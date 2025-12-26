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Ainda estamos imbuídos do espírito natalício, cheios de doces e sempre prontos para mais um joguinho e claro, para mais prendas. Até aos reis acho que está a valer. No Fora do Baralho, sempre sob a forma de cartas, são estas prendas lançadas pela Susana Peralta, pelo Luís Ager Conraria, pelo Jorge Fernandes e pelo Nuno Garoupa. Mais daqui a pouco, na jogada da semana, vamos saber que presentes os Quatro Ases vão dar aos nossos políticos. Nesta primeira parte, eu quero saber é em que medida é que a política vos presenteou este ano, meus caros Quatro Ases. Vamos começar por ti, Susana. Recebeste uma prenda de um não político candidato à Presidência da República e não é quem o auditório possa estar a pensar.

Sim, eu recebi a prenda de finalmente, ao fim destes anos todos, o candidato Vieira ter conseguido chegar ao boletim de voto, vai estar na posição seis. Eu devo dizer que para mim isto é uma prenda por várias razões. Uma das razões é que eu sou realmente uma grande fã do Manuel João Vieira. Passo muitas horas da minha vida a ouvi-lo cantar nas suas várias encarnações artísticas, mas também porque nas tentativas anteriores do Manuel João Vieira ser candidato, eu fui daquelas que foi à junta de freguesia buscar a certidão de eleitor para depois poder apoiar o candidato. Desta vez foi tudo muito mais fácil e é evidente que ele teve mais de 12 mil assinaturas, segundo consta, porque de facto com esta coisa da assinatura eletrónica tornou-se muito mais fácil e conseguiu chegar ao boletim de voto. Eu acho que é um dos maiores artistas portugueses. Eu acho que a maior parte das pessoas tem uma imagem do Manuel João Vieira só numa base de uma pessoa. Acham que se calhar é só uma espécie de cantor pimba que diz muitos palavrões, mas isso está muito longe de ser a verdade. É uma pessoa que canta jazz, que canta rock, que tem uma voz incrível, que canta fado, já agora recupera muitos fados antigos. Aliás, eu já o vi a cantar no Museu do Fado, no auditório do Museu do Fado. E que é ator e que é, sobretudo, um grande pintor. E também é importante perceber que o candidato Vieira é, na verdade, um personagem encarnado por Manuel João Vieira, mas que é o resultado de um coletivo artístico, que é o coletivo homeostético, e a ideia é um bocadinho levantar. Enfim, eu acho que ele tem papel a desempenhar.

Vem acrescentar alguma coisa politicamente a estas presidenciais.

Acho que ele vem acrescentar um pouco de absurdo. Eu acho que nunca é mau ter um pouco de absurdo numa altura em que a nossa história coletiva na Europa está num momento tão negro. Portanto, eu acho que esse absurdo é bem-vindo. Mas ele também levanta questões importantes relativamente, por exemplo, às alterações climáticas. Ele é uma pessoa com uma preocupação ambiental genuína para quem consegue ouvir e ler para além do burlesco do personagem. E, portanto, eu acho que ele poderá trazer alguns debates importantes. Obviamente que ele tem um estilo e que tem um formato que não é necessariamente consensual, mas eu arrisco-me até a aventar o seguinte, e agradecendo mais uma vez esta prendinha no meu sapatinho natalício deste ano, ele está muito longe de ser a pessoa com propostas mais absurdas e mais burlescas nesta candidatura presidencial, e tem, de facto, a vantagem de ser uma pessoa genuinamente original, ou seja, não está a ser pago por nenhuma força obscura da política internacional para fazer avançar agendas perigosas. E conseguiu finalmente esta experiência radical que ele e o coletivo homeostético procuraram ao longo dos anos, que era conseguir que uma personagem de ficção penetrasse na realidade. E ela vai nos surgir no boletim de voto no dia 18. E eu acho que ainda vai nos proporcionar grandes momentos de reflexão e também de diversão. Não nos podemos esquecer que ele vai estar, pelo menos, vai ter direito a tempos de antena. Depois, se vai estar ou não em debates, espero que sim. Espero também que os órgãos de comunicação o chamem para uma entrevista. Desafio aqui o Ricardo Araújo Pereira a fazer o mesmo, para de facto nós termos momentos de alegria e de reflexão um pouco absurda neste momento da nossa história.

