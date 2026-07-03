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Em Aveiro. Jornal das 18, na Rádio Observador, com edição do Luís Soares. Luís, a Proteção Civil faz a esta hora um ponto de situação dos incêndios a nível nacional.

Há uma conferência de imprensa daqui a pouco, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Vai ser feito um ponto de situação, um briefing à comunicação social para fazer o ponto de situação dos incêndios rurais em curso no território continental, com os mais recentes desenvolvimentos dos incêndios. Um deles, que é o mais preocupante, começou na madrugada de quarta para quinta-feira, em Vozela, alastrou a outros três concelhos, um deles o de Tondela, onde foram retiradas de casa, de forma preventiva, pessoas mais idosas de três localidades na Serra do Caramulo, mas não houve uma evacuação generalizada dessas aldeias. Isso mesmo explicou à Rádio Observador a presidente da Câmara de Tondela, Carla Borges.

As evacuações que foram realizadas, não evacuaramos nenhumas aldeias, evacuaramos pessoas de alguma idade que mereciam cuidados de saúde e de uma forma preventiva. Portanto, continua a haver pessoas, populares e residentes nas aldeias, neste caso de Mansores, Matadégua e Beluzeima. Não foi feita nenhuma evacuação generalizada.

Quanto à evolução deste incêndio, durante a noite, a presidente da Câmara de Tondela, Carla Borges, explica que tudo vai depender da evolução dos ventos.

Eu acho que as próximas horas vão ser horas decisivas e vai depender muito, e acima de tudo, da direção dos ventos. As preocupações mantêm-se em nível máximo e com toda a atenção e com todos os meios possíveis e disponíveis no local para continuar a estar ao lado das nossas populações e defendê-las e, acima de tudo, defender as vidas humanas.

Vamos agora então em direto à sede da Proteção Civil para acompanhar o ponto de situação feito por Mário Silvestre, comandante operacional nacional dos incêndios a nível do país.

