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Este é o Youven Sorê. Lembro que também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta manhã estão conosco Helena Matos, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapatoso. E esta manhã vamos à Operação Influencer. Há novos dados, mas começamos ainda com os efeitos Pedro Nuno Santos e desta vez, Miguel Santos Carrapatoso, foi Fernando Medina a falar de um mau regresso. O PS está muito dividido com este regresso.

Está e não ficará por aqui. Passa a publicidade, mas Duarte Cordeiro responderá hoje no canal Now, no seu espaço habitual de comentário. Portanto, amanhã, quarta-feira, teremos mais um capítulo.

Estaremos a falar de uma outra figura do PS.

E a principal figura, neste caso, porque foi o principal visado e é a história que tem mais elementos shakespearianos. Sobre Fernando Medina, tem todo o direito de responder a Pedro Nuno Santos e de se sentir visado pela referência aos taticistas que saíram. Não foram a jogo porque o momento não era mais oportuno. Portanto, Fernando Medina tem aqui todo o direito de responder a Pedro Nuno Santos, mas não deixa de ser curioso que Fernando Medina tenha perguntado se Pedro Nuno Santos, por exemplo, tinha refletido sobre os seus próprios erros e limitações na liderança do partido, dizendo que Pedro Nuno Santos perdeu uma oportunidade de o fazer. Não deixa de ser estranho que Fernando Medina, tendo tido um papel tão importante no governo de António Costa, ele próprio não tenha feito a reflexão sobre o que falhou nos oito anos do governo de António Costa, porque instalou-se, a determinada altura, uma narrativa no Partido Socialista de que o grande responsável pela catástrofe e pelo resultado a que chegou o Partido Socialista foi mesmo Pedro Nuno Santos, apagando todas as insuficiências dos governos de oito anos de António Costa. E nesse aspecto, muito concreto, Pedro Nuno Santos tem razão, porque de facto houve e há quem no Partido Socialista não queira refletir sobre aquilo que falhou, sobre aquilo que ficou por fazer e sobre a forma como acabou o governo de António Costa contribuiu para os maus resultados do Partido Socialista. E o Paulo vai falar sobre muito do que se passou na Operação Influencer. E para lá de todas as questões que estão sob investigação, há um facto indesmentível e que até hoje muita gente no Partido Socialista não quer falar, que é o facto de uma pessoa de estrita confiança de António Costa ter escondido dinheiro vivo no gabinete que funcionava ao lado do gabinete do primeiro-ministro.

Como Pedro Nuno Santos recordou, de resto.

Como Pedro Nuno Santos recordou, e bem, porque instalou-se e há muita gente que ainda hoje acredita que tudo não passou de um golpe de Estado, que o Partido Socialista foi afastado do poder por uma qualquer conspiração. E é pena que Fernando Medina, que agora pede a Pedro Nuno Santos que reflita sobre aquilo que não fez de bem, e houve muitas coisas que Pedro Nuno Santos não fez bem, não tenha sido também ele um dos protagonistas a assumir que aqueles oito anos não correram sempre bem, ficou muita coisa por fazer, ajudou a alimentar muitos dos ressentimentos que depois contribuíram, por exemplo, pra ascensão do Chega. E é pena que continue a haver muita gente no Partido Socialista que não consiga fazer essa reflexão. E depois entramos nesta competição, que já é uma competição de egos e de projetos políticos e de projetos de poder, sendo que ninguém está verdadeiramente interessado em refletir sobre o que falhou. Acho que passado este tempo, e já passou tempo suficiente, o Partido Socialista poderia já estar numa fase de discutir mais ideias e fazer uma autorreflexão mais crítica do que propriamente andar a defender legados de um e de outro.

Uhum. Miguel Pinheiro, falta aí essa reflexão ao Partido Socialista?

