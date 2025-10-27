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O que se passa em Espanha. Confirmou-se em votação, esta segunda-feira, o murro na mesa do partido catalão de Carles Puigdemont. Ruptura com o governo de Pedro Sánchez. Recebemos neste explicador o jurista Gonçalo Doroteia Sevada e o politólogo Diogo Noivo. Judite França. Bem-vindo. Agora sim, bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Diogo Noivo, começo por si. O que leva o Junts, partido catalão, a romper com o governo do PSOE de Pedro Sánchez?

Olá, Judite. Há motivos oficiais e motivos oficiosos. Os motivos oficiais são, em grande medida, promessas não cumpridas de Pedro Sánchez, nomeadamente que a língua catalã passasse a ser uma língua oficial nas instituições europeias, o atraso na transferência de competências em matéria de imigração e fronteiras do governo central para o governo regional catalão e a catadupa de casos de corrupção, tráfico de influências e peculato que mancham o governo, o partido e a família de Pedro Sánchez. Esses são os motivos oficiais. Depois há motivos oficiosos, que são os mais fortes, evidentemente. Por um lado, a anistia aos catalães não inclui Carles Puigdemont, isto é, não inclui o líder do Junts. E por outro lado, apareceu na Catalunha um partido novo chamado Aliança Catalã. É um partido criado em 2020, separatista, abertamente xenófobo, que é um partido que está a crescer muito nas intenções de voto e está "a roubar muito eleitorado ao Junts". Importa não esquecer que o Junts é um partido de direita. Esta Aliança Catalã também é um partido de direita e, portanto, o crescimento da aliança está a esvaziar o Junts. E o Junts, neste momento, está a ser visto como um partido que prometeu independência e não conseguiu essa independência, como um partido que apoia o governo espanhol de Pedro Sánchez, quando esse governo está completamente cercado por casos de corrupção. E portanto, a jogada do Junts e de Carles Puigdemont é essencialmente tentar salvar um pouco a honra da casa e ver se na arena política da Catalunha não desaparece mais do que já está a desaparecer por várias razões, nomeadamente por força deste partido novo.

Gonçalo Doroteia Sevada, bem-vindo também. Por que rompendo, o Junts não apresenta uma moção de censura?

Olá, Judite. Olá, Diogo. O Junts não apresenta uma moção de censura porque provavelmente este quadro parlamentar é aquele onde melhor se pode fazer valer as razões oficiosas que o Diogo apresentou há pouco relativamente à Aliança Catalã, que me parecem, sem dúvida, as mais válidas. E a mim parece-me que o Junts deixou de ter, porque percebeu que não consegue pressionar Pedro Sánchez a mais do que aquilo que já teve. Acho que voltou a recentrar as suas intenções e os seus objetivos naquilo que é a luta na Catalunha e não como maneira de pressão a Pedro Sánchez. E portanto, apresentar uma moção a Pedro Sánchez neste momento, provavelmente levaria a novas eleições, naturalmente, e nessas novas eleições não é claro que o Junts e que os seus sete deputados tivessem mais peso eleitoral do que têm hoje. E portanto, as desvantagens em apresentar uma moção de censura diretamente pelo Junts são óbvias. E é possível que o próprio PP, se apresentasse uma moção de censura, eu não tenho claro que o próprio Junts se juntasse a essa moção de censura, não tendo nada para apresentar como moeda de troca, nada ao seu eleitorado, precisamente pela questão da Aliança Catalã estar a colher parte do próprio eleitorado na Catalunha.

Diogo Noivo, gostaria de perceber se faz a mesma análise que o Gonçalo, no que toca a este facto de, pelo menos para já, o Junts não apresentar uma moção de censura e também abordar aqui a reação do PSOE. Diz que há um absoluto respeito por esta decisão de ruptura, mas ao mesmo tempo tenta minimizar a importância, dizendo que há uma mão estendida ainda ao somar da coligação do governo.

