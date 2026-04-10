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Boa tarde. Está a começar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, abrimos este jornal com o primeiro-ministro, que acredita que ainda é possível um acordo com a UGT em torno das alterações ao Código do Trabalho, mas Luís Montenegro avisa que quer tomar decisões nos próximos dias.

O primeiro-ministro abre caminho à continuação das negociações depois do chumbo da UGT à última versão do documento, que está a ser negociado há vários meses, sem, no entanto, diz Luís Montenegro, eternizar a negociação.

O que eu posso dizer é que não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões.

Acredita que está mesmo só a falar de opção legislativa?

Eu acredito que é possível um acordo e que esse acordo é uma base de sustentação de uma proposta que, naturalmente, o Parlamento tem a liberdade de acolher ou não.

Luís Montenegro sugere que há divergências que não devem ser difíceis de ultrapassar. O primeiro-ministro responde ainda à ameaça de veto do presidente da República, caso não exista um acordo com a UGT.

Nós estamos num processo negocial com os parceiros sociais. Vamos terminá-lo.

Em breve.

Em breve. Depois, o governo tomará uma decisão final sobre a proposta a enviar ao Parlamento e depois o Parlamento decidirá. E o senhor presidente da República terá sua intervenção no procedimento legislativo mais à frente. Nós não desconhecemos aquilo que são as posições que o senhor presidente da República já manifestou sobre isso e naturalmente que sabemos interpretá-las e levá-las em consideração.

Declarações de Luís Montenegro à margem da cerimónia que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos. O primeiro-ministro volta a defender boa-fé negocial por parte do governo, mas diz também que se estão a esgotar todas as possibilidades em torno da negociação do Código do Trabalho.

E o presidente da República cumpre hoje o último dia de presidência aberta.

Já esteve esta manhã à conversa com algumas das famílias desalojadas na sequência do comboio de tempestades. Aguardam ainda pela reparação das habitações. E a esta hora, Vasco Maldonado Correia, longe do olhar dos jornalistas, o chefe de Estado conversa com familiares das vítimas mortais do mau tempo.

Miguel, é uma reunião que terminou há instantes e durou mais de uma hora. A agenda já está bastante atrasada. Começou, aliás, no dia de hoje, neste último dia de presidência aberta, já um pouco atrasada, mas o presidente da República quis dar tempo para ouvir as famílias dessas vítimas mortais aqui do distrito de Leiria, sendo que neste momento já está reunido também com empresários das empresas afetadas também aqui no centro de Leiria. Há pouco também esteve a visitar uma exposição que está já disponível no Jardim Luís de Camões, no centro de Leiria. Esta exposição traz fotografias, números que mostram a dimensão dos estragos provocados pela Depressão Christine. E essa exposição tem dois tipos de números. Por um lado, os danos e prejuízos, onde a autarquia de Leiria estima uma dimensão global do impacto acima dos 240 milhões de euros, sem contar, por exemplo, com prejuízo em propriedades privadas, como habitações, empresas e também na floresta. E por isso esse impacto, e é feita essa ressalva também na exposição, deve ser bastante superior. Mas há também uma outra parte dedicada ao trabalho de solidariedade que foi feito desde então, trabalho que impressionou António José Seguro e foi relatado pelo autarca Gonçalo Lopes ao presidente da República.

A distribuição de lonas estava quase para percorrer o país todo. Um milhão 750 mil metros quadrados e meio milhão de telhas entregues a 11 mil pessoas. E alimentos, 450 toneladas. Este número é impressionante. A solidariedade é impressionante. Impressionante.

São mais de 400 toneladas de alimentos que foram entregues, números que espantaram António José Seguro, que deixaram espantado com a mobilização para reerguer Leiria. É também esse o nome, o mote deixado pela autarquia para os próximos meses nesta difícil missão, Miguel, de reerguer o distrito depois da passagem do comboio de tempestades no início do ano.

Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador, que acompanha estes quilómetros finais da presidência aberta de António José Seguro, dedicado precisamente a aferir os estragos provocados pelo mau tempo e também a resposta a esses mesmos estragos. Entretanto, foi promulgado, o presidente da República acaba de dar luz verde ao decreto à Assembleia da República que baixa os limites mínimos das taxas do ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Uma redução que vai estar em vigor até ao próximo dia 30 de junho.

E Miguel, arranca hoje em Portugal um sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens de bebida. Chama-se Volta.

