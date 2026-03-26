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Eu acho que devíamos instituir aqui uma regra: sempre que o Luís Soares estiver conosco, é ele que faz o momento do olho.

Ora!

Não era?

Isso é que era bom.

Acho que concordamos todos com isso.

Adorava.

Acho que concordamos todos com isso. Hoje começamos com Pedro Passos Coelho, mas calma.

Olá, maltinha. Tive hoje o prazer de estar aqui com o doutor Pedro Passos Coelho, foi nosso antigo primeiro-ministro e líder da Juventude Social-Democrata. E hoje queria lhe fazer uma pergunta para os jovens todos que nos assistem: por que um jovem deveria entrar na política?

Ora bem, porque se o futuro e o presente é dos jovens, não há razão para não entrar na política e deixar os outros fazerem o caminho todo e decidir por nós. Eu acho que é muito importante que a malta mais nova se empane, participe, diga o que é que quer e trate da vida, que é assim que a gente deve fazer ao longo da vida.

Portanto, maltinha, é chegar em frente. E quem é que não quer crescer, chegar a adulto e viver momentos destes no Parlamento?

10%, 21% para 10%. A única coisa que eu lhe digo-

Srs. Deputados. O tempo está parado. Eu acho fantástico que tenham o coração sempre todos assim junto à boca. Qualquer tema, uma taxa para cima, uma taxa para baixo, parece a coisa mais dinâmica e terrível que estamos a discutir na nossa democracia. Um imposto desce 1%. Por amor de Deus!

Estava inspirado.

Guardem energia para outras coisas importantes. Há mais vida para lá do Parlamento. Vamos lá, Sr. Deputado.

É isto, há mais vida para lá do Parlamento. São pessoas assim como Aguiar Branco, que nos fazem falta. Pessoas que não se limitam a olhar só para a árvore, que olham para a floresta.

São várias casas que estão a cair com o terreno, que estão em declive e que não estavam assim. Até os animais de estimação, os peixes, há vários gatos, alguns cães, todos se nota que têm estado mais tristes.

Até os peixes. E depois há também quem diga: "basta, estou farto de ver animais à minha volta."

Já viste um peixe triste?

Como é que fica?

Fica fazendo assim com a boca.

O Bruno fez essa boca.

Fez.

E como eu dizia-

Está à distância.

Há quem não possa ouvir já falar de animais. Animais à nossa volta.

Nós vamos a uma grande superfície, a um supermercado ou a uma loja de vinhos. Nós olhamos para as prateleiras e parece que estamos no jardim zoológico. É só bicharada. Só bichos.

Como assim?

É só bicho, as garrafas agora são bichos. Bichos! É a moda agora e todas as marcas agora, é só animais. Vamos ver uma, vamos ver aqui uma sequência. Eu vou pôr os óculos. Está ali uma grua, deixa cá ver melhor.

Uma grua.

Olha, temos aqui um cavalo. Eu vou pôr aqui cavalo. Mais. Outra, vai, vamos embora. Olha, uma mula. Check. É um equídeo. Mais.

Está lá um coelho.

Uma mula velha. Corvos. Lisboa, corvos. Vamos pôr um corvo. Corvo, pássaro. Check. Mais.

Um ave, sim.

Mais. Olha, mais de passes, o guarda-rios e o outro que é o-

É um mocho ou uma coruja.

Mocho, claro, um mocho. Também fica bem vinho. Tu vês um mocho: "epá, este vinho deve ser bom."

E isto continua. Natureza sim, mas com moderação. O Paulo Ferreira é que é capaz de identificar cada vinho só pelo animal.

Só pelo animal. Olha, às vezes pelo animal que o está a beber.

Mas no meio disto tudo, há coisas que nos unem. Por exemplo, a comida, isso sim, é transversal. E não, não vamos outra vez ao Isaltino Morais. Hoje é com Pedro Burgos Henriques a provocar o José Pina que acabamos de ouvir.

Qual é o super-herói favorito das pessoas que gostam muito de comer?

Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Estás a ver a nova Fórmula 1? A nova Fórmula 1 tem 50% só energia elétrica e bateria. Eu já estou numa fase em que eu tenho que regenerar a bateria. Não vou perder energia com uma minudência dessas. Portanto, eu vou precisar da energia mais para frente.

Qual é o super-herói favorito das pessoas que gostam muito de comer? Desistes?

Desisto.

O supermercado.

Vocês sabiam? Eu andaria muito longe. Mas nunca é só sobre comida, porque onde há comida, há bebida.

Vou mandar um grande beijinho para Almodovar, que é um grande produtor de medronho. Tu gostas? Não conheces o medronho, conheces?

Eu não costumo beber medronho.

A guardente de medronho.

Pois isso para mim já é tomates.

A beber moderadamente, obviamente. Almodovar é uma das grandes terras onde se produz um medronho fantástico.

Tenho um amigo que agora está a fazer plantação de mirtilos.

Para fazer a guardente também.

Não, é aguardente de mirtilos.

Não sei se alguma vez provaram ou testaram.

Medronho, sim.

Medronho, sim. E mirtilos também, mas em separado.

Exato.

Isto era Off the Record com o António Zambujo. Mas já que falamos de coisas que mexem conosco.

Quando o despertador toca, sofro. Quando o despertador toca, é um momento de sofrimento. Tenho ali dois ou três minutos de sofrimento, porque é um momento de sofrimento, eu ponho mesmo ali no limite onde eu não tenho tempo para ficar mais um bocadinho.

Quem não sofre que atire a primeira pedra.

Aqui está uma coisa que eu tenho em comum com o José Mourinho.

Eu ia perguntar ao Paulo. Paulo, nunca pensaste? Já podes riscar do teu bucket list.

Não, nunca pensei.

São dois grandes treinadores, o Paulo Ferreira e o José Mourinho, têm isso em comum também.

Eu muito bancada, como sabes.