Sim, várias coisas. Num país, numa democracia normal, isso levaria à queda do governo, na medida em que a maioria parlamentar que sustenta o governo desaparece. Agora, a normalidade já abandonou a política espanhola há algum tempo e, portanto, não é expectável que Pedro Sánchez se demita. Aliás, Pedro Sánchez, se nós quisermos ser rigorosos, há algum tempo que não está a governar. Espanha está há dois anos, vai para o terceiro, sem orçamento de Estado. O governo espanhol não consegue criar no Parlamento uma maioria para aprovar um orçamento de Estado, que é um instrumento essencial à governação. Portanto, em termos muito práticos, o governo já não tem uma maioria funcional no Parlamento. O governo praticamente não consegue aprovar leis no Parlamento. Pedro Sánchez está a governar por decreto. E portanto, Carles Puigdemont, na conferência de imprensa que dá, tem várias frases interessantes. Uma das mais interessantes é: Pedro Sánchez e o governo poderão ocupar cargos, mas não poderão governar. Ora, Pedro Sánchez já está sem governar há algum tempo. E já está sem governar há algum tempo por um pecado original. O governo espanhol é uma geringonça à espanhola e, portanto, o Partido Socialista entendeu-se com partidos de esquerda radical e extrema, mas também com partidos nacionalistas e independentistas da Catalunha e do País Basco Na prática, o que isto faz é que o governo de toda a Espanha esteja refém das tricas e das lutas de poder internas na Catalunha e em menor medida no País Basco. Ou seja, um país que tem 17 regiões está refém da política interna de uma só região. Isso sempre foi claro. Carlos Puigdemont usou uma outra frase que já disse muitas vezes, que é: "O nosso projeto, do Junts, não tem como objetivo a estabilidade de Espanha, mas sim da Catalunha". Ora, os nacionalistas catalães, os separatistas catalães, os separatistas bascos, não só não estão minimamente interessados com a estabilidade em Espanha, como desejam ativamente, de maneira, aliás, declarada, o fim de Espanha. Portanto, Pedro Sánchez criou esta solução política bizarra, inédita, que é ter um governo de Espanha apoiado em partidos que, de forma explícita e objetiva, querem acabar com Espanha. Evidentemente, desde a primeira hora que nós sabíamos que isto não ia correr bem, restava apenas saber por que lado é que isto ia correr mal. Temos estado a ver isso na incapacidade de aprovar, por exemplo, orçamentos de Estado, e estamos a ver isso agora nesta ruptura.

E perante esta fragilidade e este murro na mesa dado pelos Junts, Gonçalo, há aqui maior risco agora de uma nova crise política?

Eu insisto, talvez esteja sendo demasiado pessimista. A mim não me parece que haja grande mudança, apesar destas declarações fortes de Carlos Puigdemont, precisamente porque o atual quadro eleitoral é aquele onde pelo menos ainda vai conseguindo sacar alguns trunfos a Pedro Sánchez e, portanto, dificilmente ganha em ir a novas eleições. Eu queria só acrescentar aqui um ponto àquilo que o Diogo disse e que me parece interessante, que é: o que nós assistimos nos últimos dois anos, desde que as bases do Junts aprovaram este acordo de investidura a Pedro Sánchez, com o respaldo maioritário de cerca de 86%. O que nós vimos foi uma evolução daquele que era o ativo tóxico, passou a ser a vítima. Ou seja, se Puigdemont era um ativo tóxico ou parecia ser um ativo tóxico para Pedro Sánchez e para o PSOE há dois anos, com a questão da lei da anistia, com a ida de vários dirigentes socialistas a Bruxelas, etc, o que nós vemos hoje é o contrário. É que Puigdemont já não quer a fotografia com Pedro Sánchez, ou seja, o ativo tóxico Puigdemont passou a vítima de Pedro Sánchez. E isto é uma coisa notável, que é todos os partidos que de alguma maneira sustentam o atual governo espanhol, para lá do PSOE, naturalmente, todos perderam peso e relevância eleitoral. Todos. Há uma exceção, que é o Bildu, que tem características próprias e o Diogo tem muito mais sabedoria do que eu para falar sobre esse tema. Mas todos os outros partidos, os partidos catalães, os partidos bascos, os partidos galegos independentistas, etc, que sustentam Pedro Sánchez, todos perderam relevância eleitoral. Até o próprio Sumar hoje equaciona ir coligado com o PSOE numas próximas legislativas nalgumas províncias. Províncias essas onde o Sumar e a extrema-esquerda não elegem, mas precisamente pela questão do método onde tentarem roubar o deputado dessa província ao PP. Ou seja, Pedro Sánchez tornou-se um hegemônico naquilo que é a toxicidade a todos aqueles partidos que o sustentam. E, portanto, é muito difícil que esses partidos que o sustentam tenham a intenção de ir, no seu pior momento, a eleições antecipadas. E portanto eu tenho dúvidas que, mesmo no cenário em que o PP apresente uma moção de censura, tenho as maiores dúvidas que Puigdemont, sem uma contrapartida clara e explícita do PP, que eu não vejo como é que poderia dar, acho difícil que apoie essa mesma moção de censura. E, portanto, acho que vamos continuar nisto até que Pedro Sánchez se decida a demitir, porque eu dificilmente vejo uma moção de censura a passar.