Aqui está a prenda que a Susana Peralta recebeu. Nuno, a tua escolha vai para a AD, PSD e CDS, que a AD presenteou-te com a lei do lobbying e a nova comissão para o reforço da independência das entidades reguladoras.

É verdade. Eu tenho sido bastante crítico aqui aos microfones daquilo que eu chamo o falso reformismo da AD, que é muita retórica, pouca ação, mas neste caso há que ver pela positiva e de facto há que reconhecer que a AD finalmente conseguiu fazer aprovar a lei do lobbying, depois de 12 anos à espera dessa lei. Não é a lei ideal, obviamente, deixaram de fora as sociedades de advogados, que continuam todos os partidos a fingir que não é preciso fazer nada. Deixou de fora outras questões. Vamos ver como é que a lei se vai aplicar. Pode haver muitas críticas a esta lei. Aliás, as empresas do primeiro-ministro e empresas como tinha Luís Marques Mendes vão continuar em zonas cinzentas. Não é muito claro como esta lei os vai afetar, mas enfim, é melhor isto do que continuar outros 12 anos à espera. E, portanto, acho que isso se deve à AD. Evidentemente, não foi só a AD a votar a lei, mas deve-se à AD. E em relação aos reguladores, eu preferia que a AD já estivesse a fazer coisas e preferia que já tivesse sido um concurso para a nomeação do novo governador do Banco de Portugal, apesar de gostar muito do Álvaro Santos Pereira, mas preferia que tivesse ganho um concurso em vez de ser nomeado a dedo. Preferia que outros reguladores já tivessem sido nomeados desta forma, mas é positivo que evoluiu para uma comissão que eventualmente irá propor uma série de medidas, incluindo o tal concurso internacional para os reguladores. Portanto, desse ponto de vista, a AD deu dois presentes e vamos ser otimistas em relação à evolução desses presentes em 2026.

Cá estarás bem atento, mas agradado com este presente, estes dois que recebeste. Luís, para ti, curiosamente, as principais prendas políticas que recebeste este ano foram dadas pelos tribunais.

Estamos numa altura em que a Europa e Portugal estão a virar à direita, o que em si não teria mal nenhum, na minha opinião, claro, se estivéssemos a falar da direita tradicional, mas estamos a falar de novos movimentos de direita populistas, radicais. Penso que não será o caso do português, mas muitas vezes mesmo ali a arrasar o fascismo. E no caso português, acho que podemos dizer arrasar o racismo, isso sim, isso é claro. E essa, na verdade, é uma das prendas mais recentes que tivemos do Tribunal Civil de Lisboa, que mandou retirar os cartazes Ventura, que tinham obviamente uma mensagem racista contra os ciganos. E tenho pena que não tenha havido associações de imigrantes do Bangladesh também a pedir o mesmo em relação aos cartazes do Bangladesh. Sobre Portugal não é o Bangladesh, ou uma coisa assim do gênero. Mas queria eu dizer, nestas alturas em que se está a virar à direita e virar para uma direita caceteira e pouco respeitadora de pelo menos de alguns direitos humanos, o que há a fazer é resistir, e é bom ver que há algumas instituições que resistem. E nesse aspecto, o Tribunal Constitucional, já por duas vezes, no caso da Lei de Imigração e agora recentemente na Lei da Nacionalidade, está a impor contra a maioria alguns dos valores liberais que estão inscritos na nossa Constituição. E, portanto, é uma prenda que recebemos, ou pelo menos que eu recebi, que é ver que as instituições em Portugal, pelo menos ao nível dos tribunais, estão a funcionar nestes tempos que são um bocadinho frustrantes.

Aqui os tribunais a darem uma prenda ao Luís e ao Carrondo, neste caso também duas. Portanto, tu e o Nuno estão aqui em vantagem no que toca às prendas no Sapatinho. Jorge, a ti, a política, os políticos não te deram propriamente uma prenda, mas gostavas de ter recebido, posso utilizar esta imagem, um jogo sobre o mercado interno de capitais e serviços, em que os Estados Unidos e a União Europeia seriam aqui as peças deste jogo. Com que objetivo?

