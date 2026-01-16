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Voto 14 em farte. Notícias das três com Miguel Videira. E Miguel, é uma tradição das campanhas eleitorais, a descida do Chiado, em Lisboa, no último dia de campanha.

Tradição prestes a ser cumprida por André Ventura. É a penúltima iniciativa de campanha do candidato antes do comício agendado para mais logo. Sem demoras, seguimos até esta zona nobre da capital, o Chiado. É lá que está o não menos nobre repórter do Observador, Miguel Cordeiro. Miguel, já se desce o Chiado?

Ainda não se desce. Escutamos também os muito nobres sinos a assinalar essas três da tarde em Lisboa, meia hora de atraso para este arranque da descida do Chiado. Estava agendado para às 14h30 por parte da comitiva de André Ventura. Estão aqui, nesta altura, cerca de 200, 250 apoiantes, bandeiras ao alto, cachecóis também de André Ventura e alguns panamás e chapéus de chuva, até porque promete chuva para os próximos minutos. Esta é a penúltima ação de campanha de André Ventura. Logo à noite, ainda há um comício no Instituto Superior de Agronomia e André Ventura está a chegar a qualquer momento para dar início a esta penúltima ação de campanha. Esperam-se declarações aos jornalistas, também um discurso logo à noite e, se tudo for como tem sido até aqui, André Ventura procurará, certamente, reforçar a mensagem de apelo ao voto. Tem dito aos eleitores para não desmobilizarem e que só o voto em urna conta. Tem dito para não acreditarem nas sondagens e para votarem no próximo domingo. André Ventura vai começar esta descida do Chiado nos próximos minutos.

E o Miguel Cordeiro vai acompanhar este momento e também os últimos argumentos de André Ventura na tentativa de convencer o eleitorado que vai votar no próximo domingo.

E é o derradeiro apelo ao voto de António José Seguro, de olhos postos num eventual frente a frente com André Ventura na segunda volta, o candidato a Belém procura alargar a base de apoio.

Com o objetivo travar quem se alimenta do ódio, diz Seguro, sem nunca identificar a quem se refere, o candidato apela ao voto de todos os democratas.

É o voto dos progressistas, é o voto dos moderados, é o voto dos democratas, mas também é o voto dos humanistas, democratas cristãos, socialistas, sociais-democratas, defensores de uma Europa livre. E por que é também o voto dos humanistas? Porque há forças políticas que há anos tentam dividir-nos, colocar mesmo portugueses uns contra os outros, porque se alimentam dos extremismos, dos radicalismos e do ódio.

O derradeiro apelo ao voto de António José Seguro, que tem repetido por diversas vezes ao longo da campanha, que é o candidato moderado e democrata em melhores condições de enfrentar o candidato dos extremos. O socialista discursava em Vila Nova de Gaia, num almoço no quartel de bombeiros de Valadares, e foi aí que pediu aos apoiantes que ponham água na fervura. Lembra que as eleições só podem ser ganhas no domingo, com voto na urna, e não antes.

Preciso da vossa ajuda. É preciso pormos um pouco de água na fervura. Eu sei que hoje já imensa gente me disse: "Já ganhámos, vai ser presidente." Já me tratam por presidente. Não é verdade. Quem ganha a democracia não são as sondagens, são os votos de cada e de cada português.

O apelo de António José Seguro para que os eleitores confirmem aquilo que indicam os estudos de opinião, as diferentes sondagens que têm sido publicadas e que apontam para a passagem à segunda volta do candidato apoiado pelo Partido Socialista.

Henrique Gouveia e Melo alerta que há um grande bloco de direita que deve votar em André Ventura numa eventual segunda volta. O candidato afirma que a democracia está em risco.

Isto caso a segunda volta seja decidida entre André Ventura e António José Seguro. Diz o almirante que o risco de André Ventura chegar à presidência é menor se for o próprio Henrique Gouveia e Melo a passar à próxima fase da corrida a Belém.

Se a esquerda ganhar e passar à primeira volta, e o doutor passar a primeira volta, passar pra segunda volta, o doutor André Ventura, face às situações que nós trazemos mais uma vez da Assembleia da República e da necessidade de apoios da Assembleia da República, pode ter um voto não dirigido, não é, e pode captar muitos votos e pode verdadeiramente... Se o PSD der a liberdade de voto, por exemplo. A riel já disse que apoia o Chega. Nós estamos numa situação verdadeiramente perigosa para o sistema democrático.

Com neste cenário a previsível vitória de André Ventura. Sugere Henrique Gouveia e Melo que as possibilidades de Ventura a chegar a Belém diminuem se for o almirante a chegar à segunda volta, tendo em conta que antecipa que vai conseguir ir buscar muitos votos ao bloco de eleitores de direita.