Sim, mas eu discordo aqui um bocadinho do Miguel Santos Carrapatoso. Porque sim, claro, com certeza que o fim do governo de António Costa deixou o PS numa situação problemática, mas nas eleições de 2024, com Pedro Nuno Santos, a distância entre a AD e o PS foi de 0,2 pontos percentuais. Depois ainda temos que somar outras parcelas, não é 0,2 pontos percentuais, mas enfim, a diferença entre o PS e o PSD foi curta naquelas eleições de 2024. O que provocou esta queda abrupta e desastrosa do PS foi, na sequência disso, as precipitações de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos fez aquilo que faz sempre, julgando-se ungido por Deus. Entendeu que ele sim é que teria que ser o primeiro-ministro, liderando a esquerda portuguesa, e forçou uma ida a eleições que não precisava ter forçado. Ele podia ter feito um trabalho paciente de reconstrução do Partido Socialista e, em vez disso, optou, em vez da paciência, do trabalho demorado, optou, como sempre, pela precipitaçãoE pelo teatro e pelo melodrama. E as coisas correram como correram. Por isso acho que não devemos ilibar totalmente Pedro Nuno Santos do estado em que o PS está neste momento. De resto, nós temos aqui uma situação típica no Partido Socialista. O Partido Socialista gosta de dizer que o PSD é que tritura líderes, mas o Partido Socialista tem um longo historial de problemas de sucessão. A seguir à sucessão de Mário Soares, tivemos longos períodos fratricidas e tivemos, claro, o António Costa contra António José Surra. Depois dessa eleição traumática, António Costa decidiu que as novas gerações não poderiam passar pelo mesmo, porque o PS não aguentaria e teve uma opção, que até poderia fazer sentido, que foi a de promover uma série de possíveis sucessores, promovê-los e deu-lhes funções no governo para que eles pudessem mostrar aquilo que valem: Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, na esperança de que dali surgisse um líder incontestado, que pela sua competência se tornasse uma espécie de líder incontestado que sucedesse ao próprio António Costa. Mas enfim, é muito difícil controlar a realidade. O que aconteceu não foi isso. Estes candidatos a sucessores, nenhum reconhece o outro como líder natural e, portanto, estamos a assistir a isto. E eu acho que ao PS aplica-se em 1991, depois da segunda maioria de Cavaco Silva, Basílio Horta, que na altura ainda estava no CDS, descreveu o partido como um grupo de amigos que se odeiam cordialmente. E acho que aqui o destino do PS foi este. Temos, até de forma mais literal, porque todas estas pessoas foram muito amigas no passado, o partido está agora reduzido a um grupo de amigos que se odeiam cordialmente. Pedro Nuno Santos, pelos vistos, odeia Duarte Cordeiro, Fernando Medina seguramente odiará Pedro Nuno Santos e, claro, isto cria um problema no futuro próximo. Vai haver muito sangue político no PS nos próximos tempos para saber quem é que sucede a José Luís Carneiro, porque se há uma coisa que une todas estas pessoas é a ideia de que José Luís Carneiro não vai lá. E por isso, enfim, daria um seis ao PS que voltou àquilo que queria evitar, que é uma guerra fratricida entre amigos que se odeiam cordialmente.

E daí um seis. Helena, um Partido Socialista muito dividido, muito partido.

Sim, mas o problema não é esse. Os partidos, os grandes partidos em geral, e às vezes os pequenos também, têm dentro de si várias correntes e é suposto até que tenham, mais à esquerda, mais de centro, mais de direita. E a questão é que no PS não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer, e para usar uma expressão que foi aqui usada pelo Miguel Santos Carrapatoso, nós estamos numa luta de egos. Nós temos ideologicamente dificuldade em perceber quão diferentes seriam, em termos de executivo puro e simples, um governo chefiado por Duarte Cordeiro de um governo chefiado por Fernando Medina. O que é que os distinguiria, de facto, para que se possa dizer que seria substancialmente diferente? Com Pedro Nuno Santos, porventura, teremos até dificuldade em entender quais é que seriam as medidas. Eu gosto imenso de ideologia, adoro ideologia, porque o pior que pode acontecer a um partido é ficar entregue a questões quase de pele, questões de egos que não resolvem nada e só complicam. Mas eu acho que o problema aqui com o Pedro Nuno Santos, neste momento, pode ser muito outro. É que se repararmos, neste momento nós temos, até pelas circunstâncias daquilo que é a vida televisiva em Portugal, os diferentes candidatos a líderes, e não apenas do PS, diga-se, sentados em estúdios de televisão. E eles mandam recados uns para os outros sentados em estúdios de televisão. Eu já trabalhei há muitos anos numa rádio, não interessa qual era, em que era tudo muito jovem, mas mesmo muito jovem, e então houve pivôs que se apaixonaram e mandavam recados na emissão uns para os outros.