Os Estados Unidos, não. Eu acho que este ano eu tive algumas dificuldades em encontrar a dita prenda quando falámos sobre a preparação deste programa, porque, ao contrário aqui dos meus colegas, realmente este ano foi não só uma tremenda desilusão, mas acho que eles também aludiram ao facto de vivermos em tempos difíceis, acho que é indiscutível isso. Por outro lado, não me apeteceu sequer falar de política nacional, porque a política nacional é fundamentalmente os governos, já com António Costa, Pedro Passos Coelho, António Costa, Luís Montenegro, são fundamentalmente gestores de massa falida e que vão aqui controlando, distribuindo o pouco que há pelas pessoas, não há propriamente uma ideia para o país. Portanto, eu acho que apesar de tudo, a Europa, com todos os seus defeitos, ainda continua a ser o único nível ao qual, dada a conjuntura internacional, as coisas podem acontecer que de alguma maneira façam com que o ambiente à nossa volta consiga melhorar, digamos assim, e consigamos ter uma perspectiva de futuro. E é evidente, este ano representou, quando o Trump tomou posse no início de 25, parece há uma eternidade, mas nem há um ano foi, representou claramente a obsolescência do Ocidente, tal como nós o conhecemos desde o final da guerra. A obsolescência no sentido de que houve uma quebra, acho que indiscutível neste momento, e toda a gente assume isso, o fim da aliança transatlântica, que era uma coisa que para alguns de nós, para mim pelo menos, era uma coisa impensável há uns anos atrás. Até porque é uma situação do win-win, quer dizer, os Estados Unidos ganham, nós ganhamos, toda a gente ganha. E portanto, eu vejo a Europa a dizer que precisa de ganhar competitividade, precisa de fazer reformas económicas, inclusive para, no fundo, conseguir pagar a sua independência e a sua autonomia de defesa. E há um conjunto de coisas das quais, no fundo, a Europa não controla. Estou a pensar, por exemplo, na questão da China e da relação económica com a China, mas estou a pensar também, acima de tudo, nas coisas que a Europa controla. E aí há muitas coisas que podem ser feitas. Estou a pensar, nomeadamente, no mercado interno de capitais e serviços, que é uma coisa que pode ser feita, deve ser feita. Basta pensarmos, por exemplo, nesta questão do Mercosul, que havia já uma assinatura prevista para o dia 20 de dezembro e foi novamente adiado, uma coisa que anda em discussão há 27 anos, foi novamente adiado para janeiro. Veremos se de facto o acordo é celebrado ou não. Agora, a União Europeia tem que perceber, há uma coisa, o espírito europeu e as elites europeias fomentam muito isso, a ideia de que é possível, num jogo político e económico, todos sermos ganhadores ao mesmo tempo. E isso não existe. Em qualquer sistema político, económico e social, há sempre ganhadores e perdedores. É o momento da Europa, no fundo, enfrentar a ideia com muita clareza e os cidadãos têm que perceber que há ganhadores, perdedores, que podemos ser perdedores a curto prazo, mas podemos ser ganhadores a longo prazo. E este conjunto de reformas, uma série do Financial Times fez nas últimas semanas uma série de artigos sobre o que significaria, no fundo, o fechar o mercado de capitais, etc. Estamos a falar Qualquer coisa como cerca de € 610 mil milhões por ano que estariam disponíveis para investimentos, startups, que seriam disponíveis na Europa e que não fugiriam, por exemplo, para o mercado de capitais americanos. Estamos a falar eventualmente de um aumento de produtividade na ordem dos 20 pontos percentuais na Europa e portanto seria de facto indispensável para a Europa que isto acontecesse. No fundo, seria uma prenda, mas eu receio que nem daqui a 10 ou 15 anos estejamos no ponto em que se houvesse capacidade política, a Europa dever-se-ia colocar neste ponto e poderia enfrentar alguns dos desafios com muito menos receio. A Europa parece estar com medo de si mesma. No fundo, é aquela velha frase que o Trichet disse há muitos anos: "Nós sabemos exatamente o que é que temos que fazer, só não sabemos como é que havemos de ser reeleitos depois." Porque depois têm medo que haja 100 tipos com os tractores em Bruxelas a bloquear um continente.

Por falar em ganhar e em perder, Portugal vai ganhar, ao que consta, uma projeção de € 140 milhões com o regresso da Fórmula 1 ao país em 2027 e 2028. Susana Peralta, é uma prenda para o país, para ti, para todos nós?

