obviamente, para o Paulinho ter jogado uns minutos no México pela seleção portuguesa, mas de resto foi tudo muito amistoso.

João Pinto, muitos jogadores a ganhar minutos, uns a aproveitar mais do que outros, e outros também a ter mais minutos do que outros. Alguém te surpreendeu?

E outros a não ter minutos nenhuns, o Pote continua a não aparecer. Foi um bocado aquilo que o João Castro disse, foi um jogo muito amigável, extraordinariamente amigável. Não sei se houve nachos no intervalo ou uma coisa assim do gênero. Foi extraordinariamente amigável. E poucos remates à baliza, pouca vontade. E depois tivemos esta coisa, quando entrou o Pedro Neto, saiu o Nuno Mendes. Quando podíamos ter ali uma ala fabulosa, de repente sai metade. E na primeira parte tínhamos o Nuno Mendes, mas estava o Félix, que o que fazia era receber a bola, metia para dentro e procurava alguém desmarcado. Portanto, tivemos muitos apontamentos bons de muitos bons jogadores, mas não tivemos uma equipa. Estamos naquela fase em que também interessa não mostrar o baralho todo. Interessa meter as cartas junto ao peito, que os outros selecionadores também estão a ver o jogo e convém não mostrar as armas todas. Gostei de algumas coisas que foram feitas na bola parada. Vê-se que há ali um trabalho, uma vontade de aproveitar estes momentos de estágio com os jogadores para treinar mais do que tudo, situações, por exemplo, de bola parada, que podem vir a ser fundamentais. E portanto, gostei de algumas coisas nas bolas paradas, nos livres, especialmente, num canto, aquele canto que o João Félix podia ter marcado. Boas notas, coisas boas, mas pouquinho. Deu sono.

E à hora que era, ainda mais sono. Pedro Henriques, tu estiveste bem privado para analisar também todos os lances deste Portugal-México. Possivelmente és a pessoa que tens mais notas desta partida rumo ao mundial.

Tenho algumas. Terei mais umas coisinhas positivas no sentido de que era importante fazer aqui um pré-treino sob o ponto de vista da adaptação àquilo que vai ser a realidade entre estares ao nível do mar e de repente teres de te deslocar para um sítio onde vais jogar na altitude. E relembro que este Estádio Azteca está a 2240 metros de altitude e como a adaptação do corpo humano, os tais três a sete dias, mais ou menos dará uma média de 14 treinos que tu precisarás para fazeres a adaptação, porque o ar é rarefeito, a concentração de oxigênio é menor e portanto, a resposta do corpo é aumentar os batimentos cardíacos para transportar a mesma quantidade de oxigênio. Como isso não é possível fazer, o que é que cientificamente está mais ou menos provado que resulta? É a rapaziada treinar ao nível do mar sempre até ao limite de ir para o jogo, ir só para o jogo para fazer o jogo. A adaptação ao esforço não é conseguida feita, mas há uma coisa muito importante: como os efeitos mais severos de entrares e ires fazer um jogo nestas condições aparecem 24 a 48 horas com as insônias e com as náuseas, ao ires diretamente para o jogo, evitas esse tipo de resposta menos positiva por parte do corpo. E portanto, eu acho que nesse aspecto foi bom, como vai continuar a ser bom, agora Portugal regressar e ir para um estádio com outras condições, que é estádio fechado, 20°C de temperatura e a própria relva que é diferente desta, sob o ponto de vista daquilo que depois é a reação Da bola a rolar. Portanto, eu acho que Portugal está a fazer aquilo que, e o Agostinho Açora também falou um bocadinho sobre isso, que não se fez no tal mundial do nosso descontentamento, em que até foram para lá com muita antecedência. Está bem que havia aqueles problemas das contestações. Portanto, nesse aspecto, eu acho que Portugal está a tirar sensações positivas daquilo que o vai esperar, vendo já e tirando daqui algumas conclusões. Depois, para terminar o do México e Portugal, a própria arbitragem ontem, como disse aqui o João, até isso também foi muito amigável, nem vamos discutir aqui os muitos penaltis que poderiam ter existido ou não. Um árbitro da Guatemala, um assistente da República Dominicana, o outro da Nicarágua e os VARs da Costa Rica. São coisas que no mundial não vão acontecer. O próprio perfil do árbitro deixa um bocadinho a desejar. Sinto-me sempre um bocadinho embaraçado e envergonhado quando vejo um árbitro quase dos anos 80. Não levem a mal, o árbitro em ser um atleta e o próprio perfil tem que refletir isso também na parte física. Depois, uma novidade das 10 substituições que os jogos amigáveis passaram a ter. Dantes, quando dava formação aos treinadores, aos árbitros, não se esqueçam, seleção A só seis substituições, porque era o que estava. Houve uma alteração na regra e isso vai ser bom para poder testar mais gente. Portanto, voltamos a este perfil de 10. Se as seleções concordarem, pode-se fazer mais. Para isso Portugal e os Estados Unidos concordaram e vão fazer 11, se quiserem. Portugal também tinha 10, só fez nove. E depois, o facto do Pedro Neto ter que ter um bocadinho mais de cuidado. Excelente jogador, agitou o jogo, mas se ele tem a mesma reação a doer que teve ao minuto 54 que o Galhardo, vem para a rua. Simplesmente, é cartão vermelho o que ele fez, aquilo foi modo wrestling e depois prejudica claramente a seleção e é nestes momentos que se tem que pensar e tem que se treinar também isso. E última nota, o cooling break, que também foi feito, que vai de 90 segundos, minuto e meio a três minutos, a tal pausa para hidratação e que o árbitro aplicou e que também vai acontecer no mundial e que também é importante. Ontem, por exemplo, a segunda, que foi um bocadinho mais longa, foi 1 minuto e 56. Não esgotou os tais três minutos, mas Portugal também a fazer uma adaptação àquilo que é uma realidade e que vai ser, que são os cooling breaks no mundial.

