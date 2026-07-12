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As notícias. Jornal das 6 com José Rafael Lopes. José, o novo furo d'água em Almada já está a funcionar com o objetivo de diminuir os problemas no abastecimento.

Começou a funcionar antes do previsto. A informação é dada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, que explicam que a nova captação aumenta a capacidade de produzir água do sistema em mais de 60 metros cúbicos por hora. Os serviços de Almada dizem que a entrada da nova infraestrutura estava prevista apenas no final de julho, mas que a antecipação foi possível após a aceleração dos trabalhos de instalação. Sublinham ainda que foram concluídas com sucesso todas as verificações técnicas precisas para garantir a segurança e a qualidade da água fornecida à população. Os responsáveis dizem ainda que continuam em curso outras intervenções para reforçar o sistema de abastecimento de água no Conselho de Almada. Nos últimos dias, o abastecimento de água tem estado comprometido. A autarquia ontem teve mesmo de cortar o fornecimento entre as 22h e as 6h de hoje.

O secretário-geral do PS quer explicações do primeiro-ministro sobre os constrangimentos na correção dos exames nacionais do 12º ano.

José Luís Carneiro quer que Luís Montenegro venha a público justificar os problemas que se têm verificado nas correções dos exames, numa altura em que o prazo para a correção dos exames nacionais do 12º ano foi alargado até sexta-feira, isto depois de se ter verificado uma falha na plataforma dos exames nacionais. Há ainda milhares de alunos à espera de conhecer as classificações dos exames, situação que leva José Luís Carneiro a pedir ação ao governo de Luís Montenegro.

Primeiro, há que resolver os graves problemas que se instalaram no processo de classificação dos alunos. Há que solucionar, há que resolver esses problemas. Em segundo lugar, do meu ponto de vista, o primeiro-ministro, mesmo antes do debate do Estado da Nação, tem o dever de vir ao país explicar o que está a ser feito para solucionar os graves problemas que se colocaram sobre a classificação dos alunos. Terceiro, o governo tem o dever, a começar pelo primeiro-ministro, de garantir confiabilidade.

José Luís Carneiro que volta a insistir que Luís Montenegro deve explicações aos portugueses. Uma reação hoje, depois do porta-voz Sebastião Bugalho, do PSD, ter dito ontem que está a ser planeado o pagamento de horas extraordinárias a professores que corrigem os exames nacionais neste momento.

José Luís Carneiro diz ainda que o PS está no caminho certo.

E o facto de ter recebido tantas críticas, quer da direita, quer da esquerda, é sinal disso mesmo. À entrada do Congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, José Luís Carneiro lembra que o partido era visto como uma força condenada a desaparecer e que agora é alvo de praticamente todos os adversários políticos.

As críticas, naturalmente, são legítimas, são críticas democráticas, mas hoje chamo a atenção para o seguinte facto: o Partido Socialista, há um ano e meio, foi visto como uma força que estava condenada a desaparecer. O que é certo é que hoje todos atiram pedras ao Partido Socialista. Por que todos atiraram pedras ao Partido Socialista? Houve mesmo um partido que fez um congresso, que do princípio ao fim dedicou esse congresso não a falar da esperança para o futuro do país, mas a atacar o Partido Socialista. Por alguma razão há de ser.

José Luís Carneiro a dizer que o Partido Socialista está no caminho certo e que se apresenta como a única alternativa credível ao atual governo.

Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto criticam a maneira como o governo tem feito reformas.

E anunciam que vão apresentar na Assembleia da República um pacote de medidas para tentar melhorar a vida dos portugueses. Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto foram eleitos com cerca de 70% dos votos para se tornarem a nova dupla de porta-vozes do LIVRE e encerraram o congresso com críticas ao governo. Isabel Mendes Lopes começou até por agradecer o reforço da confiança na liderança do LIVRE, mas não demorou em virar o discurso com críticas ao governo. A líder da bancada parlamentar do LIVRE diz que todas as reformas que têm sido levadas a cabo não passam de desmantelamentos dos serviços públicos.

Precisamos também de equilibrar e ter um Estado mais forte, um Estado que não faz reformas que, na prática, são desmantelamentos dos serviços públicos, que desmantela os próprios ministérios e que depois dá o caos que nós assistimos, por exemplo, nos exames nacionais. Nós vamos chamar o ministro ao Parlamento e vamos também propor que o prazo para candidaturas ao ensino superior seja alargado para permitir que os estudantes não sejam prejudicados por este absoluto caos.

A porta-voz terminou a intervenção com uma mensagem para Rui Tavares, que está de saída do cargo de porta-voz do LIVRE, lugar que vai passar a ser assumido por Jorge Pinto, que foi eleito hoje para porta-voz do LIVRE, sendo que Jorge Pinto dedicou as primeiras palavras do discurso, precisamente, a Rui Tavares.

É um prazer e uma honra ter esta responsabilidade, por um lado, renovada, de me manter no grupo de contacto, por outro lado, alargada, ao passar a ser co-porta-voz com a Isabel Mendes Lopes e com a enormíssima responsabilidade de vir a seguir ao Rui Tavares neste mesmo cargo.