É uma prenda para nós todos. Eu fiquei muito feliz de acabar o ano com isso. Aliás, foi um grande anúncio que já vem desde a Festa do Pontal. Foi a prenda no sapatinho que o primeiro-ministro tinha para nós na Festa do Pontal e que agora vem se tornar mais concreto. E temos então esta estimativa fantástica de 140 milhões de impacto económico no país. E inclusivamente numa notícia do Expresso, há esse respeito a um especialista a dizer que essa estimativa poderia até ser modesta, comedida. E de facto, eu acho que nós todos temos de agradecer neste final de ano esta prendinha no sapatinho dos 140 milhões e da Fórmula 1 em Portimão.

Luís?

Eu quero dizer que a minha filha é fã de Fórmula 1, descobri outro dia. Já me quase queria obrigar a ir a Monza para ver o Grande Prémio de Monza ou Madrid. E isto vem facilitar a minha vida e portanto eu quero agradecer aos políticos e quero deixar bem claro aqui que o sorriso de uma criança vale bem os 140 milhões de euros.

Atenção Susana Peralta, 2026.

A Susana que cesse de ironias e sarcasmos que é bem merecido.

Não, eu aliás não vou ser nada irónica. O sorriso da filha do Luís e esta alegria do Luís não estava contabilizada nos 140 milhões.

É, portanto é muito mais. Aquele especialista que estava a subestimar, exatamente, não estava a contar com o sorriso da Ana Rita.

E é com sorrisos que terminamos esta primeira parte do Fora do Baralho. Voltamos já já a seguir para a jogada da semana. Fora do Baralho ainda em modo natalício e com os quatro ases, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e Nuno Garoupa, muito generosos, como temos visto. Têm cartas-prenda agora para darem aos nossos políticos. O primeiro contemplado vai ser o mais alto cargo da nação, uma prenda, Nuno Garoupa, para Marcelo Rebelo de Sousa.

É evidente, eu acho que nós aqui vamos ter a oportunidade seguramente durante 2026 de discutir os 10 anos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto não me vou pronunciar sobre isso, mas acho que na saída eu gostava de lhe oferecer todos os materiais que necessite para ser melhor ex-presidente do que foi presidente. Acho que nós tivemos dois presidentes que na minha opinião foram muito melhores ex-presidentes do que presidentes, estou-me a referir ao General Ramalho Eanes e a Jorge Sampaio, que acho que depois de sair de Belém, de facto deram, na minha opinião, aquilo que é a projeção de um ex-presidente acima dos partidos, acima da discussão do dia a dia, com intervenções importantes em temas importantes. E na minha opinião, tivemos duas pessoas que foram melhores presidentes do que ex-presidentes, Mário Soares e Cavaco Silva, porque esses aí que saíram de Belém imiscuíram-se nos seus partidos, voltaram às lides partidárias, voltaram às discussões do toca-toca. Mário Soares ao ponto de cilindrar António José Seguro em 2013, na liderança do Partido Socialista, e obviamente Cavaco Silva, metido nas lides internas do PSD ao ponto de apoiar Montenegro e agora escrever artigos, na minha opinião, bastante inaceitáveis sobre candidatos presidenciais. E nesse sentido, eu espero que Marcelo Rebelo de Sousa seja capaz de estar acima das tricas partidárias, seja capaz de estar acima do comentário político, seja capaz de estar acima daquilo que vai ser, obviamente, um período turbulento da nossa política em 2026 e 2027, e possa ser uma referência acima dos partidos, uma referência acima daquilo que são as claques partidárias e a discussão do dia a dia.

Mas não chegaste a concretizar esses materiais que gostarias de dar. Tens alguma coisa concreta?

Sim, tenho uma coisa concreta. Eu gostava, porque sei que Marcelo Rebelo de Sousa já disse isso várias vezes, que não vai fazer, portanto eu gostava que ele fizesse, que é de facto escrevesse a sua biografia e explicasse em livro, com o tempo que lhe tem e a visão e a passagem do tempo, o que andou a fazer durante estes 10 anos e porque é que tomou as opções que tomou, que levaram o país à situação em que ele se encontra neste momento.

Sendo que também vai ter contigo lá para os lados dos Estados Unidos, vai dar aulas.

Por exemplo, nos tempos livres em que não está a dar aulas de Direito Constitucional nas universidades da Califórnia, podia dedicar-se a escrever a sua biografia e explicar porque é que fez o que fez.

