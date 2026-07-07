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Começa agora mais um Momentos de Glória da Rádio Observador, hoje a cargo do Luís Soares.

É verdade, é a minha estreia nos Momentos de Glória.

Vamos lá.

É a primeira vez que estou aqui deste lado e por isso decidi ir recuperar algumas estreias recentes. Foi o caso de Sebastião Bugalho, eurodeputado, que se estreou como porta-voz do PSD e demonstrou ser um verdadeiro papa-léguas.

Deixe-me dizer-lhe que eu nos últimos dois anos percorri mais de 73 mil quilómetros ao serviço do meu partido. Só nas autárquicas estive presente em 98 concelhos e em 117 iniciativas, assim como presente na volta nacional da campanha das legislativas de 2025, dessa campanha autárquica também de 2025 e da campanha presidencial de 2026. Apesar disso, detenho neste momento uma taxa de presença no Parlamento Europeu superior a 94%. Portanto, acho que já provei, mais do que uma vez, que compatibilizar o trabalho nacional com o trabalho europeu não só é possível como desejável.

Setenta e três mil quilómetros, 98 concelhos, 117 iniciativas, taxa de participação de 94%. Ele sabia todos os números na ponta da língua.

Não, interessava era os passos.

Garanto que não olhou para o papel, sabia tudo na ponta da língua. Mas será que estas novas funções causam algumas interferências nas ligações telefónicas do eurodeputado?

Face a quem estará presente nesta cimeira...

Isto foi ontem. Estamos a ver aqui algumas interferências.

Provavelmente são os russos que estão a escutar-me a mim ou ao Francisco Assis. Seria mais do que óbvio.

Pode ser. Mas Francisco, pegando aqui nesta-

Ou terá a ver com as novas funções do Sebastião como porta-voz do PSD.

Nesse caso seriam os russos e o José Luís Carneiro. Seria uma mistura dos dois.

Não, essa associação, não.

Ora bem, isso foi ontem no "Explica Aí" das grandes interferências.

Foi grandemente ambos.

Mas esta declaração de Sebastião Bugalho na sede do PSD, que ouvimos primeiro, foi marcada, se bem se lembram, por críticas ao PS por causa da imigração. Um tema que levou a uma discussão muito acirrada entre Miguel Prata Roque e Célia Meireles na SIC Notícias.

Mas se não havia ninguém para verificar o cumprimento ou o incumprimento, as pessoas permaneciam aqui.

Não havia? Basta perguntar ao governo que fez parte, desmantelou o SEF.

Era o que faltava.

E que impediu que nós tivéssemos funcionários no SEF.

Um governo que eu fiz parte desmantelou o SEF. Mas o senhor enlouqueceu! O senhor é que desmantelou o SEF.

Eu agora vou ter que-

O senhor e o PS é que acabou com o SEF quando foi eleito. Isto é uma mentira.

Eu agora vou ter que desmantelar este debate em que estamos tendo.

Eu agora fiz parte de um governo que desmantelou o SEF. Eu nunca ouvi isto. Está tudo mentira.

Eu sei que precisava-

A indignação de Célia Meireles perante a acusação de Miguel Prata Roque. Meu Deus, agora podia trazer aqui um som de arquivo de um antigo ministro da Administração Interna, que agora é líder do PS, mas acho que não vale a pena. Trago, sim, um som de um antigo líder socialista.

Fala de uma condenação histórica. Pediu mais de €200 mil de indemnização, vai receber €15 mil. Sente que o valor não se aproxima daquilo que seria justo para si?

Mais uma vez, você acha que isto é sobre dinheiro? Você acha que eu estou preocupado com dinheiro? A minha intenção ao sublinhar esta sentença é o seu caráter simbólico, é a condenação do Estado.

Não, José Sócrates não quer saber do dinheiro.

Nunca foi tão revelador.

Enfim, nós podemos imaginar como é que tudo isto vai acabar. Mas voltando às estreias, e ainda com o Campeonato do Mundo como pano de fundo, este ano, como sabem, é possível ver grande parte dos jogos online na Live Mode TV, mas atenção, nada de deixar críticas na caixa de comentários.

É pá, e parem de chorar no chat. Estamos a fazer um excelente trabalho e vocês estão a ver isto "borliu".

Aí está ele. Solta, solta, Pestana.

É pá, e não vos mando para um sítio porque pronto.

São opiniões, mano, são opiniões. A gente respeita a opinião de toda a gente.

Eu respeito também, estou a dar a minha.

É isso. Ora bem, os nossos Momentos de Glória também são à borliu.

Nada de críticas.

É, mas nós deixamos que façam comentários e que enviem também as vossas sugestões. E agora que eu também vou meter a mão na massa, vai-me dar muito jeito.