Pedro Henriques, que também falou sobre este caso de Pedro Neto no "Sem Falta", está disponível em podcast. Portugal, que tem o seu próximo teste frente aos Estados Unidos na noite de terça-feira, com relato aqui em direto na Rádio Observador. Foi um jogo que deu para fazer muitas mexidas e testar aqui novas dinâmicas. Terminou zero a zero no estádio mítico do Azteca, que teve também uma situação lamentável, um adepto do México acabou por falecer ainda antes deste encontro entre Portugal e o México. Vamos agora virar atenções para o castigo de André Villas-Boas e também Frederico Varandas. Vou começar por ti, Pedro Henriques, para analisar estes dois casos, antes de ouvirmos aqui o João Castro, que é também adepto do Sporting. Castigos diferentes. André Villas-Boas suspenso por 10 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Frederico Varandas 20, um castigo mais pesado, declarações que não são iguais e sabemos aqui o que está em causa. Uma penalização justa depois deste tipo de comportamento? Pedro Henriques.

Desculpa, tive aqui um break no meu aparelhinho. Eu ouvi esta parte final da pergunta que estavas a me falar dos castigos que foram aplicados a André Villas-Boas e ao presidente Varandas, é isso?

Exatamente. Um de 10 dias para Villas-Boas, 20 dias para Varandas.

Ouvi a pergunta toda. Isto para dizer o seguinte: nós ontem estivemos, e o João Castro cá também, se calhar o universo portinguista e portista agora estão a se esgrimir em termos de argumentos. Eu acho que o ambiente, mais do que estar a responder se 10 ou 20 são justos, porque obviamente muitos desses castigos não passam por pessoas que percebem de desporto, vamos desentender isso, passa por pessoas que percebem de direito e que estão ao serviço do desporto e que muitas vezes, por isso depois aparecem os Estados e esses tribunais, que acabam por às vezes levantar as suspensões ou reduzir ou diminuir, e que estão claramente a prejudicar aquilo que é o desporto, porque o desporto não pode viver e infelizmente continua a viver nos timings da justiça civil comum, tem que viver nos timings da justiça desportiva, da folha de Excel, um bocadinho à semelhança da tropa, que tu hoje fazes uma asneira qualquer e antes da próxima ação tens de estar a ser castigado. E obviamente que isto não funciona assim, já sabemos, e isso é mau para a parte do desporto. Depois, se é 10, se é 20 dias, não vou julgar isso. Aquilo que eu julgo, não é julgo, que faço comentário, é que todo este clima e este ambiente, e ontem, não sei de que lado é que está a razão, se realmente houve quem se sentisse mal, se foi por causa dos odores, se não foi, porque o Porto desmente categoricamente. Eu acho é que está instalado um clima.