Ele não tinha dito que ia dar aulas para os liceus de Portugal?

Não, mas isso já foi sucinto.

Agora vai para as universidades americanas.

Vai ser professor na Califórnia.

É muito melhor ser professor na Califórnia do que dar aulas nos liceus.

Mas também pode dar tudo ao mesmo tempo. Isto também não são soluções mutuamente exclusivas. Desde que haja algum tempinho para escrever sobre o que andou a fazer, eu por mim, pode dar aos miúdos, à Califórnia, o que ele quiser.

Até porque sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa dorme pouco.

Evidente, uma pessoa que dorme cinco horas tem 19 horas para dar aulas a toda a gente.

Vamos agora então. Susana, tens aí para oferecer um cabaz de desistências, por falar em presidentes e presidenciais, a favor de António José Seguro nas eleições de 18 de janeiro.

Sim, eu tenho aqui os dados mais recentes do radar das sondagens do Observador, cujo algoritmo é da autoria do nosso Luís Correria. Por isso, nós temos o Marques Mendes empatado com André Ventura, 20,3%, 20,18%. E logo a seguir, António José Seguro, 16,94%. Eu recordo que o radar das sondagens é o instrumento estatístico um pouco melhor pra nós avaliarmos, tomarmos o pulso ao eleitorado, porque agrega os resultados de todas as sondagens que vão surgindo e, portanto, não é tão enviesado pelas amostras. Isto não é nenhuma crítica maniqueísta às sondagens, é normal, é uma arte difícil, são amostras pequenas e, portanto, ao fazer-se um radar, vai-se buscar poder estatístico a todos os instrumentos que vão aferir as intenções de voto no terreno. E António José Seguro está seguido de perto por Gouveia e Melo. Mas depois, quando eu vou ver os candidatos à esquerda de António José Seguro, temos Catarina Martins com 3,42%, António Filipe 3,27% e Jorge Pinto com 3,17%. Depois eu vou qualificar o que vou dizer agora, mas se nós tivéssemos uma perspectiva sobre isto puramente mecânica, estes cerca de 9% destes três candidatos à esquerda, içariam António José Seguro ao primeiro lugar, aliás, na primeira volta. É evidente que isto não é mecânico por várias razões. Nós não fazemos ideia se estes eleitores que estão dispostos a dar o seu voto a estes diferentes candidatos, estão igualmente dispostos a dar o voto a António José Seguro, porque estes candidatos avançaram também porque entendem que António José Seguro não representa algumas questões importantes para eles, e isso representa, obviamente, um eleitorado. Estas pessoas têm opiniões políticas e visões acerca da função presidencial, que obviamente têm uma representação no próprio eleitorado. Eu não tenho nada claro que estes votos fossem todos parar a António José Seguro, mas podiam ir alguns pra abstenção, podiam ir alguns para Marques Mendes, para Gouveia e Melo, certamente. Agora, não é impossível. António José Seguro está aqui talvez a três, quatro pontos percentuais de conseguir chegar à segunda volta e temos aqui uma base de cerca de nove pontos percentuais. Eu acho que não é impossível. Agora, eu vejo isto com muita dificuldade, porque isto é o chamado jogo da galinha, em teoria de jogos, que é aquele jogo que imagina quando tu tens dois carros a acelerar um contra o outro e é evidente que o pior que pode acontecer é chocarem. Mas nenhum deles quer ser o primeiro a desistir, porque isso é perder o jogo. Até mesmo um jogo da galinha. E eu aqui vejo, sobretudo, um jogo da galinha entre estes candidatos, porque de fato, não é nada líquido. Só ver apenas um destes candidatos, porventura, desistir a favor de António José Seguro, que os seus votos não vão parar a outro candidato à esquerda. E portanto, eu vejo isto com muita dificuldade. Eu devo dizer que, por exemplo, Jorge Pinto tem feito até uma das melhores campanhas à esquerda, porque realmente passou de quase inexistente pra ter intenções de voto equivalentes aos outros candidatos à esquerda. Também é muito difícil imaginá-lo a desistir pra depois os votos dele, porventura, irem parar à Catarina Martins ou ao António Filipe, ou a uma parte deles. Era preciso aqui uma agremiação de vontades e também uma consciência do momento político em que estamos. Já aqui falámos dele, o Luís escreveu sobre isso há dias no Expresso, acerca do que aí vem em termos de nomeação de juízes para o Tribunal Constitucional, de uma potencial revisão constitucional.

