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Vamos às notícias. Jornal das 8, na Rádio Observador, com o Luís Soares. Luís, começamos com as últimas ações de campanha para as presidenciais. António José Seguro apelou ao voto para defender o Estado social e a saúde pública na segunda volta das eleições.

Numa arruada que aconteceu à chuva nas Caldas da Rainha, terra onde vive, o candidato presidencial subiu a um palco improvisado para fazer um último apelo ao voto, depois de fazer da corrida eleitoral um sprint contra André Ventura. Seguro promete agora lutar contra os extremismos e a favor das conquistas do 25 de Abril.

E agora, como já está outra vez a chover, meus amigos, até domingo, às 19h, é preciso votar e levar as pessoas a votarem, para que a democracia, o Estado social e, sobretudo, a saúde pública possam estar na segunda volta e vencermos o radicalismo e os extremismos que existem na sociedade portuguesa. É este o momento.

O Estado social e a saúde pública no centro do discurso de António José Seguro. Durante a arruada, foi também questionado sobre o possível envio de tropas portuguesas para a Gronelândia, um cenário com o qual António José Seguro não se compromete.

Já Covais e Melo diz ser o candidato mais preparado para gerir crises.

E considera que há uma alta probabilidade de tropas portuguesas poderem ir para a Gronelândia pela NATO.

Eu acho que é uma possibilidade elevada, porque a Gronelândia é um território europeu e é um território NATO. Dentro do que é a defesa coletiva, acho que devemos enviar e reforçar a defesa coletiva, mesmo quando são interesses divergentes dentro da própria NATO. Isso obrigará, certamente, os Estados Unidos a repensarem o seu posicionamento relativamente à Gronelândia. Eu não estou a ver os Estados Unidos a quererem um conflito interno dentro da NATO, porque isso seria a própria destruição do poder americano em termos do poder mundial.

Covais e Melo diz também que quer ser um antídoto contra extremismos e um ponto de convergência. Acredita na vitória porque diz que não tem amarras partidárias.

Na atualidade internacional, Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a conversar com a NATO, precisamente sobre a aquisição da Gronelândia.

Em declarações aos jornalistas na entrada da Casa Branca, Donald Trump diz que a Gronelândia é necessária para a segurança dos Estados Unidos.

A NATO tem negociado conosco sobre a Gronelândia. Precisamos muito da Gronelândia para a segurança nacional. Se não a tivermos, teremos uma grande lacuna na segurança nacional, especialmente no que diz respeito ao que estamos a fazer em termos do Golden Dome e todas as outras coisas. Temos muitos investimentos das Forças Armadas, temos as Forças Armadas mais fortes do mundo e elas estão cada vez a ficar mais fortes. Portanto, sim, estamos a conversar com a NATO.

Antes desta declaração, Donald Trump ameaçou também impor tarifas a países que sejam contra a anexação norte-americana da Gronelândia. Já sobre o Irão, Donald Trump falou nas redes sociais para agradecer ao regime iraniano por ter desmarcado as 800 execuções previstas para ontem. Desmente também que os países do Medio Oriente o tenham feito desistir de atacar o Irão. Diz que foi ele próprio quem tomou essa decisão.

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, diz que o partido Oposição ao regime de Maduro está pronto para assumir o governo da Venezuela.

Assim que for o momento certo, diz também que confia numa transição pacífica de poder. Em declarações em Washington, depois da reunião de ontem com Donald Trump, Maria Corina Machado diz que o partido de Edmundo González sente um sentido de responsabilidade para com o povo venezuelano.

Edmundo González Urrutia e eu temos estado em comunicação permanente todos estes dias e sentimos que temos não só o mandato do povo venezuelano, mas também uma grande tarefa pela frente para nos prepararmos com todas as nossas equipes em todo o mundo e na Venezuela para assumirmos o nosso governo quando chegar o momento.

Maria Corina Machado diz também que a Venezuela está à beira da liberdade, apesar de ainda ser chefiada pela vice-presidente de Nicolás Maduro. Espera também uma transição democrática pacífica, mas não especula se Delcy Rodríguez, a atual presidente interina, vai participar nas novas eleições.

Vamos às notícias de âmbito local.

A empresa japonesa Yazaki Saltano vai despedir 160 trabalhadores em Ovar. É uma empresa de produção de eletrônica para automóveis. Este despedimento soma-se à saída de mais de 300 funcionários no verão passado. A administração da empresa diz que esses despedimentos são necessários para que continue a funcionar em Portugal. A Câmara do Seixal decidiu avançar com o adiantamento financeiro de € 500 mil para garantir o funcionamento das escolas, face à falta de financiamento do Estado. A proposta foi aprovada com votos favoráveis do PS e da CDU. Chega e AD optaram pela abstenção. A empresa municipal Águas de Santarém tem previsto um investimento a rondar os € 6 milhões para este ano, um dos orçamentos mais altos dos últimos anos. O presidente da administração da empresa refere que os objetivos são modernizar e expandir as infraestruturas, também educação ambiental e formação contínua dos funcionários. A Câmara do Porto colocou barreiras de segurança junto à Foz para impedir a circulação de pessoas, em causa a forte agitação marítima, que levou o IPMA a emitir avisos laranja para o distrito. De acordo com esse aviso, as ondas podem chegar aos 10 metros de altura. A Câmara de Oeiras aprovou ontem a atribuição de um topônimo em homenagem ao escultor Francisco Simões, que hoje faleceu. De acordo com a nota do município, um arruamento situado no Oeiras Golf, em Barcarena, vai passar a designar-se Avenida Francisco Simões. O município do Pombal foi distinguido com o Prêmio Geoconservação 2025, pela candidatura do Jurássico à comunidade. O presidente do município sublinha que o prêmio reconhece o trabalho desenvolvido ao nível dos achados paleontológicos, no concelho.