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Explicador da Rádio Observador e na próxima segunda-feira, o preço da gasolina e do gasóleo devem cair, depois de terem subido esta semana. O gasóleo poderá descer cerca de €0,05 e a gasolina 95 cerca de €0,03. Eram, pelo menos, estes os cálculos disponíveis antes de eu e a Judite França entrarmos aqui para o estúdio da rádio, mas vamos agora conferir se estes preços estão corretos, Judite.

Vamos sim, com Mafalda Trigo, é vice-presidente da NAREC, Associação de Revendedores de Combustíveis. Bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Mafalda, confirma-se a descida de €0,05 no gasóleo e €0,03 na gasolina já na segunda-feira, como estava previsto ainda há poucos minutos?

Sim, já recebemos inclusivamente preços finais a partir de segunda-feira e confirma-se a tendência e os valores são exatamente esses. Em média, naturalmente.

Exatamente, em média. Isto, obviamente, reflete as oscilações no mercado provocadas pela guerra no Irão. Mas, Mafalda Trigo, ficamos sempre com aquela dúvida, apesar de agora estarmos a assistir a uma descida, se os preços são mais rápidos a subir do que a descer?

Em termos da instabilidade internacional, ainda sentimos uma grande ambivalência, não se sabe muito bem para onde seguimos e, portanto, esta descida suave, comparando com as subidas das últimas semanas, acaba por espelhar exatamente esta situação. Está com uma certa cautela e contenção, no sentido de ver como é que efetivamente o conflito do Medio Oriente vai evoluir durante a próxima semana e reflete a média da semana. Só para ter uma ideia, hoje o petróleo e o Brent, que é o que faz ligação ao nosso preço de referência, já voltou a subir.

Mas tinha tido uma queda de 10%.

Exatamente, teve uma queda abrupta. Entretanto, já voltou novamente a subir. Não muito, portanto, por isso mesmo é que vai acontecer a descida na próxima semana, mas de qualquer forma, é uma descida ainda muito contida. Vamos ver o que é que isto vai dar.

Mafalda Trigo, ajude-nos aqui também a perceber outra coisa. Se as grandes marcas acabassem com os temas de promoções, de descontos, os preços poderiam baixar significativamente?

Com estes descontos, que são feitos pelas gasolineiras, pelas marcas das companhias petrolíferas, acaba por o preço que é comprado pelo consumidor ser bastante diferente do preço de venda ao público, que é anunciado. Quando é anunciado um preço, depois sobre esse preço, vai incidir em 90% das situações, os descontos associados. Portanto, normalmente esses preços de venda não espelham corretamente o preço de compra dos clientes.

Mas, portanto, o preço normal está inflacionado para conseguir conter estes descontos e promoções. É isso ou não?

Não vejo isso dessa forma.

Mas ninguém perde dinheiro, não é?

Não, como é evidente, não perdem dinheiro. Mas há um preço de venda ao público. As companhias pretendem fidelizar os seus clientes para que seja mais importante para o consumidor ir àquela marca em detrimento de outra. Portanto, de forma a fidelizar os clientes, faz descontos nas várias acepções, dependendo da companhia, ou acordos com supermercados, com descontos cruzados, dependendo da companhia em questão, todas elas têm um procedimento mais ou menos igualitário.

E Mafalda, diga-nos, nesta altura, a concorrência é mais feroz entre as marcas?

Sim. Neste momento, estamos a assistir a uma concorrência muito feroz, em algumas situações até concorrência desleal, onde alguns postos de abastecimento de combustível ou revendedores vão buscar o produto a Espanha, que têm custos em termos de impostos muito diferentes dos nossos. Neste momento, até o preço de venda, devido à baixa da taxa do IVA, está bastante diferente e depois fazem concorrência com as empresas que trabalham as coisas corretamente em Portugal, pagando os devidos impostos. Portanto, tem essa situação.

Mas isso de ir buscar combustível a Espanha é legal?

É legal se forem feitos os devidos pagamentos.

É que ainda recentemente tivemos uma fiscalização sobre isso.

Exatamente. Onde foi detetado que, por dia, passavam 70 milhões de litros, se não estou em erro com os números.

70 milhões?

Eu penso que era uma média semelhante a isso.

Passavam. Ia concluir a frase.

Portanto, parte dessas importações cumpriam a lei e pagavam os devidos impostos. O problema é aqueles que não o fazem, porque a importação de combustível leva a que tenha que ser pago o ISP à parte, tenha que fazer-se a introdução das reservas de biodiesel em termos de um fixo pago para a introdução. E se as pessoas pagarem, se as empresas pagarem os devidos impostos, é o mercado a funcionar, não tem qualquer problema. A questão é que, como foi detetado por algumas situações, parte dessa importação não está a cumprir a legislação nem a pagar os devidos impostos.

Mafalda Trigo, muito obrigado. Ficamos, pelo menos, com essa notícia de que os preços dos combustíveis vão baixar na segunda-feira, cerca de €0,05 no gasóleo e €0,03, tudo em média, na gasolina 95. Muito obrigado, Mafalda Trigo, por ter estado aqui na Rádio Observador.

Muito obrigada a eu pela oportunidade. E boa tarde a todos.

Boa tarde. Vice-presidente da NAREC.