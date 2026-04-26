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Vanessa Cruz. Vanessa, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro condenam o incidente da última madrugada nos Estados Unidos. Houve disparos no hotel onde decorria o jantar entre Donald Trump e jornalistas. Foi em Washington, DC.

António José Seguro diz que a violência não tem lugar em democracia. Qualquer ataque contra as instituições democráticas ou a liberdade de imprensa merece forte condenação. É uma reação no site da presidência. Na mesma linha, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas na rede social X, diz que quem defende a democracia não pode tolerar ou compactuar com a violência política. Donald Trump foi retirado em segurança, tal como a mulher, Melania Trump, também o vice-presidente norte-americano J.D. Vance, tal como o secretário de Defesa e o diretor do FBI. Todos eles estavam neste jantar com correspondentes da Casa Branca. O autor dos disparos ainda baleou um agente federal, mas tinha colete e está a salvo.

Donald Trump revelou uma imagem do homem que vai já ser presente a tribunal amanhã.

Podemos ver o detido no chão, algemado. Foi revelada esta imagem, como dizias, pelo presidente norte-americano. Pode ser vista em observador.pt. Quem é o autor dos disparos? Chama-se Cole Helen, tem 31 anos e é professor na Califórnia. Há pouco mais de um ano foi até considerado o professor do mês. É também programador de videojogos, não tem antecedentes criminais. De acordo com documentos da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos, contribuiu para um comitê de ação política ligado, na altura, à candidatura de Kamala Harris à presidência em 2024. As autoridades norte-americanas estão a investigar as motivações deste ataque, mas suspeitam que o atirador terá atuado sozinho. Um lobo solitário, foi também assim descrito por Donald Trump na conferência de imprensa em que agradeceu a prontidão das autoridades.

Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o Republicano e Democrata, e de certa forma, uniu-os. Vi uma sala unida. De certa forma, acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho.

Donald Trump, de acordo com o New York Times, os agentes do FBI estabeleceram, entretanto, um perímetro de segurança na casa do suspeito, na região de Los Angeles. Vai ser, como dizias, Nelson, presente a juiz amanhã. A procuradora de Washington, DC, aponta para mais acusações em tribunal. Dá como certo que assim seja à medida que as investigações continuarem.

A propósito deste incidente, ouvimos numa emissão especial esta manhã aqui na Rádio Observador, o especialista em segurança interna Hugo Costeira. Não tem dúvidas: houve uma falha de segurança flagrante.

Clamorosa, até. O antigo presidente do Observatório de Segurança Interna diz que é preciso apurar responsabilidades, a começar pelos protetores diretos de Donald Trump, os serviços secretos.

Efetivamente, há aqui ainda muito por explicar. Eu considero isto uma falha clamorosa de segurança a vários níveis. Alguém vai ter que explicar como é que isto é possível num jantar daquela natureza e com as medidas que são obrigatórias num evento desta natureza, com a presença do presidente americano e atendendo já ao histórico de ameaça ao próprio presidente norte-americano. E realmente, aqui falta perceber os protocolos de resposta dos protetores diretos dos serviços secretos.

O especialista em segurança interna, Hugo Costeira, ouvido na Rádio Observador a propósito desses disparos no hotel onde decorria o jantar de correspondentes da Casa Branca em Washington, DC, com Donald Trump.

Já aqui falámos da posição portuguesa perante este acontecimento. As reações de outros líderes europeus vão no mesmo sentido, uma condenação da violência política.

As reações do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, também da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, vão nesse sentido. O presidente do Conselho Europeu, o líder da Comissão e também a chefe da diplomacia da União Europeia usam a mesma expressão, "violência política", para condenar o que se passou. Kaja Kallas, a chefe da diplomacia europeia, diz até que um evento com o objetivo de honrar a liberdade de imprensa não se pode tornar num palco de medo. Deseja uma rápida recuperação ao agente dos serviços secretos que ficou ferido. Da parte do Reino Unido, o primeiro-ministro inglês Keir Starmer diz que está chocado com o que aconteceu e também vinca que qualquer ataque às instituições democráticas ou à liberdade de imprensa deve ser fortemente condenado. A reação mais recente é de Delcy Rodríguez, a presidente interina da Venezuela, diz que a violência nunca é opção para quem defende os valores da paz.