Voltando ao motivo oficial para esta ruptura, há uma próxima votação europeia que está marcada para 17 de novembro. Nas semanas que faltam até lá, haverá condições de evitar a moção de censura, de alguma forma convencer Alemanha, França e Suécia da importância do reconhecimento europeu da entidade catalã ou essa porta está fechada? Diogo.

Essa porta está fechada. Eu estou bastante de acordo com a análise do Gonçalo. E essa porta está fechada, como esteve fechada também para que o catalão passasse a ser uma língua oficial ou cooficial das instituições europeias. Uma coisa que Sánchez prometeu aos separatistas catalães, uma promessa que ele sabia que não podia fazer e fez. E agora, naturalmente, os separatistas catalães roem a corda também por isso, não apenas por isso, mas roem a corda. E tudo isto acaba por ser um retrato da forma de governar de Pedro Sánchez, que é prometer tudo a todos, mesmo que ao arrepio da Constituição, mesmo que ao arrepio da lei, mesmo que ao arrepio de princípios essenciais da democracia liberal, para conseguir mais uns meses no poder. E, portanto, a lógica de Sánchez tem sido, ao longo de todos os seus mandatos, mas em particular neste, o poder pelo poder e a sobrevivência a todo o custo. E, portanto, não creio que Pedro Sánchez, e estou muito de acordo com o Gonçalo, não creio que Pedro Sánchez se vá demitir. Pedro Sánchez prefere chegar zumbi ao final do mandato, mesmo que isso se traduza em prejuízos graves para a Espanha. Já no passado, Pedro Sánchez deu provas suficientes de que não é algo que o preocupe em demasia. Também para o PSOE Sim, com certeza. Não estão minimamente preocupados, porque também o Partido Socialista Espanhol hoje não tem nada a ver com aquele Partido Socialista de Felipe González, que nós recordamos do final da década de 80 e década de 90. Hoje é um partido muito mais sitiado, entrincheirado e que se afastou muito dos valores e dos princípios do Partido Socialista tradicional. Importa não esquecer que o Partido Socialista Espanhol, ao contrário do Partido Socialista Português, é um partido muito antigo, tem 140 anos. Atravessou vários regimes. Atravessou a Segunda República, atravessou a ditadura franquista, foi um dos partidos que ajudou a construir a democracia em Espanha e, portanto, é um partido que, tendo vivido realidades muito diferentes, teve sempre Espanha no centro da ação política, ou seja, o Partido Socialista é um partido espanhol. Com Pedro Sánchez deixou de o ser, porque é um partido que está disponível a trocar aspectos essenciais do Estado em troca de pequenas benesses que mantenham o governo na linha de flutuação mais uns meses. E, portanto, vivemos uma situação que é muito utilitarista, que está a ter prejuízos graves para o Estado de Direito em Espanha, a Constituição já foi atropelada de todas as maneiras possíveis e imaginárias. A liberdade de imprensa também já teve melhores dias. A independência do Poder Judicial então nem se fala. Temos o fiscal-geral do Estado, que é um cargo equiparável a procurador-geral da República, que está formalmente acusado por ter emitido "ius irritum" a favor do governo. E, portanto, o procurador-geral da República Espanhola, por assim dizer, por facilitar discurso, já não é uma entidade independente. E tudo isto se explica com as necessidades conjunturais de Pedro Sánchez se ir mantendo à tona. E, portanto, o que é que Sánchez fará? Fará tudo o que for necessário para se manter no poder, nem que seja definhando ao longo de mais dois anos.

Gonçalo Doutro e a Cebada, a médio prazo, o que nos diz tudo isto sobre o futuro do independentismo catalão e até sobre a coesão do Estado espanhol?

