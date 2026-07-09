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Jornal da meia-noite com edição de Laura Figueiredo. E Laura, o Ministro da Educação afasta preocupações com a correção dos exames nacionais. Diz que 65% das provas já estão corrigidas.

Numa entrevista à SIC Notícias, Fernando Alexandre assegura que, apesar dos problemas iniciais com a entrega dos exames e com o software, o processo de correção decorre agora de forma tranquila.

Nós estamos a meio de um processo e fala-se de caos desde que começou o processo. Ainda não tinha começado, já havia quem adivinhasse o caos. De facto, não começou bem. Tivemos algumas perturbações que foram fundamentalmente de software, que têm vindo a ser resolvidas na quase totalidade. À medida que vamos evoluindo, o processo está estabilizado. Neste momento, há uma tranquilidade na correção dos exames. Nós temos 65% das provas distribuídas corrigidas neste momento. Eu posso vos dar aqui números em primeira mão. Ou seja, nós temos 93% das provas distribuídas pelos professores, 65% estão corrigidas.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, explica ainda que os constrangimentos registados no arranque do processo reduziram o tempo disponível para a correção das provas, o que levou o governo a prolongar os prazos para evitar uma pressão adicional sobre os docentes. Os professores têm agora até 14 de julho para classificar os exames. Inicialmente, era até dia 10. Os resultados são afixados a 17 de julho, em vez do dia 14.

E Laura, com a situação de alerta em Almada devido às falhas no abastecimento de água, cerca de 1500 pessoas protestaram esta quarta-feira na Costa da Caparica. Pedem a demissão da presidente da Câmara.

Os manifestantes exigem soluções imediatas e pedem a saída de Inês de Medeiros. A população tinha inicialmente convocado um cordão humano, mas o protesto acabou por assumir a forma de um desfile por várias ruas da cidade, sob vigilância da GNR. Os moradores criticam a degradação da rede de abastecimento e acusam o município de falta de investimento e planeamento. Neste protesto, marcaram presença os deputados Paulo Muacho, do Livro, e Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda.

E Laura, a esta hora está em vigor o corte de água em 15 localidades.

Um corte que tinha início previsto para às 22h e que deve durar até às 06h, abrange várias localidades, entre elas Charneca da Caparica, Aroeira, Fonte da Telha ou Palhais, Hugo Fortunato e Oliveira.

A partir das 22h e até às 06h, a água não corre em Almada. Ao todo, são 15 as localidades abrangidas pelo corte total programado. São elas a Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Butequim, Vila Nova de Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho e ainda o Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e a Quinta de Santa Teresa. A água não vai chegar ao mesmo tempo a todas as torneiras do Conselho. A reposição do abastecimento vai ser feita de forma gradual. Além dos cortes, enquanto figurar a situação de alerta em Almada, vão ser também proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais. Desde logo, vão estar desligadas as fontes do Conselho e os chuveiros e lava-pés nas praias. Estão também proibidos a rega de jardins públicos ou privados e de campos de golfe, bem como a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas ou qualquer uso recreativo ou não indispensável de água. A autarquia vai também reforçar a monitorização da rede de abastecimento e as equipas de detecção de fugas e de fiscalização para combater consumos abusivos e desperdícios de água.

Jornalista Hugo Fortunato e Oliveira, a resumir o comunicado conjunto da Autarquia de Almada com os serviços municipalizados de água e saneamento. Ora, a situação já se arrasta há vários dias. Tem trazido problemas especialmente ao setor da restauração, Miguel Pina Andrade.

O cenário tem sido o mesmo para muitas pessoas no Conselho de Almada. Os cortes, sem aviso do abastecimento de água, têm afetado os restaurantes do paredão da Costa de Caparica, como é o caso do Café do Mar. Para o proprietário Miguel Paulino, esta tem sido a realidade na última semana e quando há água, é motivo de surpresa.

Na realidade, foi completamente sem aviso. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ontem foi igual. Hoje é um dia que temos água normalmente ou anormalmente.

Falta de água nas torneiras, mas há um problema ainda maior: as casas de banho.

É muito complicado. Temos que fechar, normalmente, ao fim de meia hora, uma hora, os serviços sanitários e, na realidade, isso também tem afastado as pessoas daqui, as pessoas da praia, como se pode ver hoje. Temos uma praia, um dia de sol muito bom, um dia de praia espetacular e estamos com 20% de ocupação.

Menos pessoas na praia, menos clientes no estabelecimento de Miguel Paulino, que não tem resposta das autoridades competentes.

A tentativa já foi feita, mas ainda não temos qualquer resposta.

Os proprietários dos restaurantes vivem num cenário de incerteza. Não sabem quando é que os cortes vão acontecer, nem por quanto tempo, mas a falta de água não afeta apenas a restauração. No Monte de Caparica, a água vem e volta e quando volta, é a conta-gotas. Rosa Costa, proprietária de um cabeleireiro, tem de mudar rotinas para fazer face a estes cortes.

Combino com as minhas clientes para estarem cá logo às 15h e 16h ao mesmo tempo. Lavo as primeiras cabeças todas ao mesmo tempo e até mesmo as minhas clientes enchem os baldes que ficaram vazios do dia anterior.

Quanto a esclarecimentos da Câmara ou dos serviços municipalizados, Rosa Costa continua na mesma.

