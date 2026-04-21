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Bem-vinda, senhora vereadora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mudou alguma coisa nestes meses em que esteve como vereadora independente e viabilizou várias propostas?

Olá, muito boa tarde a todos, a vocês aí no estúdio e a todos que nos possam estar a ouvir. Não mudou nada, Judite. O que se passou foi o que eu acho que se fosse eu a presidente, gostaria que me facilitassem, me fizessem, isto é, dar tempo para assentar a casa, assentar a vida, orientar uma câmara grande, com muitos processos ainda pendentes, com tudo de novidade. Muitas das medidas e das propostas que foram à reunião de câmara eram efetivamente propostas anteriores que tinham sido deixadas por tempo, e pela questão da campanha eleitoral e das eleições que tinham sido deixadas por resolver. Portanto, havia que resolver um sem-número de coisas. Eu penso que meio ano, nós tomámos posse a 4 de novembro, estamos a 21 de abril, eu penso que este tempo é um tempo mais que suficiente e começámos a perceber que era efetivamente a altura de mudar o paradigma.

A senhora vereadora é vereadora independente, foi eleita pelo Chega, entretanto desfilou-se. Mas deixe-me fazer-lhe a pergunta diretamente para tentarmos perceber um pouco melhor esta situação. Está ou não está com o Executivo liderado por Ana Brilhosa?

Começou muito bem. Disse que eu sou independente.

Exatamente.

E como independente, eu tenho a enorme liberdade de fazer aquilo que sempre prometi em campanha, que é defender o Conselho de Coimbra. Portanto, não é uma questão de estar com o Executivo da coligação Avançar Coimbra ou com o Executivo da coligação Juntos Somos Coimbra. Eu tenho um papel totalmente livre, portanto, eu posso pensar naquilo que eu sempre entendi que a política devia ser, que é uma política de serviço à população.

Então deixe-me traduzir isto. Está disponível a continuar a apoiar pontualmente o Executivo, caso as propostas lhe pareçam justas?

Exatamente, por isso é que eu me tornei independente.

Vamos só perceber o que está aqui em causa, porque foi nomeada gestora do Instituto Técnico, Artístico e Profissional de Coimbra em março, nunca chegou a exercer funções. O que aconteceu nesse período?

Olhe, o que aconteceu foi que eu fui nomeada. Entretanto, eu tive um acidente de trabalho. Estive em casa, muito embora fosse às reuniões, mas muito condicionada. Tive um mês e tal parada. Entretanto, começaram a perceber que o ITAP necessitava obrigatoriamente de ser repensado. E com base nisso propôs-se dar um novo olhar e uma nova roupagem ao ITAP.

E a senhora vereadora não concordou com essa proposta, é isso?

Exato, era o que eu ia dizer. Numa primeira fase, juntamente com a presidente, estivemos sempre dentro do mesmo registo, só que entretanto foram aparecendo outras diretrizes, assim que seja possível dizer

Não quer ser mais específica só para tentarmos poder dar um exemplo ou outro?

Claro que sim. Sabe uma coisa? Para mim não há nada como ser o mais límpido e cristalino, porque quem mente depois é uma chatice, tem que andar constantemente a mentir para justificar a primeira mentira que deu.

A história da humanidade corrobora o que está a dizer.

É, não é? Eu também penso isso. Isto, entretanto, passa por: vamos repensar o ITAP. Isto passa por um ITAP deixado pelo anterior executivo à mercê de quase um expulsar do sítio onde estávamos. Onde está o ITAP. Eu ainda falo no estávamos.

Mas a senhora já não está no ITAP?

Não estou. Mas eu ainda tenho esse registo. Não estou. E então este novo executivo, lá está, nestes tais seis meses, teve que encontrar outro espaço, pensar outro espaço. O espaço não é o suficiente nem o necessário.

Portanto, decidiu fazer uma fusão com a Associação Intermunicipal.

Exato.

Estamos a falar da escola profissional, não é?

Escola profissional da Tábua. Tábua e Oliveira do Hospital. A primeira de todas, Oliveira do Hospital. É a mais antiga delas todas, depois vem Tábua e depois até tem Arganil, mas neste momento seria só Oliveira do Hospital e Tábua. E a partir deste momento, toma conta das decisões todas outra pessoa, o vereador que tem o ITAP e a PROVESO, que é a empresa detentora do ITAP, a seu cargo, e eu pura e simplesmente fui tirada da equação.

Portanto, votou contra a fusão.

Não, ouça, porque a partir do momento em que não me perguntam o que eu acho, que não me levam a uma reunião com os trabalhadores do ITAP, que não me levam ou não me transmitem, porque eu não precisava de ir a lado nenhum, até porque estou a trabalhar e mantenho o meu trabalho, mas não me transmitem quais são as negociações a ser feitas e o que tem que ser dado e o dar, o que eles nos deem de benefícios e nós a eles, para que seja formalizada a associação. A partir do momento em que não há um registo, não há um cálculo feito sobre as consequências económicas deste tipo de posição e correndo o risco de me ligarem a esta necessidade, entre aspas, de despachar este processo para eventuais benefícios retirados da minha parte por ser administradora, prejudicando Coimbra e a Escola Profissional de Coimbra, eu não podia permitir tal, porque eu não concordei. Aliás, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu só tive conhecimento do que se estava a passar no dia em que tive acesso, como todos os outros vereadores da oposição, como eu também sou, ao caderno da reunião.

Maria de Helena Castro, uma última pergunta. Candidatou-se pelo Chega, saiu, agora podemos dizer que se aproximou um pouco do executivo liderado por Ana Abrunhosa. Onde é que se situa hoje? Se podemos fazer a pergunta assim.

Eu sempre me situei, desde sempre, numa postura democrata cristã, humanista, personalista. Este é o meu registo. Este foi o meu registo e este será sempre o meu registo.

E agora será uma vereadora independente a analisar caso a caso tudo o que é proposto em Coimbra.

Caso a caso, sempre em prol do benefício do meu concidadão.

Maria de Helena Castro, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter estado aqui em direto conosco na Rádio Universitária.

Ora essa. Obrigada eu pela oportunidade de me deixar explicar. Obrigada.