Houve uma delegada de saúde que também se sentiu mal.

Exatamente. Está instalado aqui um clima entre Porto e Sporting que depois não joga. Primeiro, não joga com os comunicados que o Futebol Clube do Porto faz, acusando tudo e todos e pondo-se no alto das boas práticas. E há algumas, há duas, pelo menos que a gente sabe ou que eu sei, que não são boas. O vídeo em loop, essa eu sei, e sei de conhecimento real, e sei porque também vi a questão dos apanha-bolas. E não jogam uma coisa que são os discursos com depois aquilo que são as boas práticas. Em relação a ontem, não posso ter a certeza do que é que aconteceu. Agora sei que o clima e os discursos são de ódio, claramente, de parte a parte, uns mais do que outros, e sei que estamos a uma semana ou coisa que o valha, agora se calhar não tenho aqui a data, do jogo entre Porto e Sporting para a segunda mão. E temo, penso que é dia 29, agora por acaso não tenho aí a data.

Já te confirmo, Pedro.

Exatamente. E temo que tudo isto que está a acontecer se vá repercutir. E sabes onde é que se vai repercutir mais do que o dirigente que faz o discurso, mais do que o diretor de comunicação de quem quer que seja? Vai se repercutir no povo, nas pessoas, no adepto comum, que depois quer ir a um espetáculo e se calhar vai agredir ou ser agredido, que vai ter consequências. Aquele que não ganha nada com isso, o desporto devia ser entretenimento, devia ser prazer, pois alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E o que vai acontecer é que os mesmos vão se envolver, os mesmos vão ter problemas uns em relação aos outros, vai haver ações de violência, e isto não é bom para o clima que se pretende. Já nem vou falar de futebol, é no desporto, porque isto está a extravasar aquilo que é só mera clubita ou mera eu quero ganhar, tu vais perder, eu sou melhor do que tu e eu sou mais honesto, porque na prática todos têm telhados de vidro e parece que há aqui uma espécie, eu não posso dizer que uma vez disse isto e depois fui criticado Na comunicação social, até na Rádio Observador, por causa de usar uma doença. Há uma espécie de esquecimento por parte das pessoas e uma atitude que não faz sentido algum. E a tal lufada de ar fresco que todos nós estávamos à espera, meu Deus, se calhar têm que vir outros presidentes, agora já não sei, com 90 anos ou com 10.

Lembramo-nos bem disso quando tivemos esta vaga Rui Costa, Frederico Varandas e André Villas-Boas.

Esquece. Está do pior e infelizmente eles não percebem que estão a prejudicar a eles e ao desporto. E é uma vergonha isto que está a acontecer entre Porto e Sporting. O Porto e Sporting, o Benfica agora um pouquinho mais fora, mas o Benfica também noutra onda, muito metido aqui. Não faz sentido nenhum. O que eu posso dizer? Tomem consciência da coisa? Não tomam. Sabes o que é preciso? Termino com isto: um adulto na sala. E neste momento está mesmo a faltar um adulto na sala.

Só para dizer que o Sporting joga com o Benfica dia 19 de abril e dia 22 de abril essa coadjuvação joga com o Porto no Dragão. João Castro, uma rivalidade que está a começar a ficar cada vez mais acérrima e a ganhar outras proporções. E o caso que o Pedro falava aqui, também ia falar contigo, a questão do andebol. O Sporting ontem venceu neste arranque da fase de apuramento de campeão, mas um incidente que leva aqui mais uma vez a termos discurso muito inflamado entre Sporting e Porto.

