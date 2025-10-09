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Já que está a Rita Camarneiro, começa agora os momentos de glória para aliares algum ato.

Ia comprar pizza.

Com banana.

Vocês já falaram um bocadinho de vocês.

É verdade, sinceramente.

Há mais de uma hora.

Tudo bem com vocês há mais de uma hora. Vocês começam tão cedinho. Eu também.

Eu também.

Começamos todos. Hoje viajamos até Estarreja, conhecida pelo carnaval e pelo biorria. Não sei se vocês já lá foram, a Estarreja.

Biorria?

Sim, são trilhos ali à beira da ria.

Deve ser bonito.

É muito bonito, sim. Mas eu nunca fui, mas pelas fotos.

Mas é bonito.

Mas é bonito. Às vezes eu viajo pelo Google Street.

Street.

Sim, e às vezes vou assim à Austrália.

Ver os cangurus.

Exato.

E voltas num instante.

E volto num instante. Mas vamos mesmo é conhecer a carismática candidata independente do movimento Estarreja Forte. Chama-se Marisa Macedo e se há coisa que não gosta é de lombas. Tanto é que até as conta uma a uma.

Olá, passei nas novas 13 lombas da Estrada Nacional entre Salreu e Formelã. Precisava de reparação, estamos de acordo. Agora, estas lombas. Agora imagine-se os doentes nas ambulâncias de emergência a passarem aqui rumo às urgências do Hospital de Aveiro. Alguém pensou neles?

E verdade seja dita, por acaso eu conheço bem a Nacional 109, não nesta zona, mas estive a ver os vídeos e são umas senhoras lombas. Mais um bocado e era um skatepark.

Que horror!

E é por isso que Marisa Macedo não tem um, mas dois vídeos a falar das famosas lombas da Nacional 109.

Olá. Nestes meus contactos com a população, há uma série de gente que pergunta o que é que vai fazer às lombas da Estrada Nacional 109. E vocês sabem que há outras formas muito mais eficazes de se controlar a velocidade. Portanto, a resposta é simples: se eu for presidente da câmara, o que é que eu vou fazer às lombas? Vou tirá-las.

Ora!

Uma a uma. Com estas mãos.

Ouçam o que seria passar por 13 lombas antes de chegar a casa, para não falar das grávidas, que sempre que ali passam, pensam que o bebê lhes está a dar coices. Já o bebê pensa que a mãe resolva começar a andar de cavalo aos encontros gravidez.

Há lombas em que abana tudo.

Pois é, e esta é o caso. Aliás, é altíssima a probabilidade de ter um parto numa lomba. Pelo menos o filho em vez de cair, rebola.

E da maneira que andam as urgências.

Pois, é isso. Mas chega de lombas, vamos ouvir mais propostas, desta vez em Avanca, com o estacionamento que servirá dois locais.

Olá, estamos em Avanca, a segunda maior freguesia do concelho. Portanto, as duas primeiras propostas para Avanca são renovar este centro cívico, que é uma necessidade, e vamos comprar os terrenos e construir o estacionamento para servir o centro cívico e o cemitério também.

Pronto, maravilhoso.

Ao lado um do outro.

Verdade.

Mas a forma como ela disse: "E o cemitério também".

É isso. O estacionamento servirá o centro cívico e o cemitério. E reparem como a Marisa até disse mais rápido cemitério, como que eu não queria ter de dizer, mas há que aceitar. Já pode fazer o funeral dos seus sonhos, porque temos à disposição 100 lugares para os mais chegados e aqueles que não fazemos ideia porque raio apareceram. E se pensarmos bem, não será o cemitério um parque de estacionamento humano, o último parque de estacionamento, onde não há problema em meterem a segunda fila, porque na pior das hipóteses pisamos mármore.

Estavas a ir tão bem.

Ou pior, areia. Mas pronto, depois temos lá ir ajeitar com as mãos. Enfim, já aconteceu com toda a gente. Vamos mudar de assunto.

Aconteceu, Rita?