E António Filipe começou o último dia de campanha a cumprir uma tradição do atual presidente da República, a beber ginjinha na margem sul de Lisboa, e diz que há práticas de Marcelo Rebelo de Sousa que são para se manter.

Não brindou à vitória, apenas à candidatura e aos valores de Abril. Confessa gostar desta tradição inaugurada por Marcelo Rebelo de Sousa, mas avisa que quem estiver em Belém não se pode ficar pelos afetos, uma das características do atual presidente.

Não é todas as práticas são más, não. Há práticas do atual presidente que são estimáveis. São estas, o contato direto com as pessoas, eu acho que sim, eu acho que o presidente da República deve, deve manter essa prática. Eu acho que a proximidade é importante, mas não seja só uma proximidade física, de afetos, seja uma proximidade ao conhecimento dos problemas, à compreensão dos problemas e à solidariedade para com a resolução dos problemas. Eu acho que essa proximidade é muito importante.

E neste último dia de apelo ao voto, António Filipe fez um balanço positivo da campanha que hoje termina.

Eu creio que a campanha, posso dizer, correu bem Correu de acordo com as minhas melhores expectativas e obviamente que os portugueses decidirão. Eu creio que o bom resultado da minha candidatura é um bom resultado para o país, para a democracia, para a afirmação dos valores de Abril, para o novo rumo, que é preciso para o nosso país, um novo rumo no sentido da valorização dos valores do progresso, dos valores da justiça social. E é essa a mensagem fundamental desta candidatura.

Candidato apoiado pela CDU esta manhã na Baixa da Banheira. Daqui a pouco vai descer o Chiado na companhia do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

E o coordenador do Bloco de Esquerda juntou-se esta sexta-feira à Catarina Martins. Admite que o resultado da candidata vai ser importante para o futuro do partido.

José Manuel Pureza elogia a forma como a Catarina Martins conduziu esta campanha. Diz que a candidata dá força a um projeto político que também é do Bloco.

Sempre disse que sim, que o resultado desta candidatura é importante, porque ela dará sempre força àquilo que é a nossa luta por um país mais justo. A Catarina fez ao longo destes dias, destas semanas, uma campanha que deu força a um projeto político, que é do Bloco de Esquerda, mas que vai muito para lá do Bloco de Esquerda.

José Manuel Pureza em Guimarães, ao lado de Catarina Martins, neste último dia de campanha para as presidenciais. Um registo captado pela Agência Lusa.

Miguel, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Seja feita a tua vontade, Filipa. A Câmara de Oeiras apresentou hoje um estudo prévio para resolver o problema recorrente das cheias em Algés. O estudo foi entregue à ministra do Ambiente e prevê intervenções no valor de 63 milhões de euros. Além das cheias, com particular impacto na baixa de Algés, alguns dos troços penalizados da ribeira apresentam baixo estado de conservação. Na margem sul, o Seixal divulgou o calendário de dádivas de sangue para 2026. As sessões de colheita começam já este fim de semana. Para além das dádivas de sangue, vai ser possível também os doadores inscreverem-se para a doação de medula óssea. A autarquia apela à participação da população e sublinha que se trata de um gesto simples, que pode ajudar a salvar vidas. O festival solidário PartySleep Repeat regressa em 2027. Foi isso que anunciou hoje a organização numa nota de imprensa. O evento passa a realizar-se de dois em dois anos. Desde que foi criado em 2013, o evento já permitiu a angariação de mais de 50 mil euros destinados a causas de natureza social. Os organizadores sublinham que o festival é mais do que música, é cultura, comunidade e solidariedade. Esta mudança para a realização do festival de dois em dois anos visa garantir a sustentabilidade e o futuro do projeto. Leiria ganhou uma nova farmácia de proximidade. Desde terça-feira, que a Farmácia Beatriz Godinho Planalto, no Vale do Cepão, se destaca pelo serviço de drive-thru, disponível todos os dias até às 10 da noite. O objetivo é facilitar o acesso rápido e seguro aos medicamentos. Mafalda Tomás, diretora da farmácia, destaca que esta solução visa ajudar as famílias de Leiria a poupar tempo e ter acesso mais cômodo aos serviços de saúde. O presidente da Câmara de Santarém quer pôr fim ao arrastar da classificação do centro histórico da cidade. João Leite refere que este processo dura há mais de 12 anos. O autarca quer discutir o tema diretamente com os responsáveis pelo Instituto do Patrimônio Cultural. Afirma que é preciso definir regras claras, sobretudo junto aos monumentos, para facilitar a intervenção e investimento na zona antiga da cidade. Investimentos que estão dependentes desta classificação da responsabilidade do Instituto do Patrimônio Cultural.

Notícia de fecho do Jornal das Três.