O equilíbrio de forças que aí vem.

Temos, sobretudo, uma verdadeira refundação do regime, para o qual era essencial ter uma pessoa à esquerda em Belém. Claro, nós podemos discutir se queríamos, eu certamente também gostava, que António José Seguro fosse um pouco mais à esquerda, ele está claramente à minha direita, mas os outros não vão lá chegar. António José Seguro poderia lá chegar, mas eu vejo isto com muita dificuldade por causa desta questão do jogo da galinha. E já agora, só pra terminar, obviamente, há aqui um ator, que é o PS, que se tem portado pessimamente nisso tudo. Também é um pouco injusto estarmos permanentemente a pedir responsabilidades a estes candidatos à esquerda, quando o PS anda a fingir que isto não é com eles, arriscando a própria sobrevivência. Imaginem o que o André Ventura vai dizer quando tiver, porventura, um primeiro lugar na primeira volta e depois na segunda volta, seja com quem for, toda a gente a unir-se contra ele. É difícil imaginar um cenário mais dourado para André Ventura capitalizar nesta sua participação nas eleições presidenciais, obviamente, achincalhando o PS até não poder mais.

Jorge, estavas aqui a acenar?

Sim, eu concordo com tudo que a Susana disse. Eu acho verdadeiramente surpreendente como é que as elites do Partido Socialista não perceberam que precisam de António José Seguro e que ele próprio poder-los-ia ajudar imenso. Há aqui uma questão fundamental, que é, neste momento, algumas coisas estão, salvo alguma surpresa, acho que há dois candidatos viáveis a presidente da República, que é Marques Mendes, com maior probabilidade, e António José Seguro. Acho que o almirante, não é impossível, mas parece estar a perder caminho e terreno e parece estar com algumas dificuldades. E eu não consigo entender como é que a esquerda, ou melhor, consigo entender, não consigo é perceber a motivação, digamos assim. Como é que o ódio a António José Seguro, no fundo, é maior do que a ideia de ter um presidente, apesar de tudo, de esquerda. Marques Mendes disse que os anos 90, houve um momento em que os ovos estiveram todos no mesmo cesto, pra usar esta metáfora clássica. Mas nos anos 90 não tínhamos André Ventura, não tínhamos a possibilidade de o PS ser dispensável para uma revisão constitucional. No fundo, neste momento, o legislador, o deputado mediano, o deputado que ideologicamente divide o Parlamento em duas metades, está ali algures entre o PSD e o Chega, o que significa como uma enorme deslocação dentro do Parlamento para a direita. Sob esse ponto de vista, talvez seja o momento da democracia portuguesa, até porque os equilíbrios contam, isto não é uma mera retórica, digamos assim, mas é talvez o momento em que é mais preciso distribuir as coisas de forma mais equitativa, dada a preponderância da direita no Parlamento e em muitos outros órgãos.

Luís, não sei se queres dar já a tua opinião ou se também queres falar aqui do radar das sondagens.

O Radar das Sondagens está no ponto em que disse a Susana. A Susana e de certa forma o Jorge. Neste momento há duas pessoas que claramente lideram a corrida para a segunda volta, que é Marcos Mendes e André Ventura, e há um terceiro, que é António José Seguro, que ainda tem possibilidades de lá chegar.

Uma terceira peça do jogo. Queres oferecer, Luís?

E concordo que o Almirante está em perda e acho que nas próximas semanas vai se afundando.

Já agora, antes de passar à tua prenda, Nuno, algum comentário sobre este Radar das Sondagens, que leitura que fazes?

Acho que o Radar das Sondagens, como disse o Luís, os resultados são muito claros. Lembrar às pessoas talvez que o Radar das Sondagens, tal como a Susana explicou, tem a vantagem que as margens de erro são inferiores, porque é um cômputo de várias sondagens, é como fazer diferentes amostragens na mesma população. Nesse sentido, aqui sim, ao contrário de algumas sondagens em que se vê diferenças de meio ponto ou de um ponto, ou de um ponto e meio serem apresentadas como grandes diferenças, porque aqui sim, diferenças já de dois pontos começam a ser significativas do ponto de vista das inferências estatísticas que podemos fazer. E nesse sentido, acho que o que o Luís e a Susana disseram está correto.