Assino por baixo aquilo que o Pedro Henriques disse com a sua sabedoria. O ambiente é terrível. Temo realmente que esse jogo da taça se torne numa batalha e o desporto não é uma batalha, é uma competição que devia ser saudável entre duas equipas que querem ganhar. Em relação aos castigos, eu acho pouco. Já disse, enquanto não puserem uma coima pesada, uma multa forte para presidentes, treinadores, jogadores ou diretores de comunicação. O que é que representa 10 dias, 15 dias ou 20 dias para o presidente? O que é que representa? Vai deixar de trabalhar? Está proibido de exercer? Está proibido de mandar e-mails, está proibido de assinar contratos? O que é que representam 10 dias, 20 dias? Não representa nada, para eles é igual. E portanto, enquanto não houver uma coima, se eles pensarem numa multa de 50, depois 100 mil, 200 mil, aí já vão estar caladinhos. Disso eu tenho a certeza absoluta que já vão estar caladinhos.

Mas é preciso chegarmos a esse ponto?

Eu acho que vai ser preciso chegar a esse ponto. A lufada de ar fresco não tem nada. A lufada de ar fresco no futebol foi uma falácia. Nós não estamos a caminhar, estamos a regredir, que é diferente. Em relação ao andebol, eu tive jogo e não tive oportunidade de ver a magnífica vitória do Sporting e soube, porque é a melhor equipa de andebol que eu vi e o Porto tinha grandes equipas de andebol também.

23 jogos consecutivos a ganhar.

É, o Porto teve uma grande esmoreira no andebol e agora tem o Sporting. E o Sporting tem realmente uma grande equipa e vencer no Dragão Caixa não é fácil. Não vi, mas li os relatos e há o relato também da delegada que também se sentiu mal. E também acredito no treinador do Sporting, é alguém que me parece e que merece que confie e portanto acho estranho. E como já vimos no passado a situação do vídeo do Duarte e também vimos os apanha-bolas, não me admirava. E portanto, começo a desconfiar. E aqui uma palavra tem que ser dita para o André Villas-Boas, em termos daquilo que ele faz, as queixas sobre o Sporting, mas depois sobre isto nada diz. Ainda não falou nada dos apanha-bolas. E portanto, aqui há duas hipóteses: ou o André Villas-Boas é conivente com estas atitudes e não as corrige, já teve tempo para corrigir. Eu vou relembrar que o Porto foi a Alvalade pra Taça e foi super bem recebido, não houve incidente nenhum, corrija-me se eu estiver enganado. Não houve nenhuma situação. E aqui volta a acontecer. E portanto, há duas hipóteses: ou o André Villas-Boas é conivente com estas situações, ou o André Villas-Boas não tem pulso sobre o seu clube, porque à primeira tem que corrigir, dizer: "Nós temos que ganhar dentro do campo, não é com estes subterfúgios". E portanto, o André Villas-Boas ou vai para um lado ou vai para o outro. Não pode é estar a fazer queixinhas do Suárez, do Yume e tudo, e depois quando aparecem estas situações, obviamente podem emitir os comunicados todos a desmentir, mas a verdade é que também houve lá testemunhas e pelos vistos a delegada também sentiu-se mal.

Sim.

E portanto, das duas, uma: ou o André Villas-Boas é conivente com estas situações e acha bem, ou não é e põe já uma paragem nestas situações, porque o que vai acontecer no Porto-Sporting nesse tal dia 29 pra Taça, eu tenho medo pelos adeptos do Sporting que vão ao Dragão e também pelos adeptos do Porto que também não têm culpa e que depois, obviamente, o clima é exacerbado. Depois acontecem situações que nós não desejamos. E portanto, eu acho que o presidente do Porto, mais do que realmente as palavras, é as ações, tem que parar com isto. Se realmente, alegadamente, terá acontecido esta situação, obviamente do odor, tudo indica que sim, mas esperemos que seja mais investigado e que vão aparecer de certeza testemunhos.

Sim, vamos ter desenvolvimentos desta questão em breve, possivelmente, porque foi algo que causou aqui o treinador do Sporting, os jogadores.

