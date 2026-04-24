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Taças aqui.

"Ideias Feitas" na Rádio Observador, com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo, boa tarde.

E hoje queres falar de Judite Sousa e as bombas antônias, agora ia dizer antônias, mas são atômicas.

Antônias também serve. As bombas atômicas. Eu queria reparar uma relativa injustiça e que já dura uns dias, que este episódio já aconteceu não sei se foi na segunda-feira ou na terça, e durante a semana meio país decidiu gozar com a jornalista Judite Sousa, após esta ter dito que os japoneses só atacaram Pearl Harbor depois de levarem com duas bombas atômicas em cima. Isto é para dizer o mínimo, obviamente um grosseiro erro histórico, um erro inexplicável de uma pessoa que é jornalista, repito, e que parece que é ou que foi professora de comunicação social, ou que fosse professora de outra coisa qualquer. É um grosseiro erro de uma pessoa qualquer que habite o nosso mundo. E para acentuar ainda mais o ridículo do momento, não é que isto interesse especialmente para o caso, mas logo a seguir a ter dito isto, a Judite Sousa acrescentou entre sorrisos, sorrisos trocistas, qualquer coisa acerca de Donald Trump não saber nada de história. Não parece saber muito, de fato, mas a Judite Sousa ainda parece saber menos. A questão e a relativa injustiça é que Judite Sousa está muito longe de ser a única pessoa a dizer esse tipo de enormidades no comentário televisivo. E, desde logo, e a título de exemplo, no programa em que a senhora fez as ditas afirmações, estava com ela um sujeito que perante a inversão da cronologia de Hiroshima e Nagasaki, não a corrigiu. É possível que ele não a tenha corrigido por cortesia, por delicadeza, por educação. Ok, admito. Mas também não é improvável que tenha sido por ignorância, porque fui ver, fui pesquisar quem era, eu não conhecia a pessoa em causa, e o tal sujeito chama-se Germano de Almeida e era um jornalista desportivo que agora é apresentado nas televisões por onde passa, pelos vistos, enquanto especialista em assuntos internacionais ou, mais especificamente, especialista em política americana. E ao que parece, a sua especialização nestas matérias deve-se a dois ou três livrinhos que a Regão Edit ou Propaganda Democrata, que ele publicou daqui há uns anos, nomeadamente um livrinho editado em novembro de 2016 intitulado "Hillary Clinton: Nunca é Tarde para Ganhar" e no qual abordou o facto, para ele consumado, de Hillary Clinton ser a primeira mulher, e estou a citá-lo, a chegar à presidência dos Estados Unidos. Isto está escrito na sinopse do livro, que deve ser uma maravilha, por isso recomendo desde já. E entre parêntesis, devo agradecer estas informações sobre o senhor Germano Almeida a um artigo publicado no jornal online The Blind Spot pela minha amiga Maria Afonso Peixoto. Tenho que lhe agradecer depois pessoalmente. E quem diz este senhor Germano de Almeida, na realidade, eu não sabia quem era, presumo que muita gente também não saiba, presumo que alguma gente saiba, mas quem diz este senhor diz uns 97% das centenas de comentadores que hoje em dia enchem as televisões a repetir disparates, incluindo o comentador que há dias garantiu ao vivo e a cores que a legislação laboral portuguesa é muito mais flexível que a americana. As pessoas podem rir de Judite Sousa à vontade, mas fariam bem em estender a galhofa, até porque a Judite Sousa, ao que eu saiba, que eu saiba, não é uma comentadora residente, foi um comentário ocasional e as pessoas podem rir dela à vontade, mas deveriam estender essa galhofa à esmagadora maioria dos que emitem palpites em horário nobre ou horário menos nobre, porque aquilo é o vale tudo e é um vale tudo sem escrutínio ou consequências. Julgo que consigo imaginar as razões que levam as estações televisivas a apostar desmesuradamente em analistas e em comentadores e em politólogos, e não sei o quê, mesmo que sejam, na maioria dos casos, repito, obviamente não são todos, mas mesmo que na maioria dos casos sejam pessoas profundamente desconhecedoras dos temas que comentam, porque acima de tudo eles servem para preencher tempo de antena de forma barata. E alguns até praticamente ou mesmo gratuita, segundo sei. Agora, confesso que não compreendo muito bem como é que esta estratégia de encher as televisões com comentadores se traduz no que toca às audiências. Eu não sei se os espectadores teimam em assistir à profusão de asneiras como quem assiste a um desastre, é uma possibilidade. Não sei se os espectadores não percebem que estão a ser enganados, ou seja, não conseguem saber o que é verdade e o que não é verdade daquilo que estas pessoas dizem, ou não sei se ficam a ver o que estiver a dar por hábito ou por letargia ou porque o comando não está a funcionar e não apetece ao espectador levantar-se do sofá. Não sei mesmo. O que sei é que Hitler só invadiu a Polônia após o bombardeamento de Dresden, que o 25 de abril serviu para Salazar restaurar a monarquia, que Kamala Harris é a atual presidente dos Estados Unidos e que Judite Sousa não está sozinha. E sei também, Ricardo, que é sexta-feira e por isso bom fim de semana. Um grande abraço.

Temos que fazer o fact check aqui a esta tua crônica, Deus.

Ui, isto dava pano pra mangas.

Bom fim de semana, Alberto.

Um abraço, Ricardo.

Na Rádio Observador, pontuamos o desporto todos os dias.

Vou dar 20 ao nosso Gabriel Alves.

Vou dar um 20 ao João Almeida.

Por ser este dia, hoje vou dar de nota 20 ao meu pai.

E o campeão é: de segunda a sexta-feira, à 13h10. Sábados e domingos, às 11h35.

O que era futebol, o resto é conversa.

E sempre em podcast. Este programa tem o apoio de Betclic.

Começa mais uma jornada da Liga Portugal Betclic. Aqui não há meio-termo. As equipas não jogam bem nem mal, antes pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Estádios bonitos, modernos, arejados. Fica na retina o cheiro de bom futebol. Liga Portugal Betclic, em nome do futebol.

Olha, olha, um carrinho cheio de coisinhas boas. E olha, vai pagar só isso? Olha a brigadinha. Olha, assim também eu.

A vida passa a comer. E assim, com preços baixos, vantagens exclusivas em cartão Continente, coleções Continente e promoções diárias, toda a gente come melhor. Continente é de toda a gente.

Rádio Observador, são 18h57 em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores