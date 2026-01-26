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Não se fala de outra coisa do alpinista Alex Honnold, que bateu mais um recorde depois ter escalado este domingo, em direto na Netflix. Não sei se viram, uma arranha-céus em Taiwan, 101 andares, sem corda, sem arnês, sem qualquer tipo de equipamento de segurança.

Só umas ventosas nas mãos e nos pés.

Free solo é outro.

É a técnica. É um documentário sobre aquela parede.

De 915 metros, o El Capitan, que fica na Califórnia.

Eu tenho vertigens, não posso ver essas coisas.

O edifício chama-se Taipei 101, pelo número dos andares, tem 508 metros de altura, é feito de aço, vidro e concreto e foi projetado para se assemelhar a um tronco de bambu, portanto não tem grandes saliências. A subida estava marcada originalmente para acontecer no sábado, mas foi atrasada pelo estado do tempo. Estava demasiado úmido pra escalada, que foi transmitida ao vivo na Netflix, que disse que se o pior acontecesse, ia cortar a emissão. Ninguém queria ver uma queda em direto.

Houve alguém que passou a transmissão toda com o dedo no botão.

Mas não foi preciso, o Honnold chegou ao topo depois de completar a escalada numa hora e 31 minutos, mais de metade do recorde da única outra pessoa a escalar a mesma torre, o francês Alain Robert, também conhecido por Homem-Aranha, que chegou ao topo deste edifício em quatro horas, mas neste caso com a ajuda de cordas e de um arnês. Portanto, este tem muito menos tempo e sem qualquer tipo de ajuda. Ele foi recebido pela esposa, que depois de o abraçar, disse que esteve o tempo todo preocupada com o vento e o calor que estava, enquanto o marido subia 510 metros de altura. E de fato, estava muito vento. Vê-se pelo cabelo dele. Mas a maior distração durante a escalada foi quando ele estava a chegar ao 89º andar, e houve fãs dentro do edifício a aplaudirem e a assenarem cara a cara com o homem que estava do outro lado do edifício.

Pensei que ele tivesse dito: "Agora vou descer".

O vídeo foi partilhado no Instagram da Netflix e também por Honnold. O americano de 40 anos já fez muitas subidas extremas durante a carreira. Ele ficou conhecido por ser a primeira pessoa a escalar sem cordas ou equipamentos de segurança o El Capitan, o tal penhasco que o Bruno falava há pouco, de 915 metros, que fica na Califórnia e que tem um documentário chamado "Free Solo", ganha um Oscar. É preciso coragem, mas também muita loucura, determinação e muito treino.

Muita técnica.

Perguntaram à namorada como é que ela aguenta e ela disse que se não o apoiasse ele ia ficar frustradíssimo, por isso nada melhor do que dar-lhe toda a força e esperar pelo melhor. Correu bem e está na Netflix. Foi em direto.

Eu já tenho as mãos suadas só de ouvir.

Pergunto qual é a motivação. É superar.

Claro, é o desafio.

A pessoa está a ver aquilo, eu só vi um pouquinho, e está sempre com o coração nas mãos. Não tem nada. Não há nada.

Há vários comentários sobre outro-

Não há uma cordazinha, é só ele. Aquele pó que vai pondo nas luvas. Estou calçada própria, mas ainda assim.

Há muitos documentários e a gente gosta de arriscar nessas subidas.

Acho que o outro ainda foi mais incrível, o El Capitan. Aquilo era mesmo íngreme, tinha poucas saliências.

Aliás, há uma parte que é mesmo inclinado. Só de ver dá medo. Eu vou falar de outras atividades radicais, roubo de bancos, assaltos a bancos. Este aconteceu em Gelsenkirchen, no Natal. Eu estava a ler a notícia no The Guardian. Não foi o único nos últimos tempos, mas foi um assalto que fez lembrar à polícia aqueles assaltos de filmes. Um dos responsáveis da polícia comparou ao "Ocean's 11". Foi numa instituição bancária local. É um banco de poupanças, há vários deste gênero na Alemanha. Ou seja, é um banco onde as pessoas depositam bens e dinheiro, e ficam guardados nos cofres individuais. E este terá rendido cerca de €300 milhões. A polícia acredita que os assaltantes utilizaram uma broca, um berbequim de cerca de 300 quilos para abrir um buraco na parede do cofre. Um dos lesados é um comerciante de tapetes de Gelsenkirchen, precisamente, que disse depois ao jornal que era ali que tinha as suas poupanças e várias peças de ourivesaria herdadas da família. E ele agora receia que o seu futuro, porque aquilo estava ali a pensar na reforma, esteja definitivamente comprometido. Quando ouviu as notícias, ele ainda esperou que um dos cofres que não tinha sido levado fosse o dele, mas não. As autoridades confirmaram que era um dos seus cofres, não tinha sido um dos cofres roubados. O assalto aconteceu a 27 de dezembro. As autoridades só foram alertadas 48 horas depois, quando foi ativado um alarme de incêndio e depois ao chegarem ao local confirmaram a intrusão e as imagens de videovigilância mostravam os suspeitos encapuzados, entre cinco a sete homens, que abandonaram depois o parque de estacionamento em duas viaturas, um Audi e uma carrinha Mercedes, ambas com matrículas roubadas. Uma Lancia. E continuam em fuga até o momento, ainda não foram apanhados. Nos dias seguintes, vários clientes concentraram-se à porta do banco em protesto, porque há aqui um problema. Os seguros não cobrem o seguro base. O seguro básico cobre apenas até € 10.300 por cofre. Para que as pessoas alugam o cofre do banco? E estas instituições não se responsabilizam pelo resto. Ou seja, espera-se que os bancos tenham os seus sistemas de segurança e de videovigilância, mas depois o seguro básico dos clientes, de facto, só cobre esta quantia, o que será manifestamente pouco, tendo em conta que o assalto terá rendido esses € 300 milhões, o que deixa os clientes numa situação bastante complicada. Este comerciante em particular diz que, neste momento, aquilo que faz é servir chá. Ele tem uma loja e recebe lá pessoas que estão na mesma situação em que ele se encontra.

E vão partilhando as dores.

E ele diz que acabou por se tornar uma espécie de conselheiro para essas pessoas. Houve aqui explicações por parte das autoridades e também da instituição bancária. Eles explicaram o que é que aconteceu, também explicaram aos clientes quais são os sistemas de segurança, mas de facto, isto de pouco vale para os clientes, porque alguns dos cofres continham bens avaliados em mais de € 40 mil, por exemplo, e outros até provavelmente mais. Há um caso que será particularmente penoso para o cliente, que terá guardado ali barras de ouro, e sabes como o ouro agora está a valer muito, a pensar na reforma, e estariam lá barras de ouro avaliadas no valor estimado de € 600 mil. Portanto, tudo isso não será recuperado se tiver aquele seguro básico. Mas como dizia, este não é o único assalto a instituições bancárias na Alemanha nos últimos tempos. Também há poucos meses houve um grupo de assaltantes que alugou o apartamento por cima do banco e fez o mesmo, roubou. Não é o dinheiro do banco, mas são os cofres individuais, o que acaba por resultar num prejuízo bastante grande para estes clientes.