Pois esse assunto ainda não ouvi falar. Espero bem que eles tenham alguma atenção.

Rosa Costa, proprietária de um cabeleireiro no Monte de Caparica, uma das muitas zonas do Conselho de Almada que, durante a última semana, tem sofrido cortes sucessivos no abastecimento de água.

A reportagem do jornalista Miguel Pina Andrade em Almada, onde o setor da restauração está a ser bastante afetado pelas falhas no abastecimento de água

E afinal, o PSD não quer ouvir antigos ministros do PS sobre os novos dados da imigração revelados pelo INE.

Nem antigos ministros socialistas, nem José Luís Carneiro. Na semana passada, o porta-voz do partido, Sebastião Bugalho, tinha dito que era natural que o secretário-geral do PS fosse chamado a responder, na qualidade de antigo ministro da Administração Interna, no âmbito das audições que vai realizar no Parlamento sobre o aumento da população imigrante, revelado pelo Instituto Nacional de Estatística. Mas, afinal, o requerimento para as audições não vai pedir a chamada de nenhum antigo governante do PS, algo que nunca esteve nos planos, como explica o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes.

O primeiro ponto desta notícia é que os ex-ministros do PS iam ser chamados pelo PSD e a notícia é que eles já não vão ser. Porque era isso que tinha sido extraído dessa intervenção do porta-voz do PSD, mas o assunto passou para o grupo parlamentar, que pelos vistos não tem, nem nunca teve intenção, neste primeiro momento, de chamar ex-ministros do Partido Socialista, em particular, o secretário-geral do PS. A ideia era que a lista das pessoas chamadas fossem mais de estruturas e de instituições que são tuteladas por esses ministérios, mas não chamar os próprios ex-ministros, embora admita que se for mesmo necessário, possa vir a fazer.

Mais para frente.

Mais para frente, mas não é provável. Ou seja, é só numa garantia de "podem sempre chamar", porque o intuito das audições nunca foi ir tão longe neste nível.

O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Esta tarde, o PSD forçou o adiamento da votação de um requerimento do PS para o Parlamento ouvir o Instituto Nacional de Estatística sobre as implicações econômicas e orçamentais da revisão das estimativas da população em Portugal.

E agora na atualidade internacional, em resposta ao novo ataque dos Estados Unidos contra o Irão, Teerão avisa que a resposta será de grande escala.

Depois de esta tarde Donald Trump ter anunciado que o cessar-fogo chegou ao fim, os Estados Unidos deram início a uma nova vaga de ataques contra o Irão. Washington está a atacar alvos militares iranianos no estreito de Ormuz, uma informação confirmada pelo Comando Central dos Estados Unidos, em comunicado. Nas redes sociais, o CENTCOM adianta que a ofensiva pretende degradar ainda mais a capacidade do Irão de ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz. Na mesma mensagem, os Estados Unidos dizem estar a responsabilizar o inimigo pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis. Entretanto, Donald Trump também já reagiu. Na rede social Truth Social, confirma que os ataques norte-americanos desta noite são uma retaliação pelo bombardeamento de navios realizado ontem pelo Irão. Avisa que se voltar a acontecer, a situação ficará muito pior. Na análise, o antigo professor da Academia Militar, António José Telo, acredita que o anúncio de Donald Trump, relativo ao fim do cessar-fogo, não põe fim às negociações e defende que é do interesse de ambas as partes continuar as conversações.

O cessar-fogo já terminou várias vezes. Já houve vários ataques a navios, aos quais os Estados Unidos responderam com ataques seus às defesas no estreito de Ormuz e nas defesas no litoral do Irão. Esta afirmação de que o estado de cessar-fogo acabou, entendida essa luz, é verdade. Outra questão é: o cessar-fogo terminou para sempre, acabou o protocolo de entendimento e acabaram as negociações? Sobre essa parte, tenho dúvidas, mas tento, no essencial, manter a ideia de negociações que se prolonguem durante alguns meses. Isto interessa aos Estados Unidos e interessa talvez ainda mais ao Irão.

Análise de António José Telo, antigo professor da Academia Militar, ouvido no Gabinete de Guerra sobre o anúncio do fim do cessar-fogo entre Washington e Teerão, anunciado esta quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos.

E Laura, agora que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de quatro elementos da claque No Name Boys. Os arguidos são assim condenados por vários crimes, como violação, roubo, agressões e tráfico de droga. O caso da violação aconteceu em 2022, quando a vítima, um jovem de 16 anos, saía de um jogo de andebol entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz. Já no caso do crime de agressão, um dos episódios aconteceu também no mesmo ano, quando vários adeptos do Benfica foram agredidos e fotografados nus. O jogador de futebol Giovanni Quenda foi hoje apresentado oficialmente pelo Chelsea. O jovem de 19 anos assinou um contrato de oito épocas até 2034, quase um ano e meio depois do anúncio feito pelo Sporting. O extremo foi contratado pelo clube inglês por mais de €50 milhões. O antigo jogador do Sporting mostra-se entusiasmado com a nova fase na carreira e promete conquistar títulos para o novo clube.

E assim fechamos o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo, que está de saída. Eu, Rita Camarneiro, também. Regressamos amanhã. Até amanhã.

Até amanhã.