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Notícias. Este é o Jornal das Três, na Rádio Observador, com o João Gama. João, o governo anunciou hoje um pacote de 10 mil milhões de euros de apoio às empresas para combater o impacto das tarifas de Donald Trump.

É a resposta do executivo de Luís Montenegro à guerra comercial começada pelos Estados Unidos em Conselho de Ministros. Luís Montenegro, o primeiro-ministro, anuncia um pacote de medidas para ajudar as empresas, diz estar a aproveitar o atual cenário geopolítico para criar novas oportunidades.

É por isso que hoje, no plano interno, também quero dizer-vos que o governo, no seguimento de intensos contatos com dezenas de associações empresariais e econômicas, preparou um conjunto de medidas que o senhor ministro da Economia apresentará de seguida e que têm um volume superior a 10 mil milhões de euros. Continuaremos também a fazer o trabalho de casa para promover a nossa competitividade.

Anúncio feito pelo primeiro-ministro, que alerta para os riscos do atual contexto internacional, numa altura em que a China e os Estados Unidos parecem não abrandar nas retaliações de tarifas aduaneiras. Montenegro avisa que é tempo de ser os adultos na sala.

Sabemos que os riscos geopolíticos e macroeconômicos são elevados e requerem prudência na governação. Diante deste novo contexto, e com 50 anos de democracia, nunca a estabilidade, a experiência, a prudência e a maturidade política foram tão decisivas. Como diz o povo, é mesmo o momento de ter adultos na sala.

O primeiro-ministro garante que Portugal está preparado para enfrentar os desafios econômicos e foi o ministro da Economia, Pedro Reis, a detalhar o programa Regressar, diz que o plano português tem quatro vezes a dimensão do plano espanhol.

Que este programa é equivalente, se pensarem, os 12 mil milhões para uma economia cinco vezes menor que a espanhola, é o equivalente de estarmos a colocar em cima da nossa economia, que se tivesse mesmo em Espanha, um programa de 60 mil milhões. O programa Reforçar é quase quatro vezes a dimensão do programa que foi feito por Espanha.

O ministro da Economia a detalhar o programa Reforçar, de medidas de apoio às empresas, numa altura de incerteza econômica internacional, detalhou o programa em quatro eixos para compensar a competitividade perdida pelas tarifas, os custos de financiamento mais baixos e apoios ao investimento. O objetivo é proteger as empresas portuguesas.

Na análise a esta notícia, a editora adjunta de Economia do Observador, Ana Sanles, diz que o apoio do governo agora anunciado marca uma viragem.

Apesar de parte dos fundos serem fundos europeus, Ana Sanles elogia esta tomada de postura do governo.

Isto marca aqui uma viragem naquilo que costuma ser a política dos vários governos, que é reagir em vez de agir. Aqui já é um bocadinho uma reação, mas ainda assim, não deixa de ser uma ação e uma garantia de algum conforto às empresas, que sabem que podem aqui contar com uma série de mecanismos importantes, sendo que a mensagem principal que passa é realmente diversificar.

Editora adjunta de Economia do Observador, Ana Sanles. Entretanto, a União Europeia anunciou também, esta manhã, a suspensão da primeira ronda de contramedidas que estavam a ser preparadas em resposta às tarifas norte-americanas. Amanhã, os ministros das finanças da zona euro vão discutir o impacto econômico desta guerra comercial.

E o ministro da Economia assegura que não vai haver déficit em Portugal. Pedro Reis diz que o governo tudo está a fazer para evitar comprometer as contas públicas.

Foi também no briefing do Conselho de Ministros que o ministro da Economia foi questionado sobre os alertas do Conselho das Finanças Públicas. Tem uma mensagem muito clara.

Não vai haver déficit em Portugal. Isso é claríssimo. E poder afirmar que não vai haver déficit numa fase de volatilidade mundial, numa fase de instabilidade, quer dizer que algum trabalho de casa terá sido feito para securar a nossa economia. Nós hoje temos um programa de investimento em infraestruturas estratégicas. Nós hoje temos talento a querer vir para Portugal. Nós hoje temos menos impostos. Nós hoje temos menos burocracia. Nós hoje temos uma economia cada vez mais internacionalizada. Nós hoje temos capacidade de apresentar um programa como este, dias depois de ter sido anunciado nos Estados Unidos o que se passou.