O território nacional são bastante complexas, caracterizando-se por tempo muito quente e muito seco, inclusivamente durante a noite, com as noites tropicais a atingirem temperaturas na casa dos 30 graus, o que fez com que o IPMA colocasse todo o país com avisos laranja e vermelhos para as temperaturas. Este fenômeno, para além das temperaturas, é caracterizado por ventos extremamente fortes, nomeadamente e principalmente durante o período noturno, o que faz com que tenhamos dificuldades muito grandes na extinção dos incêndios durante esse período, ao contrário daquilo que é normal, como irei explicar de seguida. Estas condições meteorológicas têm e dão origem a valores extremos do Fire Weather Index, um dos índices com que nós trabalhamos para avaliar o potencial dos incêndios, assim como o perigo de incêndio rural, que está para todo o território nacional em classes muito elevados a máximo. Esta é a caracterização meteorológica que resulta, nomeadamente, na umidade disponível nos combustíveis mortos, naquilo que estamos a ver neste slide e que nos diz, quanto mais escura é a cor do mapa, pior é as condições e nós teremos combustíveis com umidades inferiores a 6%. Isto é um cenário extremamente complexo do ponto de vista da propagação dos incêndios e a intensidade da frente de chama será extrema, em todas as zonas, sobretudo na zona centro do país e no Algarve, para os próximos dias, com particular relevo no dia de hoje e no dia de amanhã e até dia cinco, domingo. Isto faz com que a ameaça potencial dos incêndios em Portugal seja extremamente elevada para este período, o que levou a que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para o dia dois e três, o dia de hoje, tivesse decretado o estado de prontidão especial nível três e nível dois para uma grande parte do território, sobretudo o território norte, com nível três de empenhamento e o nível dois para a zona do Alentejo, sendo que o Algarve também está em nível três durante o dia de hoje. As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que ocorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais. Está também planeado e a decorrer um conjunto de patrulhamentos armados com aviões médios, os conhecidos Fire Boss, bem como um reforço da comunicação de emergência, nomeadamente através do envio do SMS preventivo, alertando as pessoas para as condições meteorológicas, para o calor e sobretudo para o risco de incêndio que vamos ter nos próximos dias e que já estamos a ver hoje. Com base nestas previsões e atendendo também ao incêndio que está ativo na zona de Vozela, os municípios de Águeda, Vozela e Tondela ativaram os seus planos de emergência. Até às 18h de hoje, registámos 92 ocorrências que estão a empenhar um total de 3025 operacionais, destacando-se aqui e sublinhando que 23 ocorrências tiveram origem no período noturno. Por exemplo, um dos incêndios, Vila Nova de Paiva, começou às 02h44, ou seja, às 02h44 e de relevar que também já o incêndio de Vozela continua ativo, teve início às 3h da manhã do dia dois. Este é o empenhamento que temos. Neste momento, temos cinco incêndios a dar-nos maior preocupação. Vozela, como eu já referi, Barcelos, na sub-região do Cávado, Tamega e Sousa O incêndio de Cinfães, na península de Setúbal, o incêndio de Setúbal e na área metropolitana do Porto, o incêndio de Arouca. O incêndio de Vouzela, às 10h de hoje e devido às condições meteorológicas noturnas, que foram extremamente severas, com ventos extremamente fortes na casa dos 80, 90 km/h, foi um incêndio que teve uma velocidade de propagação média de 765 m/h. Isto significa que foi um incêndio que, em momentos, durante o período noturno, teve uma velocidade de propagação superior a 2 km/h, bem como teve uma taxa de expansão média de 600 ha/h. O que isto quer dizer é que este incêndio teve uma taxa de expansão média, ou seja, arderam 600 ha/h, em média, neste incêndio. Até às 10h de hoje, a área ardida era de aproximadamente 10 mil ha. Mais uma vez alerto que é um incêndio, já levou imagem particular, extremamente complexo, que neste momento todos os esforços estão direcionados para evitar que este incêndio afete a serra do Caramulo e que todos nós sabemos, por exemplo, andando para trás para o ano de 2013, todos nós nos recordamos, por certo, da complexidade que se reveste o incêndio naquela zona. Continuamos com 37 ocorrências a ocupar recurso de todo o dispositivo, num total de 773 operacionais, 225 veículos e quatro meios aéreos. Até ao momento, temos 24 assistidos e nove feridos evacuados para unidades hospitalares, dois deles considerados como graves, um vítima de queimadura e outro vítima de queda, e são dois vítimas civis. Ontem, tivemos também uma bombeira do Corpo de Bombeiros da Golegã, que foi afetada com queimaduras na face, foi dada como ferido grave, mas felizmente já recuperou, está em casa e já teve alta hospitalar. Permitam que para os operacionais que neste momento se encontram um pouco dispersos por todo o país, endereço um grande abraço de solidariedade, um grande abraço por tudo aquilo que tem sido o trabalho e a abnegação com que têm feito esse trabalho. Têm sido momentos bastante críticos, com propagações de incêndio extremamente violentas e isto releva, sem dúvida nenhuma, para o trabalho fantástico que todos têm feito na mitigação e na proteção de pessoas e bens. Recordamos e alertamos que é necessário que as pessoas tenham comportamentos responsáveis. O uso do fogo, neste momento, tem que ser uma prática completamente vedada. Não se pode usar o fogo. Os cuidados a ter com a utilização de maquinaria ou outros equipamentos ou outras práticas, como por exemplo, fazer um simples churrasco, e recordo que vem aí o fim de semana de calor e isto normalmente em Portugal dá acesso a festejos.

Estamos então aqui com o essencial.

Na Proteção Civil, a fazer a ponto de situação dos incêndios no país. Estávamos a acompanhar aqui através da emissão da Sic Notícias, sendo que fica esse dado essencial de que o incêndio de Vouzela é aquele que continua a provocar maiores problemas, maiores constrangimentos no país, com dois feridos graves civis. Também no decorrer destes incêndios, houve no dia de hoje 92 ocorrências e também mais de 3 mil operacionais. Tempo ainda, Diogo Varela, para rapidamente passarmos pelo Mundial de Futebol e para esse jogo dos 16 avos de final entre Austrália e Egito, já na segunda parte com o Egito a vencer.

Mantém-se essa vantagem africana, golo ao minuto 11, Luís, por parte de Mamashir, um cruzamento ao segundo poste e apareceu o desvio por parte do médio egípcio. Já estamos agora na segunda parte, minuto 48. O Egito começou melhor este segundo tempo, já teve uma grande oportunidade que não conseguiu converter nos pés de Omar Marmush. E agora também o jogo esteve interrompido dentro da área egípcia, com quase 49 minutos em Dallas, no Texas. Egito 1, Austrália 0.

É um jogo que o Diogo Varela vai continuar a acompanhar.

Rádio Observador, 11 minutos para lá das 08h. Tempo ainda, Luís Soares, para atualizar outras notícias que importa destacar a esta hora.

Subiu o número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos que atingiram a Venezuela. São agora 89. Há também 60 desaparecidos. É o mais recente balanço feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros hoje. O presidente da República avaliou com os conselheiros das comunidades na Venezuela a situação e as necessidades dos cidadãos nacionais afetados por estes sismos.

Fica por aqui a edição das 08h. As notícias estão de regresso às 08h30, já com edição do António José Soares.