E afinal, este fim de semana não há negociações entre Estados Unidos e Irão.

Havia essa expectativa, mas não vão acontecer. Esperava-se que as delegações norte-americanas e iranianas se encontrassem em Islamabad, a capital do Paquistão, país que tem servido de mediador neste conflito no Medio Oriente. Mas Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais Jared Kushner e Steve Witkoff. Na análise, o especialista em defesa, geopolítica e conflitos internacionais, Pedro Ponte Sousa, explica que, apesar das linhas vermelhas do Irão nas negociações, o país tem estado sempre disponível para negociar.

Isto cria de facto aqui um problema. Por um lado, o Irão tem toda a disponibilidade para negociar, como já se percebeu, sendo certo que não vai facilmente abdicar das suas posições, mas ao mesmo tempo percebe que há pouca credibilidade da parte com quem está a negociar.

Pedro Ponte e Sousa, especialista em defesa, geopolítica e também conflitos internacionais, esteve no gabinete de guerra da Rádio Observador. Em resposta ao cancelamento da viagem norte-americana até ao Paquistão, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que ainda está para ver se os Estados Unidos estão realmente comprometidos com a diplomacia.

O exército de Israel ordenou hoje a evacuação imediata de várias localidades no sul do Líbano.

Devido a ataques iminentes, na sequência da ordem que foi dada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, para atacar com força o grupo xiita Hezbollah. Foi esta a expressão utilizada por Netanyahu. De acordo com o comunicado do exército israelita, citado aqui pela Agência EFE, é uma resposta a violações do cessar-fogo por parte do Hezbollah, sendo que ontem Israel também atacou alvos do grupo extremista libanês.

E vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

Portugal vai participar a partir de amanhã num exercício militar da NATO no mar Mediterrâneo. A operação Neptune Strike decorre até quinta-feira, envolve vários países aliados, também França, Itália ou Reino Unido. Este exercício serve para testar a coordenação entre as forças navais, aéreas e terrestres, com foco na capacidade de resposta conjunta. É uma operação liderada pelas forças navais da NATO, com sede em Oeiras. Esta é já a segunda edição da principal atividade de vigilância reforçada da NATO, com participação de Portugal. A zona de embarque do aeroporto de Tenerife Norte, nas Canárias, foi evacuada durante a madrugada de hoje. Aconteceu por causa de fumo na zona de embarque. Os bombeiros foram chamados ao local, ainda estão por lá. A empresa aeroportuária recomenda aos passageiros que confirmem o estado dos voos de e para Tenerife junto das companhias aéreas. A polícia da Irlanda do Norte lançou hoje uma operação de segurança depois de uma suspeita de explosão de um carro-bomba durante a madrugada em Belfast. Há vídeos a circular nas redes sociais que mostram o veículo em chamas em frente a uma esquadra por volta da meia-noite. Ninguém ficou ferido. E há um novo recorde mundial no mundo das corridas que costumas seguir, Nelson.

As minhas corridas são mais com motores e tu vais falar é da maratona, não é? Porque parece que alguém finalmente conseguiu correr os 42 km da maratona abaixo das duas horas.

Sim, na Inglaterra, o queniano Sebastian Sawe venceu a Maratona de Londres em cerca de 1h59min30s. É um novo recorde do mundo e o primeiro registo oficial da história abaixo da barreira das duas horas, como dizias.

E já não é a primeira vez que ele vence esta mesma Maratona de Londres, não é?

Pois é. Este atleta de 30 anos conquista a emblemática corrida londrina pela segunda vez consecutiva. Também já o tinha feito no ano passado, quando venceu a Maratona de Berlim. Mas o importante agora é que destruiu o anterior recorde que pertencia a Kelvin Kiptum, que já morreu. Retirou-lhe mais de um minuto nesse recorde.

Bom, é um ritmo alucinante e é uma marca histórica para o atletismo mundial.

Pois é, estamos a falar de correr a uma média de mais de 21 km/h durante duas horas seguidas. Um esforço sobre-humano, acho que podemos dizer. E as mulheres não ficaram atrás. A etíope Assefa também bateu o recorde mundial em competições exclusivamente femininas, 2h15min.

Os recordes das maratonas no fecho do Jornal da Uma.