Visão positiva de Pedro Reis, ministro da Economia, no briefing do Conselho de Ministros. O Conselho das Finanças Públicas reviu hoje embaixo o crescimento da economia para este ano. Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho, alerta para riscos externos, num cenário de incerteza internacional, mas também para os riscos provocados pela crise política em Portugal.

Uma menor execução do investimento, nomeadamente do investimento público. O atual contexto nacional é também um contexto de alguma incerteza, fruto da situação política que vivemos, uma situação em que vamos ter, de fato, eleições antecipadas e, portanto, uma legislatura não foi cumprida.

Nazaré da Costa Cabral a apresentar estes alertas do Conselho das Finanças Públicas. A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral alerta que a partir de 2026, mantendo as políticas em vigor, aponta-se para um regresso aos déficits orçamentais. A editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, explica que este cenário é resultado das opções políticas do Executivo e da Assembleia da República.

Se o regresso dos déficits resultam de medidas de política, é porque os governos e o Parlamento abdicam de ter um equilíbrio orçamental, pelo menos para promover políticas que

Podem levar à redução da receita ou aumento da despesa.

A análise da editora de economia do Observador, Alexandra Machado.

O Bloco de Esquerda quer taxar fortunas acima dos 3 milhões de euros. A medida foi anunciada ao final da manhã por Mariana Mortágua.

Em conferência de imprensa, a coordenadora do Bloco de Esquerda pede uma ação mais musculada para taxar os mais ricos em Portugal.

Sempre que queremos taxar patrimônio milionário, sempre que queremos chamar os mais ricos a poderem contribuir para a sociedade, há sempre uma boa desculpa para não fazer. Vão fugir, vai prejudicar a economia. Mas carregar os trabalhadores com taxas, carregar o consumo com taxas, já não há problema nenhum. Pode sempre fazer que não tem consequências.

Mariana Mortágua, na sede do partido, em Lisboa, o Bloco de Esquerda volta a levar medidas para as eleições com o objetivo de taxar as grandes fortunas.

A Ordem dos Médicos vai pedir uma reunião com caráter de urgência à Ministra da Saúde a propósito da nova lei sobre violência obstétrica.

Em causa está o diploma que promove os direitos da gravidez e no parto e que introduz pela primeira vez o conceito de violência obstétrica na legislação portuguesa. Estão previstas penalizações tanto a hospitais como aos médicos que realizem estes procedimentos de forma injustificada. A Ordem dos Médicos já tinha anunciado uma posição contra esta medida, que considera ter sido feita à pressa. À Rádio Observador, Carlos Cortes reforça a oposição e fala numa lei que cria conflito entre profissionais e grávidas.

A lei está mal estruturada, tecnicamente mal elaborada, porque não inclui, em primeiro lugar, a problemática em todas as suas dimensões. E depois há outro aspecto, que é uma lei discriminatória, persecutória, punitiva, que coloca médicos, profissionais de saúde e grávidas em conflito.

Além da reunião com Ana Paula Martins, a Ordem dos Médicos aprovou também a criação de um Observatório Nacional da Gravidez.

Temos agora notícias de âmbito local.

O presidente da Câmara de Póvoa de Varzim diz que era impossível não abater as árvores junto à antiga Praça dos Touros do município. A intervenção foi feita no âmbito da construção da Póvoa Arena. A Câmara Municipal do Seixal inaugura hoje a construção da Unidade de Saúde dos Fogos de Amora. Este é um equipamento que vai servir até 28 mil utentes, pelo menos, são as contas da autarquia. Já a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai apoiar em meio milhão de euros a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Nicolau. A verba destina-se a financiar obras de requalificação. A Câmara Municipal de Ourém abre hoje o concurso para a construção de uma loja do cidadão e da renovação do terminal rodoviário. O investimento para estas empreitadas vai rondar os 5 milhões de euros. Um homem de 71 anos foi detido na Amadora por dois crimes de homicídio por negligência grosseira. O idoso é o condutor que em 2020 abalroou uma viatura da GNR na A1 e provocou a morte dos militares. Rio Maior recebe este sábado mais uma edição do Grande Prêmio Internacional de Marcha Atlética, volta a ser o palco da mais prestigiada competição internacional desta modalidade, o grande prêmio arranca às 15h30.