Vamos agora à tua prenda, Luís. Um kit para desmontar armadilhas. E ofereces a quem este kit? A José Manuel Pureza, o novo coordenador do Bloco de Esquerda.

Exato. Eu queria lhe dar uma prenda, porque ele foi meu professor de Direito Econômico no curso de Economia e foi um excelente professor, foi um dos excelentes professores que eu tive e também é uma oportunidade de fazer aqui uma pequena homenagem, até porque dada a natureza das coisas, vou criticá-lo muito nos próximos anos, portanto, vamos aproveitar esta época natalícia. Primeiro ponto. Segundo ponto, este kit para desmontar armadilhas tem a ver com o estado em que ele herdou o Bloco de Esquerda. O José Manuel Pureza foi um excelente líder parlamentar do Bloco de Esquerda quando foi seu deputado. Na minha opinião, tinha características de líder. Vamos ver se se confirma ou não essa minha perspectiva. E foi uma pena a radicalização que acabou por acontecer à esquerda no Bloco de Esquerda com a Mariana Mortágua à sua frente. Isto das armadilhas, a Susana já falou de uma, o José Manuel Pureza herdou um partido que basicamente já tinha decidido ter uma candidata presidencial, que é Catarina Martins, e portanto, objetivamente, o Bloco de Esquerda pode vir a ser responsável por não haver um presidente de esquerda nos próximos 10 anos em Portugal. Isto é um dado. Se Ventura ficar à frente na primeira volta e digamos que António José Seguro perder para Marcos Mendes por meio ponto percentual ou um ponto percentual, então é um dado objetivo que foi por culpa do Bloco de Esquerda e também do PCP e/ou também do Livre, que António José Seguro não vai à segunda volta e de segunda volta que à partida ganharia contra André Ventura. E portanto, de facto, digamos que herdou um partido armadilhado com muito pouca força, mas eu gostaria que conseguisse desarmadilhar o partido. Eu não acho que neste momento seja viável desistências, aí acho que o apelo que a Susana faz parece-me que não é possível, nem sequer é desejável. Acho que terão de ser os eleitores a chegar à mesma conclusão que a Susana chegou. Ou seja, terão de ser os eleitores destes três candidatos de esquerda que terão de perceber que têm de votar em António José Seguro. Portanto, desistências neste momento se calhar até poderiam ser contraproducentes e até poderiam dificultar a vida de António José Seguro numa segunda volta, mas era importante e eu considero que o Bloco de Esquerda é um partido importante para a esquerda portuguesa. Naturalmente, tem de haver um partido à esquerda do Partido Socialista. Neste momento, esse papel está a ser desempenhado pelo Livre, mas eu tenho alguns problemas com o Livre, acho-os demasiado ingênuos. Aquilo que o Jorge uma vez chamou, é uma esquerda muito kumbaya, que é tudo muito feliz, tudo muito contente, tudo muito otimista, tudo com propostas de trazer o paraíso para a Terra, como o rendimento básico incondicional, redução da semana trabalho de cinco dias para quatro dias, esse tipo de coisas. E parece-me que o Bloco de Esquerda representa uma esquerda mais realista. E portanto, eu gostaria que o Bloco de Esquerda voltasse a ocupar o seu espaço à custa do Livre, mas tornando-se um bocadinho menos radical, apesar de tudo. Portanto, mais realista e menos radical.

Deste kit para desmontar armadilhas oferecido pelo Luís a José Manuel Pureza, passamos para a oferta que o Jorge Fernandes vai fazer a quem? A António Costa, que é talvez dos protagonistas de quem mais falas aqui no Fora da Varanda.

Adoro António Costa, adoro, um político brilhante.

E vais oferecer-lhe um curso de inglês.