Palavras-código.

Pois, só que a certa altura não era tão código, já toda a gente percebia.

Qual era a rádio, Helena?

Não, isso querias tu saber.

Não foi quando se zagaram. Fica mais agradável.

Era tudo muito jovem. Portanto, até acontecia tudo. E portanto, o que é que acontece? Eles transformaram os estúdios de televisão numa espécie de recados uns para os outros.

E é o que está a acontecer.

E é o que está a acontecer. E é importante ter em conta que não é apenas a impetuosidade de Pedro Nuno Santos. Eu adorei esta expressão do Miguel Pinheiro, adorei mesmo, que é que o Pedro Nuno Santos devia dedicar-se a um trabalho paciente de reconstrução do PS. Eu não consigo dizer isto sem rir.

Já ganhaste o dia, Miguel.

O Miguel Pinheiro não deveria estar... quer dizer, dizer isto para Pedro Nuno Santos, ao que é que ele devia fazer um trabalho paciente de reconstrução do PS, quer dizer, é uma contradição entre os termos, pronto. Entre os termos e o homem.

O que é que eu hei de dizer?

Pois, tu sabes que eu tenho razão. E portanto, o que é que isto dá? Eu acho que um dos problemas com Pedro Nuno Santos neste momento é que ele pode ter outra tentação. O homem dos dois aeroportos, o homem das mensagens, o WhatsApp daquela maneira, pode ter outra tentação que é achar que há espaço à esquerdaPara outro partido.

Faz.

E não sou eu que estou a dizer, não fui eu que inventei.

Começa a falar-se disso.

Começa a falar-se também nos estúdios de televisão. Penso que o primeiro a dizer isso diretamente, porque é do Partido Socialista e por isso é que conta, nós aqui já tínhamos dito algumas vezes, foi o Pedro Adão e Silva. Portanto, vamos ver até onde é que este trabalho paciente de reconstrução do PS que Miguel Pinheiro desejava, não se vai tornar num trabalho impetuoso de estraçalhar do Partido Socialista.

Sim. A tua nota, Helena.

Do Miguel Pinheiro, vocês desculpem.

E qual é a nota?

Eu dou-te um oito, que é aquela nota que se dá quando nunca se deve perder a esperança. Tu és um homem com esperança, mas eu acho que estás com esperança a mais, Miguel.

Vou tentar fazer melhor.

Não, quando Pedro Nuno Santos fizer o trabalho paciente de reconstrução do PS, eu dou-te um 20 e até um prémio, porque acho que é uma coisa extraordinária.

Fica prometido.

Miguel Santos Carrapato, a tua nota vai para quem?

Vou dar um oito ao PS, acompanhando aqui a Helena, mas com uma explicação nesse sentido. Ou seja, acho que se tornou muito fácil para muita gente no Partido Socialista apontar o dedo a Pedro Nuno Santos, que tem óbvias responsabilidades na forma como conduziu o partido, porque lhes é conveniente, porque de alguma forma o desresponsabiliza por tudo aquilo que não fizeram nos oito anos em que foram poder, a começar em António Costa e, naturalmente, estendendo a Fernando Medina, que teve muitas responsabilidades na receita que seguiu e nas respostas que não foram dadas.