A mim parece-me que a semente do independentismo não desapareceu com os acontecimentos de 2017, portanto há oito anos. Ela existe, e tanto que existe que está na Aliança Catalana da senhora Silva Orriols, que note-se, além de ser líder de partido, é presidente da Câmara de uma pequena cidade na província de Girona, que é Ripoll. E portanto, é alguém que tem, de facto, poder executivo, naturalmente limitado àquilo que são as competências, mas que existe. Portanto, a semente do independentismo não morreu, ela existe. A questão é que foi trocando de detentores sobre quem é que no fundo lidera esse movimento. E aquilo que aconteceu nos últimos oito anos foi que a Esquerda Republicana da Catalunha capitulou, e isso notou-se muito nas eleições regionais de 2024, de maio de 24, onde a Esquerda Republicana da Catalunha perdeu muita representação parlamentar, e portanto onde o PSOE hoje governa, o Partido Socialista Catalão, na verdade. E grande parte do eleitorado do Junto, como eu dizia há pouco, sendo um eleitorado de direita, decidiu aproximar-se deste tal partido. Portanto, esse independentismo existe. A questão é que enquanto que talvez o discurso dos independentistas, sobretudo na Catalunha, de há oito, da última década, era muito centrado na questão da identidade catalã enquanto nação pujante do ponto de vista económico, independência sobre o poder de Madrid, etc. Há uma nova camada de discurso que a Aliança Catalana acrescenta, que é um discurso ainda mais identitário no sentido sociocultural do termo. É um discurso muito próprio sobre aquilo que é a família, a imigração, a origem dessa mesma imigração, a pureza sobre os termos do próprio discurso deste partido. Portanto, consegue adicionar esse layer quase até mais contemporâneo sobre aquilo que vemos hoje nas sociedades modernas, portanto, com a irrupção da extrema-direita, da direita radical, o que seja, mas ao nível regional, com essa mensagem independentista. Eu diria que a semente do independentismo não morreu, mas que ao mesmo tempo, é difícil imaginar a ruptura do Estado espanhol, no sentido formal do termo, porque apesar de tudo, o Partido Socialista da Catalunha, pelo menos de maneira explícita, continua a ser um partido não independentista. Portanto, do ponto de vista do poder efetivo, estes partidos têm menos poder do que tinham há oito, 10 anos, mas essa semente existe e não morreu. E portanto, aquela mensagem que é veiculada pelo PSOE, pelo governo de Sánchez, de que foi graças ao PSOE, foi graças a Pedro Sánchez, que o tema se apaziguou e morreu, é falso, porque a verdade é que ele existe e isso nota-se neste tipo de fenómenos.

E se me é permitido acrescentar aqui uma coisa ao que disse o Gonçalo. A semente do independentismo não só não morreu, como continua com muita força. Se nós recuarmos de maneira muito rápida a 2017, que é o ano do suposto referendo à independência da Catalunha, que foi o maior ataque à ordem constitucional desde que há democracia em Espanha, o discurso independentista era um discurso muito identitário, era um discurso abertamente xenófobo e era um discurso contrário à democracia liberal. Esse discurso, que afetou muita gente, muito eleitorado, sobretudo jovens que chegaram à política pela primeira vez Nessa fase de 2017, esse discurso convergia todo para um objetivo, que era conseguir a independência. Ora, os partidos que propunham essa independência e que alimentavam esse discurso, o Junts, a Esquerda Republicana da Catalunha e a CUP, são hoje vistos como partidos do sistema que traíram o eleitorado, isto é, não conseguiram dar-

Colaboracionistas

...colaboracionistas, exactamente, com o governo de Madrid. E portanto, a Aliança Catalã, este novo partido criado em 2020, o que vem fazer é arrebanhar toda essa gente que se sente desiludida pelo independentismo tradicional e dizer-lhes: "Atenção, há aqui uma plataforma nova que apoia num separatismo unilateral, isto é, não queremos negociar a nossa independência com Madrid, vamos avançar para a independência de maneira unilateral, portanto, por rutura absoluta. E portanto, venham a nós, povo independentista, que nós aqui na Aliança Catalã temos capacidade para vos representar, ao contrário do que fizeram os outros". Isto mostra que a semente do independentismo que teve um momento de grande pujança em 2017, não só não foi controlada, que foi um dos grandes argumentos de Pedro Sánchez, que tinha controlado o independentismo, e isso é falso. E o crescimento da Aliança Catalã, para que se tenha uma ideia, de acordo com sondagens, ela está quase com 22 deputados na Assembleia Regional da Catalunha, o que significa que não está muito longe de passar à frente do Junts, e o medo do Junts também é esse. O independentismo catalão não está controlado e havendo um partido que se posiciona para representar essa vontade separatista, esse eleitorado acorre. O problema de fundo está lá, não foi resolvido.

É mais uma crise em Espanha, mais uma vez com a Catalunha no centro das atenções. Diogo Noivo, Gonçalo Duarte Cebada, muito obrigada pela vossa análise, por ajudarem a explicar o que se passa em Espanha. Obrigada aos dois. Tensão política a aumentar no país vizinho. O partido catalão Junts rompeu com o governo de Pedro Sánchez. Este explicador fica disponível em podcast.