Jorge Pinto assegura ainda que o LIVRE vai anunciar no Parlamento um pacote de medidas para os portugueses terem uma vida mais plena. É assim que defende o LIVRE esse pacote de medidas.

Aquilo que o LIVRE vai ter como prioridade já imediata e para os próximos meses é mostrar como é que se constrói uma vida plena, como é que conseguimos ter uma vida plena em todas as fases da nossa vida, desde logo quando nascemos. Por isso vamos apresentar no Parlamento um grande pacote de medidas para que consigamos todos ter uma vida plena. E isto passa por uma rede pública de creche, porque nenhuma criança deve ser obrigada a ficar em casa, porque o Estado não lhe garante um lugar numa creche.

Este pacote, segundo Jorge Pinto, vai contar também com medidas para a população idosa e também para o setor da saúde.

Os Estados Unidos asseguram que o estreito de Ormuz está aberto para todos os navios que queiram passar de forma segura.

A garantia é do Comando Central Norte-Americano, que, em comunicado, apresenta um cenário diferente do que dizem as forças iranianas, que tinham assegurado que a passagem estava encerrada até que os Estados Unidos abandonassem a região do Golfo Pérsico. Hoje insistem que não há nenhum navio a passar no estreito de Ormuz. Os Estados Unidos desmentem e sublinham que o Irão não controla o estreito e que a navegação através desta via marítima pode continuar. A última madrugada já tinha sido marcada por ataques entre os dois países, sendo que hoje Donald Trump garantiu que se chegou a um acordo ontem, no sábado, mas uma hora depois o Irão bombardeou o navio à NBC. Donald Trump diz que o Irão tinha aceitado um acordo que implicava abdicar do programa nuclear e de outras capacidades militares. Fala mesmo num acordo perfeito, mas Donald Trump assegura que o Teerão não o quis respeitar. Acrescentou ainda que, devido a essa falha do Irão, os Estados Unidos responderam com uma vaga de bombardeamentos. Trump apoia-se também na posição transmitida pelo Comando Central dos Estados Unidos de que o estreito de Ormuz continua aberto à navegação comercial.

Entretanto, Donald Trump garante que se chegou a um acordo no sábado, mas uma hora depois o Irão bombardeou um navio.

Precisamente, essa posição transmitida pelo Comando Central dos Estados Unidos, reiterada pelo presidente dos Estados Unidos e na análise a esta escalada, Liliana Reis admite que há um acordo mais frágil entre as duas partes. Ainda assim, as negociações entre o Teerão e Washington devem mesmo continuar.

Podemos dizer que está bastante comprometido. Não podemos é falar em colapso, porque se houvesse um colapso final, naturalmente que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Araghchi, não se tinha dirigido a Oman ainda ontem para negociações. Aquilo que nós continuamos a observar é que há efectivamente uma vontade de cada uma das partes assegurar uma vantagem negocial do ponto de vista dos seus objectivos estratégicos.

Liliana Reis, no Gabinete de Guerra na Rádio Observador, a destacar o papel das negociações numa altura em que Estados Unidos e Irão apresentam opiniões e papéis diferentes em relação ao estreito de Ormuz. Asseguram os Estados Unidos que o estreito está aberto, dizem as forças iranianas que está encerrado a toda a navegação.

José, as eleições legislativas em Israel já têm data marcada.

Vão realizar-se no dia 27 de outubro. É o que avança o jornal "The Times of Israel". Vai ser a primeira legislatura a ser cumprida em quase 40 anos. Na próxima sexta-feira, dia 17, completam-se quatro anos desde que o Parlamento israelita assumiu a composição que apresenta hoje. Cita também o mesmo jornal que o responsável pelo Knesset garante que a assembleia não será dissolvida na próxima semana e Israel vai mesmo a eleições dia 27 de outubro.

A fechar, o Papa Leão XIV apela para o caminho do diálogo na Ucrânia e no Médio Oriente.

Locais onde continuam a soprar os ventos da guerra, é o que diz Leão XIV. O Papa aproveitou a oração de domingo no Vaticano para abordar a questão da violência crescente à volta do mundo. Diz que há pessoas que continuam a sofrer em demasia devido aos conflitos criados pelo homem.

Voltam infelizmente a sofrer os ventos da guerra, o Médio Oriente, a Ucrânia e muitas outras partes do mundo que semeiam a violência, o terror e a morte e que atingem mais uma vez tantos inocentes. Não deixemos que estes ventos apaguem a esperança e a paz, mesmo quando ela parece frágil e instável. Renovo o meu apelo para que se percorra com perseverança a via do diálogo, do encontro e da diplomacia, o único caminho capaz de conduzir a uma paz justa e duradoura.

O Papa Leão XIV, no Vaticano, a apelar para um caminho de diálogo no Médio Oriente e na Ucrânia.

Notícia de fecho do Jornal das seis.