É que o Sporting começou o jogo sem o treinador no banco. Repara, eu não estou a ver uma coisa de propósito para começar o jogo sem o treinador principal no banco de suplentes. Acho estranho. E sem o seu pivô. Acho estranho que não tenha acontecido nada. E se não aconteceu e a situação foi toda entre parentes forjada, castigue-se também o Sporting.

João Castro, para concluir, para ainda ouvirmos aqui o João Pinto.

Sim, para concluir, o André Villas-Boas tem duas hipóteses: ou é conivente e portanto o seu discurso não bate a bota com a perdigota, ou então não tem pulso no seu clube, obviamente dentro das instalações. Aguardo que realmente seja corrigido rapidamente.

João Pinto, um bocado alheado deste drama entre Sporting e Porto, mas o que pensas sobre isto tudo? Ontem este jogo de andebol fica manchado por este incidente.

Claramente manchado. Aquilo que o Pedro e o João disseram sumariza aquilo que eu acho que toda gente de bem acha. O contrário também é um pensamento engraçado, que é: para não ter sido pensado e levado a cabo por alguém que sabia o que estava a fazer, qual é a outra possibilidade? Houve uma senhora da limpeza que não tinha olfato, que foi demasiado prestimosa e que deixou aquilo demasiado limpo? E o do vídeo, como é que foi? Por acaso, foi mesmo naquela televisão que calhou mal e as bolas foram os miúdos que combinaram? Qual é a outra possibilidade? Qual é o outro cenário? É muito difícil de aceitar que isto não venha de cima. Já são muitas para não vir de cima.

Um incidente que mancha esta partida. O Sporting venceu 33-30 sobre o Futebol Clube do Porto e como dizia há pouco, são já 23 jogos consecutivos a vencer. Está imbatível neste campeonato, que agora arranca a segunda fase. Vamos passar para as vossas notas de campeão. Pedro Henriques, vou começar por ti.

A minha nota de campeão vai para a seleção nacional, na perspectiva de toda a envolvência deste momento de preparação, com as coisas que correram bem e também com as coisas que não correram muito bem, que aqui os dois Joões falaram muito bem. Mas vou dar uma nota 15, porque no fundo isso também serve para a preparação da seleção e também para o Pedro Proença, porque eu gostei das intervenções que ele teve ontem a nível da comunicação social, talvez menos cauteloso que o Roberto Martinez sob o ponto de vista da ambição, mas a mostrar aquilo que eu acho que é muito importante que Portugal também o faça. Eu sei que as pessoas podem dizer que não é o caminho certo estarmos recadinhos a dizer que não somos candidatos a nada e depois logo se vê. Eu, por acaso, penso de maneira diferente. Não é desmedidamente, não é dizer que somos os melhores, nada disso. É com cautelas, mas falarmos que somos ambiciosos, temos equipa para ser campeões, queremos ganhar. E eu acho que esse discurso do Pedro Proença, no meu ponto de vista, é assertivo e por isso nota 15 para esta fase da preparação da seleção.

João Pinto.

A minha nota é um 15 para este estágio para adeptos que houve neste jogo de madrugada. Vai ser este o nosso mundial. Também é para nós nos habituarmos ao ar rarefeito cá de casa, porque já está tudo a dormir. Foi bom, é um estágio importante para os adeptos. Nota 15.

15 para o João Pinto, muito bom. É mesmo humorista.

João Castro, fechamos contigo.

15 para este estádio, o Azteca, que me faz lembrar o primeiro mundial que eu vi com olhos mesmo de ver, que foi o mundial do México, onde foi neste estádio que o Maradona fez, se calhar, a melhor jogada de sempre no mundial. E é um estádio belíssimo. Eu lembro a primeira vez que vi, achei incrível como é que o México tinha um estádio daqueles, mas é realmente um estádio fantástico. Depois, dou nota, obviamente, 18 à equipa de andebol do Sporting e dou nota negativa, neste caso, à situação que se passa no futebol português, a este clima, claramente.

Ficamos por aqui nesta edição de domingo de "E o Campeão É". Há mais amanhã a partir da 13h10, hora habitual durante a semana. Um abraço a todos e bom fim de semana.