A mim aconteceu muito.

Fala por ti.

Já há muito tempo que frequento. Sim, às vezes acontece, estão muito juntos. E eu, sem querer, vou ao meu, não.

Ao teu não, ao de alguém. Ao de alguém teu conhecido.

Sim, às vezes vou lá visitar o meu sítio. Bom, vamos mudar de assunto e falemos de uma polémica em Estarreja. Marisa vai explicar melhor, mas tudo teve origem numa notícia que vinha acompanhada de fotos erradas. Vamos ouvir.

Saiu uma reportagem num jornal britânico de referência a apresentar Estarreja como uma espécie de paraíso para se passar as férias. Uma dessas fotografias é completamente falsa. Claro que as pessoas já perceberam o que é que se está a passar e Estarreja está a ser ridicularizada. E é uma das coisas que eu vos quero prometer. Eu não permitirei que Estarreja seja ridicularizada, nem permitirei, muito menos, que sejam divulgadas notícias falsas sobre nós que nos exponham a esta vergonha que é passarmos por aquilo que não somos.

Porque toda a gente sabe que não somos um local paradisíaco nenhum.

Eu apanhei esse vídeo.

Apanhaste? A sério?

Apanhei.

Curioso.

Não, os jornais britânicos apanharam o pau. Não foi no jornal britânico.

Sim, mas já ouvi dizer que foi encomendada.

Sim, eu ouvi no sentido de que tinha sido encomendada.

Sim. E nos comentários a este vídeo pode ler-se o seguinte comentário de um estreganço: "Mandei esta notícia ao meu filho a dizer deve ser uma qualquer outra Estarreja." Ou seja, as próprias pessoas de Estarreja estranharam ser um local paradisíaco, mas às vezes vivemos num paraíso sem saber, nomeadamente fiscal. Olhem o Ricardo Salgado. Bom, antes de acabar, que não se lembra. Antes de acabar o episódio de hoje, vamos só dar um saltito a Sever do Vouga, também no distrito de Aveiro, desculpem, porque Carlos Martins do PS tem um hino que é um mimo e ainda por cima tem publicado nas suas redes sociais apoiantes a cantá-lo. E nem sequer é pior do que o original. Mas antes queria só deixar um cumprimento novo de uma candidata da mesma lista.

Ora muito boas, meu nome é Cristiana Santos, mais conhecida como Bárbara.

Eu sei, são muitas coisas. Em 10, cinco segundos, ela disse: "Muito boas", o que é ótimo para quem está sempre a trocar o bom dia, boa tarde, boa noite, é só muito boas.

É boas para tudo.

E depois chama-se Cristiana Santos, mais conhecida como Bárbara. Bom, e agora sim, o hino na voz de um apoiante militante que eu acho que não deviam ter publicado porque faz corar o toi. Eu acho que isto é bullying, na verdade.

Estas mesas foram colocadas num dos nossos mandatos.

Não é este. Vamos ver se encontrei.

Está a falar um bocado de fundo.

Vota PS, Luís Martins.

É este.

O novo impulso para Sever. Vota PS, Luís Martins, Sever do Vouga sempre a crescer. Vota PS.

E atenção, ele continua três minutos.

Não, esqueceram-se de juntar a música, se calhar.

Mas é que a origem é pós-produção.

São três minutos?

São três minutos, não vamos ouvir, claro.

É sim.

Luís Martins, diálogo e transparência. Luís Martins.

Eu disse Carlos Martins, mas é Luís. Atenção.

Competência. Luís Martins.

É este.

É o pior hino.

Eu acho que o batismo da terra é logo numa zona onde naturalmente as pessoas trocam os V pelos B, chama-se Sever do Vouga.

Pois é, olha, bem-visto.

Fica logo Sever do Vouga.

Verdade. Bom, espero que tenham gostado deste.

Rita Camarneiro, mais conhecida por Patrícia.

Muito boas, meu nome é Cristiana Santos, mais conhecida como Bárbara.