Sim, um curso de inglês. António Costa está desesperadamente à procura de um curso de inglês. Eu assisti

Devo dizer com alguma dificuldade, quase física, em maio ou junho, já não sei exatamente, no Instituto Universitário Europeu em Florença, António Costa veio dar uma palestra sobre o momento atual da Europa e tentou expressar-se em inglês. Não sei exatamente que língua era aquela, era uma língua. Portanto, António Costa simboliza a incapacidade. Isto tenta dar um pouco de resposta ao ponto que eu levantei na primeira parte sobre o que a União Europeia tem que fazer. E António Costa simboliza um pouco a maneira como não só a burocracia, mas como o aparelho político da União Europeia ganhou uma vida própria e deixou de ter capacidade de cooptar, porque aqui trata-se verdadeiramente disso, porque os eleitores não são chamados a falar. Mas o aparelho burocrático e político de Bruxelas se especializou em cooptar estes políticos, a maior parte deles francamente medíocres ou sem grandes carreiras nacionais. Por exemplo, estou a pensar em von der Leyen, que saiu de ministra da Defesa da Alemanha depois de ter feito um péssimo trabalho. Basta falar com qualquer pessoa que esteja bem por dentro da política alemã e toda a gente dirá o mesmo, que ela foi uma pessoa que saiu em desgraça. António Costa não saiu em desgraça, mas deixou o país desgraçado. Passo aqui a pequena graça. Quando eu ouvi António Costa a falar, o falar inglês aqui não é um mero ponto retórico. E eu comecei a pensar assim: bem, este homem esteve 30 ou 40 anos na política em Portugal, na mais alta roda, e eu comecei a pensar: através de que jornais ou meios de comunicação social é que ele se informa sobre o mundo? O que ele lê? Como é que ele consome informação para se manter informado sobre o que se passa nos Estados Unidos, na Rússia, na China?

Sendo que às vezes quem não se expressa muito bem oralmente não quer dizer que não compreenda textualmente.

Não, aquele nível de expressão oral era um nível tão mau que não há leitura possível daquilo. E portanto, aquilo pôs-me a pensar sobre como é que não temos elites europeias remotamente à altura. E as elites nacionais, especialmente nos países grandes, Macron, Merz, Starmer, que agora tem estado a aproximar bastante a União Europeia. Mas eles estão muito acossados em casa com a direita radical, e muitos desses casos a ganhar uma força muito grande e, portanto, a capacidade que eles têm de moldar a União Europeia é menor do que teriam há uns anos. Isto dá ainda mais importância às elites supranacionais que foram escolhidas. E não é António Costa nem von der Leyen que nos vão guiar neste momento tão difícil, em que precisamos da União Europeia, provavelmente, como nunca.

Olha, nós estamos imbuídos, como eu dizia no início da primeira parte, de um espírito natalício, mas a verdade é que vai sair aqui um trunfo, Susana.

Não, eu disputo sempre esta visão um pouco classista de imaginar que todos os nossos políticos portugueses têm que falar um inglês de Oxford. E parece-me evidente que se eu puser o Financial Times à frente do António Costa, ele vai conseguir ler e perceber.

Tenho a certeza. Absoluta.

Ó Jorge, mas isso a Vanessa já disse. Eu não associo, em todo caso, uma espécie de mundo de evidência ou de onde é que ele se andou a informar e assim com a capacidade de expressar em inglês.

Mas ficamos amigos na mesma, porque é Natal.

Ficamos, com certeza.

Ficamos obviamente amigos.

Ficamos amigos na mesma, com certeza.

Mon ami Jorge Fernandes.

E aqui toda a gente fala inglês. Até a malta lá de Braga fala inglês. Atenção. De Braga e de Viana. Deixe-me só dizer uma coisa, eu acho muita piada ao Jorge dizer estas coisas e portanto faz-me rir e acho bom que o Jorge se sinta à vontade para dizer estas coisas.

Mas por que não se sentiria?

Mas já é de um nível de rudeza e de classismo que não é habitual em ti noutras coisas.

Que classismo! O Costa faz parte da fina flor de Portugal. Classismo.

Só para deixar claro que apesar de gostar muito de ouvir o Jorge falar assim e de ser assim livre a falar, e de certa forma lembrar-me também de como eu era há 15 ou 20 anos . E portanto aprecio muito e gosto muito de ouvir o mais jovem aqui do grupo a falar assim com tanta liberdade. E pronto, só para dizer que concordo com a Susana.

Pois, e eu não.

Ótimo. E termina mais um jogo do Fora do Baralho. O Noone Group ainda vai voltar no domingo de manhã para responder às perguntas e às críticas que nos chegam via foradobaralho@observador.pt. É este o nosso e-mail, ou através do WhatsApp, o número é o 910024185. Já sabe, estamos também sempre em podcast e gostamos todos muito uns dos outros. Eu sou a joker Vanessa Cruz. Boas festas.