Fica justificado o teu oito para o Partido Socialista. E Paulo, o tema que trazes aqui pode também ser mais uma acha pra fogueira. Há novos dados da Operação Influencer, operação que fez cair o governo de António Costa.

Pois, é uma operação importante porque não é apenas uma operação judicial. É uma operação judicial que teve um impacto político diria quase único, quer dizer, faz cair um governo de maioria absoluta, não é coisa pouca. E nós todos nos lembramos há quase três anos, foi em 2023, os acontecimentos dessa manhã. E eu acho que o que se sabe hoje, as novidades, que no fundo é uma conversa entre António Costa e Lacerda Machado. Estes dados novos, no fundo, remetem-nos para alguma humildade que todos nós devemos ter quando estas coisas acontecem, de conceder que provavelmente, e o provavelmente aqui é irônico, os procuradores, o Ministério Público, os investigadores, sabem muito mais do que nós. Porque há informações que são divulgadas, houve aquele sobressalto com o último parágrafo, tanto que já se falou do último parágrafo. E nós assistimos algumas pessoas do PS até a falarem sem aspas, que aquilo tinha sido um golpe de Estado. E portanto, é uma acusação grave, não provada, mas uma acusação grave. E o que nós sabemos hoje é que de facto, o processo terá mais informação. E atenção, não sei se isto é minimamente relevante em termos criminais. O que se passa é que António Costa falou com Lacerda Machado, o seu amigo próximo, e o então primeiro-ministro disse: "Já sei que foste lá dar boas notícias ao Vito Osca", lá é o gabinete, certamente. E o Lacerda Machado diz que sim, o projeto está com uma dinâmica extraordinária, ao que parece, os americanos vão finalmente sério em Sines. E a conversa continua. Por que isso é importante? Porque António Costa, na conferência de imprensa que deu no dia 11 de novembro de 2023, sobre Lacerda Machado, disse peremptoriamente por duas vezes: "Ele nunca falou comigo a respeito deste assunto e em circunstância alguma". E repetiu: "Nunca por nunca falou comigo a respeito desse assunto". Ou seja, António Costa lá saberá porque é que teve a tentação, ou a vontade, ou o impulso de negar numa conferência de imprensa, um facto que ele saberia certamente que não é verdadeiro. Isto é, ter omitido ou ter mentido, falando diretamente. Isto é, por que este assunto de uma conversa de Lacerda Machado com ele, porque era relevante ao ponto de ele o negar publicamente. E é um bocadinho só essa alerta. Portanto, nós ainda não sabemos da missa a metade. Sabemos que o governo caiu, sabemos que houve um dramatismo terrível, porque há quem atribua ao Ministério Público intenções políticas, que isso teria sido uma trama entre o então procurador, o presidente da República e por aí fora. E, portanto, há aqui alguma humildade. Vamos com calma, vamos perceber o que isso vai dar, vamos tentar perceber que outras informações podem ser reveladas, para depois avaliar então que importância legal ou criminal é que elas podem ter. Eu não sei se esta conversa só por si tem relevância criminal.

Se é incriminatória ou não.

Mas há aqui um facto.

Revela que há versões diferentes.

Que há versões diferentes e que aquilo que António Costa quis contar.

E que tem um peso político.

Claro, aquilo que António Costa quis contar ao país naquele momento não é verdade e, portanto, vamos aguardar com humildade.

E isso dá uma nota, que é?

Dá uma nota. Antes de mais, à mentira, a António Costa, um seis, porque ele é aqui apanhado, de facto, a mentir, a tentar ocultar o facto.

Sim, uma inverdade ou uma mentira.

Uma inverdade, se quisermos.

E o Vencedor regressa mais logo na tarde política. Numa versão alargada que começa logo a seguir ao jornal das 18h. Esta terça-feira dão notas a Judite França, o Salmo Crespo e o Nuno Gonçalo Poças.