A ministra do Ambiente e da Energia sublinha que o objetivo é recolher 80% das embalagens de uso único já no primeiro ano para reciclagem. Mais de dois mil milhões de embalagens são consumidas por ano. Portugal não tem conseguido alcançar as metas europeias da economia circular, da reciclagem deste tipo de material. Mas Matilde Malva-Sabina, ministra Maria Graça Carvalho garante que esta falha no cumprimento da meta está prestes a chegar ao fim. Basta um pequeno gesto.

E basta por aqui.

Não foi à primeira, nem à segunda, à terceira foi de vez. No Campus 21, a ministra estreou-se na volta e testou o novo sistema de reciclagem. Maria da Graça Carvalho sublinha que o país tem um grande problema de complexo de tratamentos de resíduos e quer ver a questão resolvida. Para isso, estabeleceu uma meta clara e ambiciosa.

Chegar a 29 com 90% da reciclagem. Querem fazer, e é o objetivo, 80% logo no primeiro ano, passar de 36% para 80%.

Para a embalagem ser válida, tem que ter o símbolo Volta estampado. É um processo simples, como explica Maria da Graça Carvalho.

Quando se compra uma embalagem, são embalagens até três litros de plástico ou de alumínio, de bebidas, é cobrado mais €0,10. Depois, o consumidor, quando vai a estas máquinas, que estão por todo o país, continente e regiões autónomas, insere a embalagem e recebe um ticket, um papel.

O talão em papel indica o valor total dos depósitos e pode ser usado para descontar nas compras do estabelecimento ou convertido em numerário na caixa. Existe ainda a possibilidade de doar o valor a instituições sociais ou ambientais parceiras. No total, vão estar 2500 máquinas espalhadas por todo o país.

Journalista Matilde Malva Sabino, que acompanhou esta manhã a ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, usou pela primeira vez as máquinas de depósito e reembolso de embalagens de bebida.

Chama-se Volta. Vem um fim de semana de eleições na Hungria. Viktor Orbán acusa os adversários de conspirarem para o retirar do poder.

As eleições agendadas para domingo podem colocar um ponto final nos 16 anos de governação do atual primeiro-ministro húngaro. As sondagens mostram que pode, de facto, perder para o líder da oposição. Hoje, numa mensagem publicada nas redes sociais, Orbán acusou os opositores de quererem lançar o caos e a pressão sobre o país e de o fazerem com a ajuda de agentes internacionais. A enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira, explica como é que Viktor Orbán tenta aproveitar as últimas horas da campanha para conseguir angariar o maior número possível de votos.

Viktor Orbán fez uma publicação que já tinha anunciado que iria fazer com um anúncio, mas na verdade, o que ele disse foi mais do mesmo. Fez um apelo ao voto no Fidesz, porque diz que os objetivos que diz ter cumprido nos últimos 16 anos de governação estão agora sob ameaça da União Europeia, da Ucrânia e do líder da oposição, e que é preciso união e cooperação para os manter. O primeiro-ministro vai fazer hoje o último evento fora da capital para amanhã poder encerrar a campanha em Budapeste, já que aqui não há o dia de reflexão e, portanto, a campanha só termina mesmo na véspera de irem a eleições.

As eleições húngaras estão agendadas para o próximo domingo e, segundo as sondagens, Viktor Orbán deve deixar a chefia do governo húngaro.

Uma hora e oito minutos. Miguel, que outras notícias estão no topo da atualidade?

A delegação do Irão já está no Paquistão para as negociações diretas e com contornos históricos com os Estados Unidos, isto numa altura em que há uma troca de acusações sobre violações do cessar-fogo. A equipa iraniana chegou ontem à noite a Islamabad. A notícia é avançada pelo "Wall Street Journal". A delegação é liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento. Já a delegação norte-americana deverá ser liderada pelo vice-presidente norte-americano. É esperado que J. D. Vance chegue hoje a Islamabad. É uma notícia que vamos continuar a desenvolver ao longo da tarde aqui na antena do Observador. O vento e a chuva levam a Capitania do Porto do Funchal a prolongar os avisos em vigor até às 06h00 de amanhã. As rajadas de vento podem atingir os 61 km/h. Há também a previsão de ondas até 4 m na costa norte da ilha. Por causa das condições meteorológicas, continua condicionado o movimento de aviões no Aeroporto Cristiano Ronaldo. Derrame de petróleo obrigou à paralisação do tráfego marítimo no Porto de Antuérpia. É o segundo maior porto de mercadorias da Europa. O derrame acidental foi contido e foram rapidamente iniciadas operações de descontaminação dos navios afetados.

Miguel Vieira e o Jornal da Uma.